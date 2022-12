El PSOE abre un expediente sancionador a Carmen Calvo por no apoyar la ley trans

La ley trans ha sido aprobada por fin este jueves en el Congreso, tras la polémica y la falta de acuerdo entre los socios de Gobierno. Un paso en la defensa de los derechos humanos, aunque no tenga el visto bueno de todos los miembros del PSOE. Carmen Calvo, quien preside la Comisión de Igualdad del Congreso, rompió la disciplina del grupo socialista al abstenerse en la votación en la Cámara Baja, y el partido ha abierto un expediente sancionador a la exvicepresidenta. La instrucción puede durar semanas, y la diputada se expone a una multa de 600 euros, la máxima que prevé el reglamento interno.



La dirección del Grupo Socialista, encabezada por Patxi López, designará a un instructor para estudiar el caso, teniendo la última palabra la dirección del grupo parlamentario.



Este jueves a la salida de la votación de la ley trans en el Congreso, Calvo afirmó que "siempre" asume las consecuencias de sus actos, al ser preguntada sobre si temía consecuencias por haberse saltado la disciplina marcada por su partido, que votó a favor de la ley.



Según Calvo, tomó la "opción más compleja"

Así, reconoció que se había decidido por la "opción más compleja". Explicó el sentido de su voto afirmando que está "de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley" y que tampoco coincide "con el 'no' de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos".

Calvo ha sido la cara más visible de los socialistas contrarios a la actual ley tal y como está redactada, retrasando en el Consejo de Ministros el darle luz verde a la norma para que iniciara su curso parlamentario.

La ley impulsada por el Ministerio de Igualdad salió adelante después de una tramitación de casi tres meses en la Cámara Baja. Una parte de los socialistas, liderada por la exvicepresidenta, se mostraba crítica especialmente con la autodeterminación de género y sus supuestas "consecuencias" sobre los derechos de las mujeres. La aprobación de la ley provocó tensión en el grupo socialista, donde varios parlamentarios permanecieron sentados y sin aplaudir en señal de disconformidad, entre ellos la propia Calvo.



Las discrepancias sobre la ley trans provocaron la salida voluntaria del PSOE de la histórica activista Carla Antonelli, que este jueves celebró a las puertas del Congreso la aprobación de la norma junto a colectivos trans y algunos miembros del PSOE y de Unidas Podemos.

"Para este viaje no hacían falta tantas alforjas, se trataba de una cuestión de derechos humanos", declaró a los medios Antonelli. "La razón es muy tozuda y el tiempo es el encargado de poner cada cosa en su sitio", afirmaba.

Antonelli rechaza la idea de volver al PSOE y tilda de "incoherencia" la abstención de Calvo, al señalar que en 2019 estaba a favor de un texto sobre la ley trans con "puntos más avanzados" que el de la norma aprobada este jueves. "Puedo asegurar que mis mochilas van muy ligeras de equipaje, cada cual sabrá lo que lleva en sus conciencias y cómo quedarán retratadas para la historia", ha comentado.