Antes del 19 de diciembre el PSOE debe elegir los secretarios generales de sus 17 federaciones en sus respectivos congresos regionales, más los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y el panorama se antoja en la mayoría de los territorios tranquilo, previsible y acordado, salvo alguna sorpresa en federaciones puntuales.

Pero en este carrusel de congresos regionales que precederán al 40º Congreso Federal del PSOE que se celebrará los días 15,16 y 17 de octubre en Valencia, hay una federación que concita todo el interés del partido: Madrid.

El fracaso electoral en las últimas elecciones autonómicas, el aviso importante que fue perder el PSOE la hegemonía de la izquierda y la falta, todavía, de un liderazgo claro, hace prever que, una vez más, el siempre convulso Partido Socialista de Madrid (PSM) sea la piedra de toque y el centro de atención sobre todos congresos regionales.

Hana Jalloul aceptó coger las riendas de la Portavocía del Grupo Parlamentario tras la marcha de Ángel Gabilondo, y además ha sido promocionada por Ferraz al ser designada coordinadora de la ponencia marco del 40º Congreso. La dirigente socialista, en una entrevista a Público, indicó que ella está a disposición del partido, pero no aclaró si se presentaría.

Además, Jalloul, en una federación donde siempre ha predominado el poder orgánico, no tiene el apoyo claro de las familias del PSOE madrileño, salvo que Ferraz marque directrices o le dé su respaldo.

Otro nombre que suena es el del ex alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, que ya optó en una ocasión a ser secretario general del PSOE madrileño. Pero hay más nombres en la baraja. Uno de ellos es el de la actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; y otro el del ya ex ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Y no es descartable que aspire a las primarias algún otro nombre más tradicional de las familias del PSOE madrileño. Si hay algún congreso regional del PSOE que, salvo que se negocie y prepare previamente, puede ser convulso es el de los socialistas madrileños. Y en Ferraz necesitan un PSOE fuerte en Madrid para ganar las elecciones.

Galicia, Cantabria, Aragón, Murcia y La Rioja

Más allá de Madrid, otros congresos regionales dudosos en cuanto a su futuro liderazgo, son los de Galicia, Cantabria, Aragón, Murcia y La Rioja, pero tampoco se atisban grandes traumas.

En Galicia las aguas tampoco bajan tranquilas. El actual secretario general del PSdG, Gonzalo Caballero, ha mostrado su disposición de presentarse de nuevo al cargo, pese al fracaso electoral que cosechó en las últimas elecciones gallegas, quedando por detrás BNG. Sin embargo, el nombre del delegado del Gobierno, José Miñones, está en todas las quinielas para aspirar al puesto. Además, Miñones ha sido designado por Ferraz para formar parte en la redacción de la ponencia marco y se le considera un hombre de la confianza de Pedro Sánchez.

En Murcia, el fiasco de la moción de censura ha desgastado mucho al actual secretario general, Diego Conesa. Algunas agrupaciones importantes de la región se han distanciado de su liderazgo y, aunque siempre ha sido considerado un hombre de Pedro Sánchez, su gestión política está empezando a ser cuestionada. Con toda seguridad volverá a presentarse al cargo, pero el nombre de María González, ex delegada del Gobierno, ex diputada y ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE vuelve a sonar con fuerza. Además, González perdió las primarias frente a Conesa por un puñado de votos. La dirigente murciana lleva un tiempo alejada de la actividad política en primera línea, pero mantiene muchos vínculos con su partido en Murcia.

En Aragón, se espera que Javier Lambán opte de nuevo a la secretaría general si su estado de salud se lo permite y, en principio, si da el paso no tendrá rival alternativo en unas primarias. Sin embargo, si la salud le impidiera seguir, se apunta el nombre de la actual vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, como posible sustituta aspirante a la Secretaría General del PSOE aragonés. Aunque no son pocos los que apuntan al nombre de Susana Sulmelzo, diputada, actual miembro de la Ejecutiva y la primera dirigente del PSOE que abanderó el "no es no" a Mariano Rajoy, para coger las riendas del partido. No obstante, todo dependerá también de si Pilar Alegría, la nueva ministra de Educación, quiere dar el paso, bien ahora o bien posteriormente como candidata a la Presidencia de Aragón.

En Cantabria, tras ganar las primarias Pablo Zuluaga, seguramente volverá a repetir como candidato a la Secretaría General. El dirigente cántabro se ha consolidado, pero no es descartable que tenga algún rival en el Congreso.

Y, finalmente, queda la duda si se mantendrá la bicefalia en La Rioja. Actualmente, el secretario general es Francisco Ocón, que ganó las primarias de manera muy ajustada. Lo más probable es que la actual presidenta de la comunidad, Concha Andreu, quiera hacerse también con las riendas del partido y se presente a las primarias.

Congresos plácidos

Los otros once congresos regionales del PSOE, salvo sorpresas, se antojan plácidos y se consolidarán los actuales dirigentes.

Los presidentes autonómicos Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Adrián Barbón (Asturias), Ximo Puig (Comunidad Valenciana), Francina Armengol (Baleares), María Chivite (Navarra) y Ángel Víctor Torres (Canarias) volverán a ser los secretarios generales en sus territorios.

En Andalucía Juan Espadas ya ganó las primarias para ser secretario general y ni en Castilla y León, Luis Tudanca, ni en Euskadi, Idoia Mendia, se espera que tengan problemas para continuar al frente del partido.

En el PSC, lo más probable es que, más pronto que tarde, Miquel Iceta deje el puesto de primer secretario en favor de Salvador Illa, que está llamado a ser el líder de los socialistas catalanes en un futuro no muy lejano.

En Ferraz, ahora más centrado en el 40º Congreso Federal, no hay una preocupación excesiva por los congresos regionales y destacan que el partido está más unido que nunca.

Eso sí, reconocen que el talón de aquiles lo tienen en Madrid, y tienen la imperiosa necesidad de conseguir un nuevo liderazgo fuerte y, sobre todo, un Congreso sin divisiones internas. Y no está nada fácil.