Hana Jalloul (Zaragoza, 1978) se acelera en sus respuestas cuando recuerda su etapa como Secretaria de Estado de Migraciones y no oculta su pasión por hacer políticas que ayuden a a las personas. Sin embargo, fue llamada por el propio Pedro Sánchez para dos retos que dieron un giro a su trayectoria política: primero coordinar la ponencia marco del PSOE y luego ser la 'número dos' en la lista de Ángel Gabilondo en las elecciones de Madrid. El fracaso electoral y la marcha del candidato le hizo coger las riendas del Grupo Socialista y ser la cara visible del PSOE madrileño. No quiere hablar de su futuro, aunque todo apunta a que está llamada a tener un gran protagonismo bien en Madrid, bien en la dirección del PSOE o, incluso, en el Gobierno. Esquiva los temas polémicos de la ponencia marco, en la que está trabajando de sol a sol desde hace meses. Es una incondicional de Sánchez y no le extraña el poder absoluto que tiene en el PSOE. Afirma estar dispuesta a ir donde le manden y sea más útil al partido, "porque yo no me considerado nada", dice.

Tras el fracaso electoral y la marcha de Ángel Gabilondo a usted la han colocado en un sitio difícil, ¿Cómo afronta este reto? ¿Va a cambiar la forma de hacer oposición a Díaz Ayuso?

Sí. Va a cambiar radicalmente la forma de hacer oposición a Díaz Ayuso. Pero sí me gustaría decir que Ángel Gabilondo es Ángel Gabilondo. Y le estamos muy agradecidos, porque hizo una gran campaña, un gran esfuerzo y es una bellísima persona. Es una persona de una entidad indiscutible y él tiene su forma de ser y la gente le quería por eso. En lo que respecta a mí, asumo que me encuentro en una situación difícil, pero no hay nada como tocar fondo para levantarse. Ya no queda otro camino que levantarse. Afronto esta etapa con mucha ilusión, con 24 diputados que vamos a trabajar como si fuéramos 50 por lo menos. Y queremos presentarnos como la alternativa, una alternativa fuerte, con las cosas claras y vamos a hacer una oposición dura y firme. Sobre todo porque tenemos los mecanismos para hacerlo.

Su puesto se debe en gran parte a los malos resultados. El PSOE pasó de ganar las elecciones hace dos años a tercera fuerza, ¿Han hecho autocrítica? ¿Qué pasó?

Pues que no supimos conectar con los madrileños y las madrileñas. Era un periodo muy difícil y creo que la pandemia cambió radicalmente el escenario en Madrid, y ha sido el elemento decisivo para cambiar el resultado electoral. La pandemia y el hartazgo de la ciudadanía ha cambiado el resultado electoral. Hay mucho voto prestado y hasta la presidenta Ayuso lo reconoce. Pero nosotros pensamos que ahora tenemos dos años para recuperarnos. Y sí hacemos autocrítica, lo que se está demostrando ahora con el trabajo de la Gestora, que está haciendo un proceso muy intenso de escucha activa, y estamos en la calle, estamos con las asociaciones, con los colectivos. Creo que es bueno hacer autocrítica, pero no lo entendemos como un término negativo, sino un proceso de aprendizaje.

Ayuso hace política a nivel nacional e, incluso, algunos la sitúan como la verdadera oposición a Pedro Sanchez, ¿Cómo piensa combatir eso desde su cargo?



Nos parece algo muy poco serio, porque nosotros trabajamos en la Asamblea de Madrid y ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero yo creo que ella está en clave nacional porque su único objetivo es hacerle la guerra a Casado y ocupar el puesto de Casado. Nos parece poco serio porque nosotros tenemos un escenario en Madrid en el que hay que trabajar por la recuperación económica, para que se implante de manera adecuada el Plan de Reconstrucción, en este sentido nosotros planteamos que se hiciera una comisión de fondos europeos para fiscalizar la ejecución de dichos fondos y, por supuesto, el PP ha dicho que no. Pero creemos que Ayuso se tiene que centrar en lo que compete a los madrileños y madrileñas, pero como he dicho ella sólo quiere hacer oposición a nivel nacional para quitarle el puesto a Casado.

Pero Ayuso sigue haciendo lo que quiere, ¿Qué opina del puesto que ha creado para Toni Cantó?



Cantó ha pasado de criticar los "chiringuitos" a estar al frente de uno. Lo que ha hecho Ayuso es inventarse un cargo ‘ad hoc’ para recolocarle, ya que tuvo que salir de las listas electorales por su irregular empadronamiento. Un chiringuito y un sueldo de 75.000 euros, que van a pagar todos los madrileños y las madrileñas. Ayuso se saca de la manga esta Oficina del Español que pretende ser ¿un Instituto Cervantes a la madrileña?. Es incomprensible incluso su concepción: la promoción del español no es competencia de la Comunidad de Madrid y, además, esa labor la desempeña el Instituto Cervantes. Estas son las prioridades de Ayuso en Madrid. Convirtiéndose, además, de alumna aventajada de su mentora, Esperanza Aguirre, que ya colocó en otro "chiringuito" a Santiago Abascal.

Usted ha reconocido que la autocrítica es buena, pero el PSOE de Madrid lleva más de dos décadas perdiendo elecciones, ¿Qué le pasa al socialismo madrileño?



Las circunstancias en Madrid no son fáciles. Ser un partido que está intentando ganar elecciones en una comunidad donde gobierna un partido político con muchos casos de corrupción y no se logra… pues desmotiva. Si uno vez que el PIB cae en Comunidad de Madrid en 10,5%; que la mortalidad es un 37 por ciento mayor que el resto… y siguen ganando elecciones, pues uno se queda a veces como flasheado. Pero ya he dicho que este resultado viene a consecuencia de la pandemia. Aunque es verdad que nosotros llevamos esa tendencia desde hace muchos años, a pesar de que también tengo que decir que eso no pasa a nivel municipal. En el 2019 ganamos Alcaldías importantes y gobernamos sobre más de dos millones de personas.

Hana Jalloul, durante un momento de la entrevista con 'Público'. — Fernando Sánchez

¿Y usted ha venido para quedarse? ¿Se presentará a unas primarias para ser la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2023?

Yo tengo una aspiración en la vida: hacer mi trabajo lo mejor posible siempre. Soy muy autoexigente y voy a estar donde me pida mi partido sin plantearme futuribles. Tampoco me lo planteé cuando me fui a ser Secretaria de Estado. Yo ahora estoy aquí y lo quiero hacer lo mejor posible. Y se me quedo o no me quedo después del Congreso para mí no es relevante.

O sea, en su agenda no está ahora mismo tampoco concurrir a la Secretaría General del PSOE de Madrid en el próximo Congreso.



No tengo ninguna agenda con la Secretaría General del PSOE de Madrid. Entre otras cosas, porque yo estoy con la coordinación del 40º Congreso Federal. Y después de este Congreso Federal vendrá el Congreso Regional, y aquí hay unos calendarios, y aquí está el respeto a la militancia y a los órganos del partido. Ahora mismo, yo estoy aquí, aunque es cierto que muchas veces los políticos nos aventuramos a decir cosas y luego suceden otras, no nos vamos a engañar. Pero, insisto, yo ahora mismo estoy en esto, estoy en levantar a este grupo parlamentario, por hacer un grupo en el que los diputados se sientan muy empoderados, con mucha ilusión, cambiando la estrategia política y comunicativa… Estoy aquí para intentar cambiar las cosas. Y esta es mi agenda personal.

Efectivamente, es usted una de las dos coordinadoras de la ponencia marco al 40º Congreso, ¿Me podría adelantar dos o tres medidas novedosas o fundamentales de esa ponencia?



No querría revelar nada aquí porque todavía estamos trabajando en los últimos borradores y, además, tenemos que respetar el proceso de enmiendas de la militancia. Pero sí le adelanto que vamos a planear unas políticas muy novedosas en feminismo, en digitalización o en transición ecológica. Estamos haciendo un trabajo muy importante en la ponencia en muchos ámbitos.

La monarquía siempre es un tema polémico en los congresos del PSOE ¿Cómo se va a posicionar la ponencia? ¿El PSOE seguirá con los mismos planteamientos sobre la Jefatura del Estado pese al descrédito que está arrastrando la Corona?



Estamos tratando ahora el tema y sí le puedo decir que lo que vamos a demandar es mucha más transparencia a la monarquía. Pero si le digo algo: van a llegar las enmiendas y nos lo van a cambiar. En otros Congresos hemos hablado de república y luego las enmiendas lo han cambiado. Yo prefiero no aventurarme y esperar que los militantes digan cómo va a ser ese cambio (sobre la monarquía) que esperamos todos.

¿Pero el PSOE va a proponer que España sea una República en su ponencia marco?

No. Nosotros respetamos las instituciones robustas pero con exigencia de transparencia. Y propondremos una institución monárquica más moderna y distinta. No obstante, como le he dicho, vamos a esperar a lo que digan los militantes.

Otro tema polémico ha sido la aprobación de la llamada ‘ley trans’ sobre la que usted se posicionó a favor, mientras destacadas dirigentes feministas de su partido hasta han firmado un manifiesto en contra ¿Es una ley que atenta contra las mujeres y las políticas de igualdad?



A mi me parece todo esto muy positivo. Yo jamás lo he visto en clave de enfrentamiento y creo que las discusiones son fundamentales dentro de un partido político porque nos enriquecen muchísimo. Y esto sucede, por ejemplo, con documentos como el de la ponencia del partido. Lo importante, en todo caso, es el resultado. Y yo creo que en la ley ‘trans’ ha habido un consenso para que salga adelante. El propio Pedro Sánchez dijo que es una ley muy positiva para nosotros porque se escuchan las demandas del colectivo ‘trans’. Y es verdad, no se puede negar, que a veces hemos tenido posiciones distintas desde el feminismo, pero creo que al final hemos llegado a la misma conclusión, porque desde el Gobierno de España se han hecho esfuerzos ingentes para lograr que la ley saliera adelante, y ahí está la vicepresidenta que ha hecho un gran trabajo. Y que haya posturas distintas es bueno, como es bueno hacer autocrítica, como es bueno bajar para volver a subir.

Otro tema que ha causado tensiones han sido los indultos que, además, es un tema que en Madrid precisamente no se entiende como en Barcelona, ¿Qué opina de los indultos y cree que también puede ser un nuevo factor de desgaste electoral para el PSOE en Madrid?

No estoy muy de acuerdo con esa apreciación, porque eso es lo que quiere la derecha que nosotros pensemos, que la ciudadanía de Madrid no está muy de acuerdo con los indultos. Eso no lo sabemos. ¿Por qué lo dicen? Porque ellos han ido a la plaza de Colón, ese agujero negro que han convertido en el rivaival del Valle de los Caídos. Pero hay que remitirse a los hechos. La CEOE, los empresarios catalanes, la Conferencia Episcopal, todos apoyan los indultos. Es una competencia que la Constitución le atribuye al Consejo de Ministros y en el ejercicio de sus competencias el Gobierno de España ha apostado por la concordia y recomponer y normalizar las relaciones con Catalunya. Aparte, parece como si estas personas no hubieran pasado un castigo. Se les castigó, como no podía ser de otra manera, y de hecho han estado cuatro años en la cárcel. Pero aquí también estamos hablando de lealtad institucional. El PSOE sí apoyó al PP con el 155. Pero el PP nunca ha estado a la altura de la situación del país por la que estamos pasando. El PSOE empezó el diálogo para acabar con ETA, hace ya once años, y tampoco se nos apoyó. El PP ha estado ahora haciendo una campaña contra los fondos de recuperación y contra todos los españoles. Porque mientras el presidente del Gobierno estaba consiguiendo en Europa 170.000 millones que van a beneficiar a todos los españoles el PP estaba en las instancias europeas criticando estos fondos para que no nos llegaran. Y esos fondos no van a llegar a casa de Pedro Sánchez, van a llegar a las casas de todos los españoles y españolas, y va a favorecer la recuperación económica. Ahí el señor Casado no ha estado. El PP es un partido que falta a la lealtad institucional.

Ya ha dicho que no quiere hablar de su futuro, pero su papel ha sido muy relevante en el PSOE en los últimos meses con una presencia constante, ¿Está llamada a entrar en la nueva Ejecutiva del PSOE o incluso en el Gobierno?



Nunca me he considerado nada.

Pero a usted le costó dejar la Secretaría de Estado de Migraciones, que era un puesto que le gustaba.

No. Si me lo pide mi partido… A ver, en el ámbito personal sí me dio una pena muy grande. Es un cargo muy humano, muy difícil, donde trabajas con personas, donde la gente muere en el mar y tú tienes que vivirlo a diario. Es muy duro en ese sentido pero es muy reconfortante que puedes ayudar a tantas personas. Y el Gobierno de España ha cambiado la política migratoria, en el cambio de sistema de modelo de acogida en el que ayudamos a tantas personas a poder estar en nuestros sistema de acogida. Cambiamos la vida a muchísimas personas, y eso tiene también una satisfacción importante.

Pero también tengo que decir que me gustan los retos. Primero, que si me lo pide mi partido no lo voy a dudar un segundo, es cuestión de lealtad y de creer en el proyecto que yo creo. Pero, además, los retos como persona también me gustan. La Asamblea de Madrid es un reto indiscutible, hay que levantar al grupo parlamentario, hay que hacer una oposición dura a Ayuso, luchar contra la corrupción del PP en la Comunidad de Madrid. Y estoy bien aquí.

Por último, el 40º Congreso se plantea plácido más allá de esos temas polémicos de los que hemos hablado y va a ser casi un Congreso a la búlgara para Sanchez, ¿No hay un hiperliderazgo en el PSOE sin contrapeso interno alguno, lo que no es habitual en el PSOE?

Lo que pasa es que Pedro Sánchez es una persona que gobierna muy bien y lidera bien su partido. Si no fuese, así, como usted ha dicho… pero aquí hay un proceso generalizado con el liderazgo de Pedro Sánchez, y en el PSOE no lo habría si él no estuviera trabajando bien. Sánchez ha hecho logros en el Gobierno de España indiscutibles, el pacto con las pensiones, los Ertes, los fondos europeos, la ley de la eutanasia, la ley de cambio climático… A los hechos me remito. Y con un presidente así, quién dudaría de su liderazgo.