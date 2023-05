El PSOE califica al PP como ejemplo de la "antipolítica" 

A escasos días del comienzo oficial de la campaña electoral, PSOE y PP afilan su discurso. Conscientes de la relevancia de los comicios del 28 de mayo, los socialistas aseguran que afrontan los próximos días "con ilusión" y convencidos de que la movilización de su electorado será alta. En este sentido, la portavoz de la dirección federal socialista, Pilar Alegría, ha destacado que enfrente suyo se encuentra un PP "sin proyecto" y que actúa como un verdadero ejemplo de "antipolítica".

Para Alegría, según ha destacado en una rueda de prensa celebrada en Ferraz, los populares están completamente imbuidos por el ruido. "¿Qué se puede esperar del principal partido de la oposición que plantea la política del antitodo?", se ha preguntado la también ministra de Educación.

Para el PSOE, los populares son un partido anti ideas, avances, cambio climático o derechos. "A pesar de esta actitud, donde solo hay ruido, los ciudadanos encontrarán ideas o propuestas. Frente al insulto van a encontrar medidas de futuro", ha afirmado Alegría.

La portavoz socialista también ha criticado al portavoz del PP, Borja Sémper, quien afirmó este fin de semana que el presidente Pedro Sánchez iba a pagar las vacaciones a "bigardos de 28 años". Esto fue a raíz del anuncio sobre la financiación del Interraíl que anunció Sánchez en un acto del PSOE.

"Le pido al portavoz del PP que no use esos términos peyorativos. Nuestro castellano es muy rico para poder referirse a la juventud con otros términos. Viajar permite abrir la mente, entendemos que esta medida pueda generar cierta incertidumbre en el PP. Para poder criticar no es necesario usar términos peyorativos", ha afirmado Alegría.