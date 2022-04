El PSOE cree que "el PP ha dejado de ser el PP" para ser "portavoz" de Vox

El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha denunciado este martes que "el PP ha dejado de ser el PP" para convertir "sin complejos" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el "portavoz de la extrema derecha" a través de un pacto con Vox que le permite decir "lo que siempre quiso decir y no se atrevía".

A través de un vídeo emitido a través de las redes sociales del PSOE, sin posibilidad de preguntas de la prensa, Tudanca ha considerado que este lunes fue un día "negro" y "muy triste" para Castilla y León y para España por la confirmación del primer acceso de Vox a un Gobierno autonómico.

Para Tudanca, el lunes "se esfumó" cualquier posibilidad de esperanza en que el PP haga un "viaje al centro" tras su "crisis de liderazgo" con la salida de Pablo Casado tras "denunciar la corrupción" y "negarse a pactar con Vox".

En su opinión, el PP está "diluido en el contagio de una extrema derecha" que cree que "va a acabar llevándoselos por delante", lo que cree que es una "mala noticia" porque es un "partido necesario si se centra en este país".

Tudanca recuerda que el discurso de Vox es "peligroso para los que necesitan el estado del bienestar para poder vivir"

El dirigente socialista ha lamentado que el PP pacte "sin ningún pudor" y acepte "sin complejos todo el discurso de la extrema derecha", sin reparar es que es "peligroso para las mujeres, para los trabajadores y para los que necesitan el estado del bienestar para poder vivir", al "dinamitar" consensos sobre la violencia de género y sobre la memoria histórica.

Tudanca se ha quejado de que en el debate de este lunes Vox equiparase "a quienes lucharon por la democracia en los años oscuros de la dictadura con aquellos que consolidaron la dictadura y apoyaron a un dictador sanguinario" y también defendiera "suprimir las autonomías", que en palabras del socialista representan un "modelo de éxito" en el desarrollo de los servicios públicos.

"Todo es populismo", ha lamentado el líder del PSCyL, quien ha ironizado con la propuesta lanzada este lunes por el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, sobre devolver al Estado las competencias en Justicia, algo que Castilla y León no tiene transferido: "No hablan de los castellanos y leoneses, lo que quieren es conseguir el poder y llegar a hacer lo que siempre quisieron hacer y no se han atrevido".