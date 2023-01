El PSOE denuncia los vínculos del líder del PP de Getafe con la empresa que quiere disparar el alquiler a 240 familias

El PSOE ha denunciado las relaciones del candidato del PP de Getafe, Antonio José Mesa, con Fidere, empresa pertenciente a Blackstone, el fondo buitre considerado el mayor casero de España. Esta compañía pretende llevar a cabo subidas de precio de entre el 30% y el 70% a 240 viviendas de protección situadas en el barrio de Buenavista, en Getafe (Madrid).

El líder popular es el administrador mayoritario (en un 50%) de Luxury Community and Services SL., una empresa que es cliente de Fidere para el mantenimiento de fincas, según recoge el medio local Getafe Capital.

"No solo no mueven un pelo por nuestros vecinos: es que se lucran de la especulación que sufren. La falta de vergüenza del PP en Getafe no conoce límites", ha señalado el PSOE de Getafe en su cuenta de Twitter. En la web de la compañía del candidato popular se muestra que la inmobiliaria Fidere es uno de los clientes, al igual que las inmobiliarias Aliseda y Testa.

Fidere es una firma que ha ido creciendo a lo largo de los años y se ha hecho con el control de varias promotoras de viviendas protegidas y ha adquirido, icluso, activos y préstamos de la Sareb, el llamado banco malo, tanto en Madrid como en otras regiones.