"El gran hito de esta negociación será la semana que viene. El PSOE decidirá, en base a las encuestas, si vamos a elecciones o negociamos 'in extremis'". Así resume un miembro de la dirección estatal de Podemos lo que esperan de los socialistas y del futuro del Gobierno. "Una irresponsabilidad", añade, pero todo apunta a que será así.

La sensación en el grupo confederal es que en la reunión de este jueves el PSOE no se levantó de la mesa y dejó abierta una vía al diálogo porque la decisión de ir a elecciones, aunque esté prácticamente tomada, todavía no es definitiva. Las encuestas que se han ido conociendo hasta ahora, tanto las publicadas por los medios como las propias de los partidos, apuntan a que el PSOE sacaría mejores resultados y que la derecha no suma lo suficiente como para gobernar. En algunos casos, PSOE y Unidas Podemos podrían conseguir la mayoría absoluta.

Sin embargo, estas encuestas o se realizaron antes de la investidura fallida o ya fueron durante el mes de agosto, en pleno periodo estival. Estos sondeos son menos fiable que los de los primeros días de septiembre. Por esto mismo será decisiva la semana que viene.

La última opción: el acuerdo "in extremis"

Fuentes del grupo confederal también apuntan a que ven margen para negociar si las encuestas no fueran favorables para los socialistas. Dirigentes como Pablo Iglesias creen desde julio que si hay un Gobierno de coalición se negociaría 'in extremis' en septiembre, cuando Sánchez no tuviera más opciones.

En Podemos creen que el PSOE no rompe por si tienen que recular por los resultados de las encuestas

Por esto mismo creen que durante la reunión del jueves hubo "un punto de inflexión" cuando el equipo de Unidas Podemos preguntó al del PSOE por "la tercera vía". Los socialistas no quisieron especificar qué puestos les ofrecen y desde el grupo preguntaron si le darían organismos como el Sepi. La respuesta fue que 'no', pero que para negociar sobre eso había que cerrar primero el acuerdo programático.

Esto consideran que significa que no quieren negociar nada todavía y que no tienen preparada esa propuesta. También por esto que quieran seguir en contacto: no romper por si las encuestas dicen que hay que recular. Además, recuerdan que el principal asesor de Sánchez, Iván Redondo, es experto en jugar con los tiempos.

Las encuestas de Moncloa: la derecha no suma

En el PSOE, o más bien en La Moncloa, se manejan diversas encuestas y estudios en las que hay plena coincidencia en que, a día de hoy, una repetición de elecciones mejoraría los resultados obtenidos por los socialistas, y subirían de los 123 escaños que tienen actualmente.

La duda está en que si esa mayor representación le será suficiente o se volverá a estar en una situación similar a la de ahora. Según las fuentes consultadas, se manejan unas horquillas de entre 130 a 142 escaños, lo que significa que seguirían lejos de la mayoría absoluta. En dichos sondeo, Unidas Podemos perdería representación pero no se hundiría a los niveles que tuvo Izquierda Unida, quedándose en torno a 30 diputados frente a los 42 actuales. Esto, en la práctica, dejaría la situación prácticamente igual que ahora.

"Es altamente improbable que PP, Ciudadanos y Vox sumen 29 escaños más que ahora, que es lo que les daría la mayoría absoluta"

Lo que parece que descartan los sondeos es que PP, Ciudadanos y Vox puedan llegar a sumar mas de 175 escaños. Las fuentes consultadas apuntan a un incremento notable del PP, y bajada de escaños en Cs y Vox. Dichas fuentes indicaron que "es altamente improbable" que las tres fuerzas sumen 29 escaños más que los actuales, lo que les daría la mayoría absoluta, teniendo en cuenta que muchos de ellos bailarían entre los tres partidos de derecha. "Parte de lo que puede subir el PP es a consta de lo que pierda Ciudadanos y Vox", apuntan.

No obstante, la versión oficial del PSOE es que no quieren elecciones, no se fían tanto de las encuestas y temen, además, una baja participación en el electorado de izquierda que les pueda dar un susto. Por ello, mantienen que su principal objetivo es llegar a un acuerdo con Unidas Podemos.

Con todo esto, se avecina una semana tensa en la que puede haber cambios sustanciales o en la que todo puede continuar como en los últimos meses. Una semana en la que los sondeos electorales dirán si Sánchez se arriesga a perder el Gobierno o si da una oportunidad a la derecha. "Las encuesta las carga el diablo", suelen decir en Podemos, y la frase más demoledora de Iglesias a Sánchez durante la investidura fallida suena de eco: “Si ustedes, por cerrazón, no hacen una coalición con nosotros proporcional a los votos, temo que usted no será presidente de España nunca”.