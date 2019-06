Pablo Iglesias no se mueve. Reclama al PSOE formar un gobierno de coalición pero ahora lo hace con el respaldo de CCOO y UGT. Los líderes de cada sindicato, Unai Sordo y Pepe Alvárez, se reunieron este lunes con los portavoces del grupo confederal de Unidas Podemos y con Iglesias. Todos salieron del encuentro que se celebró en el Congreso señalando la "buena sintonía" y la necesidad de formar un gobierno estable que lleve a cabo políticas como derogar la reforma laboral o la reforma de las pensiones.



El secretario general de Podemos no atendía a los medios de comunicación desde hace una semana mientras que los socialistas han insistido durante todos estos días en su negativa a que dirigentes del partido morado entren en el Consejo de Ministros. Un pulso entre las dos formaciones y sobre el que parece que ninguna está dispuesto a ceder. Iglesias, por su parte, lo ha dejado claro: "Queremos hablar con el PSOE de programa, de las garantías y de los equipos para implementar una agenda de izquierda. Por nuestra parte toda la disponibilidad para ponerse de acuerdo, negociar un programa y un gobierno de coalición progresista".

Así, tras esta semana de cruces y choques, Podemos consigue el respaldo de los sindicatos frente a las presiones del Ibex 35 para que se forme un gobierno entre PSOE y Ciudadanos. "Una reunión productiva. Salimos satisfechos y hemos trasladado que nuestra prioridad es que se forme un gobierno estable que luche contra la precariedad", explicó Sordo tras la reunión. "Queremos que en este país se reparta la riqueza y esto se puede hacer desde una mayoría que hoy existe en el Congreso. Para UGT el papel de Unidas Podemos en este sentido es fundamental", valoró Alvárez.

Ambos líderes también mostraron que comparten con Unidas Podemos las principales políticas y reformas estructurales que ha de llevar a cabo el futuro gobierno: derogar la reforma laboral, la reforma de las pensiones, acabar con la precariedad o proteger el derecho de manifestación y a huelga son algunas de las principales. El partido morado puso en la campaña electoral — y lo mantiene desde entonces — las políticas laborales y económicas en el centro de su programa. De hecho, estas medidas son las que avanzó Iglesias que serían las primeras que pediría a Sánchez.

"Creemos que tiene que haber estabilidad para no estar como en los últimos nueve meses"

Sordo y Alvárez también apuntaron que no quieren entrar en la formación de gobierno, pero sí que lo importante es formar un Ejecutivo estable con mayoría suficiente en el Congreso. "El sindicato no está en cómo tiene que ser el gobierno, pero sí creemos que tiene que haber estabilidad para no estar como en los últimos nueve meses", insistió el líder de UGT.

Iglesias también señaló que comparten las medidas que quieren negociar con el Gobierno y que lo importante es que "el programa se lleve a cabo". "Los sindicatos nos han transmitido la necesidad de un gobiernos estable y de izquierdas. "Nosotros vamos a poner todo de nuestra mano para que esto sea posible", insiste el líder de Podemos. No entra en lo que ha denominado la "partida de Ping Pong" a través de los medios de comunicación. Reclama una negociación seria y discreta y espera que Sánchez se ponga manos a la obra.