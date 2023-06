El PSOE marca distancia con EH Bildu a las puertas del 23J para retener a su votante más conservador

Un alejamiento claro. Un intento de marcar distancia. Es lo que trata ahora el PSOE que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu. Sucede en un contexto electoral, a poco más de un mes de las elecciones. El objetivo es mantener a su electorado más conservador. Un sector que se ha podido perder en estos últimos cuatro años y que ahora se pretende recuperar.

"Estoy convencido de que hay muchos oyentes de que votaron al PSOE en 2019 que ahora están pensándose en no votar al PSOE por estos temas de Bildu". Sánchez, reconocía públicamente este lunes las dudas entre su electorado por las alianzas llevadas a cabo esta legislatura.

La entrevista realizada por Sánchez en Onda Cero este lunes dejó varios detalles interesantes y evidentes. Dos de ellos fueron para marcar distancias en el contexto electoral. Primero, con el Ministerio de Igualdad que ha liderado Irene Montero.

Segundo, con el partido vasco, una fuerza gracias a la que el Gobierno ha sacado adelantes leyes muy importantes, desde los Presupuestos Generales del Estado hasta la ley de vivienda, entre muchas otras.

El mensaje sobre EH Bildu fue más allá. Sánchez se esforzó en explicar que no había gobernado con ellos. "No hay un acuerdo de Gobierno con Bildu. Lo que ha habido es una dinámica parlamentaria con Bildu para sacar adelante muchas leyes que permiten avanzar a este país", destacó.

"Acuerdos puntuales sobre leyes concretas", reiteró. Es más, argumento en su defensa que el PP ha convalidado más Reales Decretos leyes, 51, que EH Bildu, 48. También enmendó las declaraciones "desdichadas" del delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, en que las que decía que EH Bildu había hecho más por España que la derecha. "Se equivocó y se disculpó", destacó Sánchez.

En Moncloa explicaban este lunes que la intervención de Sánchez trató de ser "pedagógica" en un territorio, como Onda Cero, con teóricamente una audiencia más conservadora que la de otros formatos. De ahí vendría el empeño del presidente, tratando de recuperar algún sector de la población que no comparte este tipo de alianzas. "No se trata de renegar sino de explicar", destacan las fuentes consultadas.

Pacto municipales y autonómicos

La estrategia de marcar distancias también se ha visto ejemplificada a la perfección este fin de semana. No tanto por la composición de los ayuntamientos en sí sino por algunos mensajes lanzados hacia fuera. En Pamplona y en Vitoria ha sucedido prácticamente lo mismo que en 2019.

Los socialistas han favorecido en sendos lugares que EH Bildu no pudiera gobernar. En Vitoria, incluso ahora con el apoyo del PP, ya que la diferencia con lo ocurrido hace cuatro años es que EH Bildu ha sido la lista más votada y no el PNV como entonces. El pacto ha sido criticado por Arnaldo Otegi, ya que a su juicio "facilita la campaña electoral de la extrema derecha en el Estado y contribuye a fomentar un clima político que no es bueno para el país".

Está por ver qué ocurre en el Gobierno de Navarra, donde es EH Bildu quien tiene que favorecer la presidencia del PSN con María Chivite. Como también ocurrió en 2019. Todo hace indicar que así será pese a la no reciprocidad del PSOE.

Pero no son casuales, en el intento del PSOE de no incomodar a una parte de su electorado que no ve con buenos ojos, como el mismo Sánchez destacó este lunes, tuits como los de Patxi López y otros dirigentes. "Por si alguien se confunde: Ayuntamientos PSOE con Bildu= 0. Ayuntamientos PP con Vox=140", escribió. Un argumentario repetido en las filas del partido.

Por si alguien se confunde:

AyuntamientosPSOE con Bildu= 0

Ayuntamientos PP con Vox=140

Las cifras lo dicen todo pic.twitter.com/ovLNxpSGDM — patxilopez (@patxilopez) June 18, 2023

Fuga de voto

Hay quien en Moncloa y Ferraz, según fuentes consultadas por Público, hubiera apostado por hacer pedagogía a la inversa, la de "normalizar" las alianzas puntuales con EH Bildu. Pero los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo no dejaron lugar a dudas.

"La derecha ha conseguido que el marco sea el de ETA y nuestros socios. Ahí hemos perdido", destacaban en la dirección de Ferraz la noche electoral y los días siguientes. Asuntos como el "que te vote Txapote" han calado en una parte de la sociedad, reconocían en el partido.

Aunque no hay estudios específicos a nivel demoscópico, para Paz Álvarez, directora técnica de Key Data, "indudablemente" este tema "tuvo mucha repercusión el 28M". Considera que la inclusión en las listas electorales de EH Bildu de personas con delitos de sangre cuando pertenecían a ETA fue "un punto de inflexión" en la campaña.

"No fue un factor determinante pero sí que influyó. Hay mucha gente que vota en clave nacional y creo que podrá afectar mucho más en las elecciones del 23 de julio", añade Álvarez. El trasvase de votos hacia el PP o la abstención podría venir determinado por algunas de estas alianzas, también con ERC y con sus socios de Gobierno formales de Unidas Podemos.

EH Bildu señala que "no es creíble"

Por su parte, desde la coalición abertzale, según fuentes consultadas, enmarcan estos mensajes del PSOE "dentro de su estrategia electoral de intentar marcar distancias para desacreditar los pactos entre PP y Vox". Las mismas fuentes añade que a EH Bildu le avala "su trabajo y los acuerdos logrados estos cuatro años".

Entre estos avances concretos destacan, entre otras, cuestiones como la ley de vivienda, más inspectores de trabajo, aumento de pensiones de viudedad y no contributivas, escudo social, ERTES, impuesto a banca y eléctricas, memoria democrática, ley trans o la ley del solo si es si.

"Somos muy conscientes de que la única manera de reeditar un Gobierno progresista y una mayoría progresista pasa por nuestra participación, les guste más o menos. Y tendremos que volver a hablar, volver a sentarnos y volver a acordar. La realidad es tozuda, y los números aún más", añaden desde EH Bildu.

"Si tenemos más fuerza en la próxima legislatura y existe contrapartida progresista en Madrid iremos aún más lejos. A la gente no puedes engañarle y negar lo que has estado haciendo durante cuatro años", insisten en EH Bildu.

Desde la coalición abertzale rechazan que algunos de sus logros como "mejorar las pensiones, ampliar derechos, dotar de más protección a los trabajadores y a la población en general sean calificados como los temas de Bildu" (como dijo Sánchez en la entrevista del lunes). "Debieran ser nuestros temas y los de cualquier organización que se precie de ser de izquierdas", afirman.

Para la formación vasca, "por mucho que en el PSOE ahora quieran negar la evidencia e incluso el contenido de los acuerdos sociales por los que se ha beneficiado muchísima gente, es algo no creíble". "Comprarle los marcos a la derecha dura o a la extrema derecha (el mal es Bildu) es el mejor y más efectivo billete hacia la derrota", señalan fuentes de la formación.