PSOE y UP buscan cambiar el foco ante el desgaste por la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

Los días pasan y no hay avances palpables entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la reforma de la ley del solo sí es sí. El conflicto en el seno del Gobierno de coalición puede incluso extenderse ya hasta el mismísimo 8 de marzo. Ambas fuerzas políticas, especialmente el PSOE, son conscientes del desgaste que les supone tanto el ruido y los cruces de declaraciones como las rebajas de penas que se han ido produciendo. Tras una semana de bloqueo, este lunes los dos partidos buscaron cambiar el foco mediático con otros asuntos. Mientras, las posiciones siguen enquistadas.

En Ferraz se celebró una Ejecutiva Federal presidida por Pedro Sánchez. El órgano de dirección de los socialistas no esquivó el tema, según las fuentes consultadas por Público. Pero no dedicó demasiado tiempo a un "análisis y diagnóstico ya hecho desde hace días", según afirman en las filas socialistas. No hubo, por tanto, muchas novedades sobre la posición de "actuar" ya mantenida por el PSOE tras la orden de Sánchez.

En cambio, los socialistas se esforzaron en poner sobre la mesa su defensa de la sanidad pública. Con la multitudinaria manifestación celebrada este domingo en Madrid contra las políticas de Isabel Díaz Ayuso aún caliente, el PSOE aprobó una extensa declaración de "compromiso" con un sistema sanitario universal, público y gratuito. Para ello además salió a rueda de prensa la vicesecretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con amplia experiencia en gestión sanitaria. Además, este martes el Consejo de Ministros aprobará de forma oficial el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La inmensa mayoría de las preguntas en todo caso fueron acerca de la negociación de la reforma. La ministra no aportó demasiado nuevo al respecto. El objetivo del PSOE sigue siendo el mismo: sacar adelante su proposición de ley tal como está y teniendo el apoyo del máximo número de grupos parlamentarios posibles. Esto significa que no se cierran a los votos del PP aunque insisten en que lo ideal es llegar a un acuerdo con sus socios de Gobierno.

Desde Unidas Podemos, por su parte, no esquivaron el tema ni mucho menos. Podemos no tuvo este lunes su habitual rueda de prensa para fijar mensaje. Pero sí que difundió unas declaraciones realizadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Hay que sentarse y alcanzar un acuerdo cuanto antes para dar una respuesta unitaria e integral como Gobierno. Esa es nuestra voluntad y así se lo hemos transmitido. Mientras mantengamos el consentimiento en el centro hay muchas posibilidades para el acuerdo", insistió la ministra. Un mensaje muy similar al mostrado en una entrevista publicada en este medio el sábado.

En todo caso, desde UP también trataron también de cambiar el foco político este lunes. El grupo confederal pidió expresamente a los socialistas que desbloquearan hasta siete leyes que están congeladas en el Congreso de los Diputados. Son normas que no han tenido tanta prioridad como Vivienda o la reforma de la 'ley mordaza' pero que los morados confían en que puedan llegar a aprobarse antes del final de la legislatura.

La clave en estos momentos es que ambas fuerzas políticas se vuelvan a sentar. Desde UP y el Ministerio de Igualdad se solicitó el pasado sábado una nueva reunión. Ya no será con el Ministerio de Justicia que lidera Pilar Llop. La negociación está ahora en los grupos parlamentarios. Ahí toman un papel protagonista por parte del ala socialista tanto Félix Bolaños como María Jesús Montero.

Pero al menos hasta el lunes bien entrada la tarde, según distintas fuentes consultadas, no se habían dado pasos al respecto. De hecho, en la dirección socialista se mostraban escépticos con la utilidad en un encuentros. "¿Reunirnos sin que cambien las posiciones antes?", se preguntan en Ferraz. Lo que sí destacan en el PSOE en todo caso es que nunca se ha dejado de hablar con sus socios. Pero que en estos momentos les gustaría saber, con papeles encima de la mesa, qué es exactamente lo que hay que modificar de la proposición de ley para llegar a un acuerdo.

En las filas socialistas consideran que hay un "enrocamiento" importante por parte de Igualdad y de UP. Pero al mismo tiempo deslizan que los morados "cederán" finalmente porque su propio electorado es consciente de que hay que enmendar esta situación. "Les hace daño también a ellos", afirman en la cúpula del PSOE. Mientras, en UP siguen firmes en criticar que la propuesta del PSOE es un paso atrás y que la diferencia no es técnica sino política. Y que lo importante es sentarse a negociar de nuevo ya que han sido los socialistas quienes se han levantado de la mesa. Ese sería el primer paso para "recomponer" el tema. La consigna, en todo caso, sigue siendo no romper la coalición.