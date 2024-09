Puigdemont se escondió en tres pisos y permaneció en Barcelona hasta las ocho de la tarde el día de la investidura de Illa

El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha afirmado que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, permaneció en Barcelona hasta las ocho de la tarde del 8 de agosto, antes de iniciar su marcha hacia Waterloo, en Bélgica.



En declaraciones a RAC1, Turull ha detallado que, después de bajar del escenario en el Arc de Triomf, Puigdemont se dirigió a un piso en Barcelona, donde permaneció "hasta el mediodía". Según Turull, el expresident decidió regresar a Waterloo ante la "imposibilidad" de participar en el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.



Desde ese piso, Turull ha indicado que Puigdemont se trasladó a otro, también en Barcelona, pero situado más lejos del Parlament, desde donde salió alrededor de las ocho de la tarde. Según ha explicado el secretario de JxCat, la intención del expresident era asistir al debate y entrar en el Parlament. Sin embargo, al percatarse de que el dispositivo de los Mossos d'Esquadra intentaba detenerle, decidió irse. Turull también ha desmentido que hubiera existido algún acuerdo con la policía catalana para el arresto del expresident.

Puigdemont ingresó en Catalunya por la autopista AP-7 el 6 de agosto, dos días antes del debate de investidura, y abandonó la región por carretera el 8 de agosto. Turull no ha especificado la ruta exacta que tomó para su salida, pero ha confirmado que regresó a Bélgica sin realizar paradas. "El problema no es Puigdemont, es un juez que debía aplicar la amnistía y no la aplicó", ha indicado.



Sin garantías de apoyo al Gobierno central

En cuanto al papel de JxCat en el Congreso de los Diputados, Turull ha subrayado que el Gobierno "no tiene ningún apoyo garantizado". Ha afirmado que el pacto para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se acordó "a cambio de la amnistía" y que posteriormente se llevarían a cabo negociaciones "pieza a pieza".



Turull también ha advertido que JxCat votará en contra de "cualquier medida que agrave los agravios competenciales", lo que abarca, entre otras cosas, el "café para todos" en materia de financiación.



Finalmente, ha manifestado su intención de seguir en el cargo tras el congreso extraordinario que el partido celebrará los días 25, 26 y 27 de octubre. Este congreso tiene como objetivo actualizar la hoja de ruta política de la formación, abrir el partido a nuevas sensibilidades y encontrar un nuevo rol para Puigdemont, quien no ocupa ningún cargo orgánico desde 2022, cuando dejó la presidencia en el congreso de Argelès-sur-Mer (Francia).