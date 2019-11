Puigdemont podría volver a España sin ser detenido si el TJUE confirma que es eurodiputado desde el 26M

Preocupación en el Supremo porque, de prosperar el dictamen del Abogado General de la UE, el líder catalán gozaria de inmunidad y no podría ser juzgado a no ser que el Parlamento europeo acepte su suplicatorio. El alto tribunal mantiene que precisa tomar posesión del acta para gozar de este privilegio, lo que no ha sucedido.