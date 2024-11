Raquel Martínez lidera la lista de la dirección a las primarias de Podemos tras la renuncia de Martina Velarde

La hasta ahora secretaria general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, no se presenta a la reelección en el proceso de primarias que el próximo 14 de diciembre decide el rumbo del partido para los próximos tiempos. Velarde continúa como diputada en el Congreso.

Liderará la lista que ella apoyará ahora desde fuera su hasta ahora mano derecha, la secretaria de Organización, Raquel Martínez, de 47 años, muy vinculada a los movimientos sociales. Así lo anunciaron ambas, en el acto de presentación de la lista, este lunes en Sevilla.

"Raquel conoce el trabajo, está muy preparada y cuenta con un equipo magnífico para seguir trabajando por Andalucía", reivindicó Velarde. "Espero hacerlo lo mejor posible. Esta candidatura se va a enfocar en el trabajo a futuro, en seguir fortaleciendo a Podemos. La meta es sacar a Moreno Bonilla de San Telmo y no habrá cambio sin un Podemos fuerte", aseguró Martínez.

Al proceso de primarias de Podemos en Andalucía, también opta la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, que lleva un tiempo configurando su lista, para la que ha ido reclutando ediles en las provincias. "Le pedí que fuera parte de nuestro equipo. La propuesta sigue en pie. Tenemos que trabajar unidas", dijo Martínez este lunes al respecto.

Podemos cuenta hoy en el Parlamento autonómico con tres diputados, Alejandra Durán, Juan Antonio Delgado y José Manuel Jurado, integrados en Por Andalucía. Durán y Jurado están en la lista mientras que Delgado no participa en el proceso. El histórico dirigente sindical Diego Cañamero está también en la lista. "La candidatura agrupa a los principales referentes públicos del partido", recogen en un comunicado.

Unidad y confluencia

Preguntada por su posición sobre la unidad con otras fuerzas políticas andaluzas, que hoy existe, tras un inicio accidentado, en el Parlamento autonómico con IU, Más País-Sumar y otras fuerzas andalucistas y ecologistas y si su idea es reforzar esta alianza en el próximo ciclo electoral, Martínez aseguró que "la prioridad es que la marca Podemos llegue con toda la fuerza posible a las próximas citas".

"Fortalecerse y construir un proyecto de izquierda transformadora para servir a nuestro pueblo como herramienta útil de cambio social es nuestra máxima prioridad", manifestó.

"Sin Podemos —agregó Martínez— no se va a llegar a nada. Tenemos unas líneas a nivel estatal que comparto totalmente y hay unas normas que hay que seguir: A Podemos se le respeta, debe haber primarias y no puede haber vetos. No va a volver a pasar lo que pasó".

Sobre si tenía intención de presentarse como candidata en las autonómicas, Martínez manifestó: "Nunca he querido presentarme a cargos institucionales siendo cargo orgánico. Para mí es muy importante que la coordinadora esté centrada en la organización".