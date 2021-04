La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que está "convencida" de que la ley de Vivienda que su ministerio negocia con Transportes "cumplirá con el acuerdo de coalición" en todos sus puntos, lo que incluye que recogerá un mecanismo para "poner techos a los precios del alquiler", pese a que el departamento dirigido por José Luis Ábalos sigue apostando por dar incentivos fiscales a los propietarios.

La ministra ha realizado esta afirmación este martes tras la rueda de prensa celebrada después del Consejo de Ministros, y en presencia de la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, y del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Montero ha defendido en varias ocasiones desde la mesa de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros los incentivos fiscales propuestos por el departamento de Ábalos como un mecanismo eficaz y "con seguridad jurídica" para rebajar los precios abusivos del alquiler, una medida que Unidas Podemos rechaza de forma tajante apelando a que el acuerdo de coalición recoge expresamente la limitación de los precios.

"No me cabe ninguna duda de que el texto final cumplirá con el acuerdo de gobierno, que es claro en todos los sentidos: parque público de vivienda, alternativa habitacional para las familias vulnerables que vayan a ser desahuciadas y que es necesario poner techo a las subidas abusivas del alquiler", ha explicado Belarra.

La ministra de Derechos Sociales también se ha mostrado convencida de que las negociaciones van a concluir "más pronto que tarde", y ha pedido que se deje negociar a los equipos ministeriales que se encuentran elaborando el texto. Belarra se ha estrenado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros para presentar el plan de inversiones que su departamento va a destinar a la atención a la dependencia y a la economía de los cuidados.

"Empleos de calidad en un sector muy feminizado"

En concreto, el Gobierno ha aprobado este martes destinar más de 730 millones para impulsar una transformación en la atención a la dependencia para que las personas mayores y dependientes sean atendidas de forma preferente en sus casas y no tengan que ingresar en una residencia para recibir los cuidados que necesitan.

"El modelo residencial ha evidenciado que no atiende ni a las necesidades de personas mayores y dependientes ni tampoco a sus deseos. A todas les gustaría ser atendidas en sus domicilios en la medida de lo posible, algo que no cubre el modelo residencial", ha defendido la ministra, que ha insistido en que una de las claves fundamentales es la de crear empleos dignos en el sector de los cuidadores profesionales para que los cuidados no recaigan en la mayoría de las ocasiones, como sucede en la actualidad, en las mujeres (sean familiares o trabajadoras del sector).

"Es una inversión que genera empleos de calidad en un sector muy feminizado. Es un sector que crean población, porque si atendemos a las personas mayores en sus casas se va a crear empleo en los pueblos y las pequeñas ciudades. Además, hay un retorno fiscal que se genera a través de las cotizaciones a la Seguridad Social", ha concluido Belarra.