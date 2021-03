Regulación de los alquileres Isa Serra, sobre los retrasos en la ley de Vivienda: "No se puede condicionar el derecho a la vivienda a unas elecciones"

La portavoz de Podemos critica que la norma no esté aprobada ya y advierte de que no puede haber más retrasos por las elecciones de Madrid: "No se puede hacer ese chantaje". Serra asegura que hay "dudas jurídicas" para declarar festivo el 4 de mayo, pero alerta al electorado de los barrios humildes de que, "pese a todas las trabas de Ayuso, hay que ir a votar".