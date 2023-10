Así te hemos contado en directo el día después de la elecciones generales del 23-J

López Obrador felicita a España por "no caer en la trampa de la derecha" en las elecciones

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha felicitado este lunes al bloque progresista por "no caer en la trampa de la derecha" en las elecciones. "Me dio mucho gusto lo que sucedió ayer en España, felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo. Me dio mucho gusto porque se pensaba que la derecha iba a arrasar y no pasó eso", declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria. El gobernante mexicano consideró que los españoles "han vuelto a demostrar que tienen alma libertaria y que no quieren el autoritarismo, mucho menos el fascismo que se padeció durante la dictadura de Franco, pero falleció Franco y continuó el franquismo".