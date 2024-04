Rubiales: "No entiendo que se diga que el beso a Jenni Hermoso fue una agresión"

"Voy a ser muy claro, no puedo llegar a entender que alguien piense que (el beso no consentido a Jenni Hermoso) es una agresión sexual", ha declarado el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en una entrevista con la periodista Ana Pastor emitida este miércoles en La Sexta. Rubiales ha justificado su declaración asegurando que cuando sale a la calle lo que "le expresa la mayoría de la gente es que no hay nada".



Rubiales también ha afirmado que "nunca" pegó "una mordida", que "jamás" sacó dinero de ningún contrato estando al frente de la RFEF, a pesar de la investigación en marcha por la que fue detenido este miércoles a su llegada a Madrid desde República Dominicana.

"Han sido detenidas muchas personas en las que confío. Si alguien ha cometido un error, dudo que nadie haya cometido una irregularidad", ha esgrimido durante la conversación grabada este martes en Punta Cana.

El exdirigente ha negado también las graves acusaciones basadas en investigaciones de la Guardia Civil de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. "Tendremos que aclarar las dudas, no voy a cuestionar a las fuerzas de orden público. No tenemos el sumario. He sufrido 70 querellas, he estado en situaciones muy complicadas", ha afirmado.

"Estoy aquí para decir que es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí, que es mentira que tenga un equipo de béisbol, que es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso se ha dicho. Lo que dice la jueza, lo que ha investigado la UCO no lo sé, no sé si tiene relación directa, espero que no, con filtraciones que han hecho medios", ha añadido.

Rubiales está siendo investigado en la llamada Operación Brody por presuntos delitos de corrupción −contratos posiblemente irregulares de los últimos cinco años firmados durante su etapa en el cargo− por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid). Además, el expresidente se enfrenta a la petición de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel por agresión sexual y coacciones a la futbolista Jenni Hermoso.

En la mañana de este miércoles, Rubiales ha sido detenido por la Guardia Civil a su llegada en la terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, después de adelantar su viaje de vuelta tras el registro que realizó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en su alojamiento de República Dominicana este lunes. El objeto de la detención era leerle sus derechos, interrogarlo e intervenir en sus dispositivos móviles. El expresidente federativo quedó libre a la espera de la citación judicial.

Este lunes, la UCO ha registrado el alojamiento temporal de Rubiales, en República Dominicana. La jueza que investiga los contratos presuntamente irregulares durante la etapa de Rubiales como presidente de la RFEF ordenó realizar este registro en el marco de una pieza sobre la que se había decretado secreto de las actuaciones. Días posteriores al registro en República Dominicana, también se había examinado la casa de Rubiales en Granada, así como la sede de la RFEF en busca de los posibles contratos irregulares de los últimos cinco años.

La Europol y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a 20 de marzo de 2024, en Madrid — Óscar J.Barroso/AFP7 / Europa Press

La investigación se sitúa en el contrato entre Rubiales y Gerard Piqué por la celebración de la Supercopa de España a Arabia Saudí. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que la operación que investiga presunta corrupción es una "garantía" para que España albergue el Mundial de fútbol 2030, ya que, según él, "demuestra que el sistema judicial funciona".

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha ordenado el embargo de más de 50 cuentas bancarias y un vehículo Mercedes perteneciente al exmandatario de la Federación. El juzgado también ha ordenado la prohibición de disponer de los inmuebles de los que son propietarios los investigados, lo que representa una carga real sobre sus derechos. En total, se han identificado 28 fincas sujetas a esta disposición.

La Fiscalía ha solicitado también una pena de dos años y medio de prisión para el expresidente de la RFEF por el beso no consentido que le propinó a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial celebrada en Sídney el pasado mes de agosto. Además, el Ministerio Público ha imputado a Rubiales delitos de agresión sexual y coacciones y le ha pedido que indemnice a la jugadora con 50.000 euros. La fiscal ha solicitado la inhabilitación especial para el expresidente, de modo que no pueda trabajar en el ámbito deportivo durante el tiempo que dure la condena.