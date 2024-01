Rueda no eleva el nivel de emergencia por la marea de pellets en la costa gallega y señala al Gobierno y a los ayuntamientos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha hablado este lunes de la marea de microplásticos que ha llegado a las costas gallegas para decir que no tiene información porque la está recabando el Gobierno central y no la ha compartido con la Xunta de momento. "No es normal que quien puede decirnos realmente cuántos contenedores hay en el mar y qué carga llevaban no nos lo digan", dijo el presidente gallego y candidato a la reelección, al que la oposición critica por "inacción" mientras son ciudadanos voluntarios quienes limpian las playas afectadas.



Sobre elevar el nivel de emergencia como le piden desde el Ejecutivo para poder enviar más efectivos, Rueda ha esquivado las preguntas señalando que por el momento está a la espera de tener más información. Fuentes de la Xunta señalan que no quieren generar un alarmismo injustificado y mantienen por ahora el nivel 1, el mínimo.

Rueda ha defendido que la Xunta está trabajando, pero se deshace de la responsabilidad acusando no solo al Gobierno de utilizar esta crisis medioambiental para hacer campaña, sino señalando también a los ayuntamientos, que, según el presidente gallego, son quienes tienen la competencia de la limpieza de las playas.

Las bolitas blancas de plástico, del tamaño de un grano de arroz, empezaron a llegar a la ría de Muros el 13 de diciembre, cinco días después de que un mercante perdiera varios contenedores frente a la costa de Portugal. La Xunta tuvo constancia del incidente ese mismo día gracias a las llamadas ciudadanas al teléfono de emergencias 112, que gestiona la Administración autonómica. Desde el equipo de Rueda aseguran que reciben muchas llamadas y que esto no es suficiente para acusarles de no haber hecho nada.



Lo cierto es que el plan de contingencias para determinar la toxicidad de los pellets y mapear los puntos de la costa a donde estaban llegando se activó el pasado viernes, casi un mes después. Según fuentes de la Xunta, quieren esperar a tener el examen completo de las bolitas de plástico para tomar más decisiones.



Preocupación en el PP gallego

Con todo, la preocupación en el PP a que esta crisis medioambiental lastre su campaña electoral de cara al 18 de febrero crece. Fuentes de los populares gallegos alertan del riesgo de la comparación con el Prestige, un suceso que conmocionó y movilizó a la sociedad gallega, y no esconden su nerviosismo. "Nos preocupa acertar", zanjan.