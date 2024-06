Rueda regala seis meses de vacaciones con sueldo a la prima de Feijóo tras cesarla como gerente de los hospitales de Santiago

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha concedido un permiso retribuido de seis meses de duración a Eloína Núñez Masid, prima de Alberto Núñez Feijóo y gerente de los hospitales del área sanitaria de Santiago hasta que Alfonso Rueda la cesó el mes pasado.

Unido al mes de vacaciones al que tiene derecho, la medida permitirá que Eloína Núñez cobre su nómina de la Xunta sin reincorporarse efectivamente a su plaza de técnico superior de salud en Ourense hasta enero de 2025.

La Xunta ha concedido las mismas licencias con medio de año de sueldo a otros tres exaltos cargos de la administración sanitaria cesados por Rueda y por el nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Se trata de Jorge Aboal Viñas, que ocupó hasta el mes pasado la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Sergas; Félix Rubial Bernárdez, exgerente del área sanitaria de Ourense y quien también dirigió los hospitales de Vigo y la Asistencia Sanitaria de la Xunta; y Susana Cerqueiro Gómez, que fue directora de Procesos de Soporte en el área de Vigo.

140.000 euros en salarios

El gasto en sus salarios durante los seis meses de permiso, teniendo en cuenta que el sueldo de un médico del Sergas ronda los 6.000 euros brutos al mes, rondaría los 140.000 euros.

La legislación gallega contempla desde hace casi veinte años la posibilidad de que la Administración conceda permisos de reciclaje al personal sanitario que retorne a su plaza después de haber ocupado algún cargo de designación política.

Feijóo (izquierda) y Eloína Núñez (centro), durante una visita del primero al Hospital Clínico de Santiago en octubre del año pasado. — XUNTA DE GALICIA

Esas licencias tienen una duración estipulada de un mes, que puede extenderse hasta un máximo de seis a razón de uno por cada año dedicado al trabajo en la plantilla directiva, pero exclusivamente en el caso del personal cuya plaza de origen tenga carácter asistencial, es decir de atención directa a los pacientes.

Eso no sucede en el caso de Eloína Núñez Masid, quien tiene el título de médica pero no ejerce como tal sino como técnica superior de salud. Su función, por tanto, no tiene carácter asistencial sino administrativo. Lo mismo sucede en los otros tres casos.

Médicos con funciones administrativas

Tanto Jorge Aboal como Félix Rubial y Susana Cerqueiro tienen plaza de médicos de admisión y documentación clínica, una figura regulada en la normativa gallega a la que se encomiendan tareas de organización y gestión administrativa de la actividad sanitaria y hospitalaria, pero sin contacto con los pacientes ni relación clínica con ellos.

Público se ha dirigido al Sergas para interesarse por las razones que justifican que exdirectivos con plazas y funciones administrativas se beneficien de los permisos que la ley limita al personal asistencial, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.

"Los permisos no son para vacaciones, sino para que las médicas que ejercen actividad asistencial puedan reciclarse”

El decreto que regula los citados permisos no establece explícitamente a qué deben dedicarse durante ese período los médicos y médicas que los obtengan.No obstante, fuentes del Sergas han indicado que el sentido de la normativa es que los permisos "no son para estar de vacaciones, sino en plazas asistenciales donde se necesita un período de reciclaje para retomar su actividad asistencial".

Se trata, aseguran, de que los profesionales que sí ven, diagnostican y tratan pacientes y que han ocupado puestos de designación política puedan ponerse al día en las técnicas y procesos médicos en cuyo desarrollo no han podido participar activamente mientras cumplían esas tareas de dirección. Es decir, de que se reciclen durante esos meses bajo supervisión de sus compañeros hasta que puedan volver a tratar enfermos "con unas mínimas garantías".

Trato de favor

"No nos consta que ninguno de estos exdirectivos se hayan incorporado a ningún servicio ni tengan previsto hacerlo, ni que se hayan nombrado tutores o responsables de su reciclaje", añaden las citadas fuentes, que alertan de que el Sergas está incumpliendo la ley para dar un trato de favor Eloína Núñez y a los otros tres exaltos cargos beneficiados por la medida.

La decisión coincide además con el anuncio del Sergas de que este verano tendrá que recurrir a médicos itinerantes y a personal sanitario todavía en formación para paliar su escasez de plantilla y presupuesto evitar el cierre de centros.

Feijóo y su prima, Eloína Núñez (segunda por la izquierda), durante una visita a un hospital. — Servicio galego de saludade

Un déficit que los profesionales, la oposición y los sindicatos atribuyen a los recortes presupuestarios durante los gobiernos de Feijóo y Rueda y a la precariedad y bajos salarios que ofrece la Xunta, pero que ésta achaca a la supuesta falta de médicos en todo el Estado.

Eloína Núñez, que fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Ourense, ha desarrollado su carrera profesional y política paralelamente a la de su primo.

Ascensos y una vocalia en el comité ejecutivo del PP gallego

Gestionaba la atención primaria de los hospitales de Ourense cuando Alberto Núñez Feijóo la ascendió a la gerencia del área sanitaria de la provincia, apenas unas semanas después de tomar posesión como presidente de la Xunta tras su primera mayoría absoluta en 2009.

En 2017 volvió a ascenderla, esta vez a la gerencia de todos los hospitales de Santiago y del sur de la provincia de A Coruña. En 2021 la nombró vocal del comité ejecutivo del PP de Galicia, el máximo órgano de gobierno del partido entre congresos, en el que Rueda todavía la mantiene.

"No nos consta que ninguno de estos exdirectivos se hayan incorporado a ningún servicio ni tengan previsto hacerlo"

Eloína Núñez afrontó numerosas polémicas durante su gestión al frente de los hospitales de Santiago. Entre ellas, las oposiciones amañadas a favor de médicos afines al PP; los colapsos estructurales en los servicios de urgencias y las represalias contra la médico que los denunció, así como las acusaciones contra sus compañeros de profesión, a quienes responsabilizó de contribuir a expandir la epidemia de covid por asistir a congresos.

También enfrentó varias huelgas de médicos de los hospitales bajo su responsabilidad por la falta de medios y el mal funcionamiento de su administración. En esos centros, las listas de espera llegaron a ser las peores de toda Galicia.

Denuncias de enfermas de cáncer

Poco antes de su destitución, pacientes y familiares de pacientes de cáncer de Santiago y O Barbanza denunciaron que no les daban cita para las revisiones de su enfermedad o que éstas se retrasaban tanto que ponían en peligro su salud y su vida.

En cuanto a Félix Rubial, fue uno de los imputados por las muertes de enfermos de hepatitis C a los que la Xunta de Feijóo negó el tratamiento que sus médicos recomendaban cuando él era el director de Asistencia Sanitaria del Sergas. La Audiencia Provincial de A Coruña archivó la causa en diciembre de 2020.

Como gerente del área sanitaria de Vigo, Rubial tuvo que lidiar con las críticas derivadas de la privatización de servicios en el hospital Álvaro Cunqueiro, y como responsable de los centros de salud de Ourense, con la contestación social por el intento de cierre del paritorio de Verín , que provocó una de las más recordadas oleadas de protestas contra los recortes sanitarios ejecutados por Feijóo.

Jorge Aboal también tuvo que enfrentarse a polémicas como las derivadas de las irregularidades en las compras de mascarillas durante la emergencia sanitaria por el covid y, recientemente, por las adjudicaciones del Sergas a la empresa para la que trabaja el cuñado de Feijóo.