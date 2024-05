Rueda destituye a la prima de Feijóo tras las denuncias de las pacientes de cáncer de los hospitales que dirigía

La Xunta de Galicia presidida por Alfonso Rueda ha destituido de su cargo de gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza a Eloína Núñez Masid, prima del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien impulsó su carrera política y en la administración sanitaria y la nombró para ese cargo en febrero de 2017.

El anuncio, que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) hizo público el pasado sábado, se produjo un día después de que los pacientes de cáncer del área sanitaria anunciaran una rueda de prensa para denunciar el mal funcionamiento del servicio de Oncología.

Alegan retrasos de hasta ocho meses en las citas para la revisión de su enfermedad; demoras de hasta diez horas en los horarios previstos para sus tratamientos de quimioterapia, y al menos un caso de una intervención quirúrgica de reconstrucción fallida tras una mastectomía en la que no participaron cirujanos plásticos y en la que se implantaron a la paciente prótesis no adecuadas.

Eloína Núñez Masid es médica de atención primaria y fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Ourense. Feijóo la nombró gerente del área sanitaria de esa ciudad nada más llegar a la presidencia de la Xunta en 2009, y la ascendió posteriormente a la de Santiago, convirtiéndola así en la en gerente de los cinco hospitales que la conforman.

Vocal en la ejecutica del PP de Galicia

En julio de 2021 la designó también vocal en el comité ejecutivo del PP de Galicia, donde Rueda la ha mantenido tras la última reestructuración de la dirección del partido en Galicia.

Desde el pasado invierno, la Asociación de Pacientes del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) viene denunciando que los enfermos y las enfermas de cáncer padecen retrasos injustificados en las citas para la revisión de sus dolencias. El pasado 25 de marzo presentaron una queja colectiva ante la Valedora do Pobo, la figura equivalente en la Administración autonómica de Galicia al Defensor del Pueblo.

Las afectadas por el mal funcionamiento del servicio de oncología del área sanitaria de Santiago, este lunes 13 de mayo en Compostela. — J. O .

El conselleiro de Sanidade de la Xunta es Antonio Gómez Caamaño, quien hasta su nombramiento el pasado abril ocupaba precisamente la jefatura de Oncologia Radioterápica del CHUS. Este lunes, preguntado por el cese de Eloína Núñez Masid, se limito a asegurar, sin citarla expresamente ni expresar agradecimiento a sus servicios, que el área sanitaria compostelana "tiene una singularidad especial y hace falta gente especial".

"No es una crítica a la gestión [precedente], es simplemente que los proyectos empiezan y acaban", dijo. "Nuevos tiempos, nueva gente, esas gerencias debían cumplir su papel", añadió. Con respecto a la situación de las enfermas de oncología, anunció que "con la llegada de la nueva gerencia habrá que replantearse todo" en el servicio.

Mayoría mujeres

Durante la rueda de prensa que ofrecieron este lunes en Santiago, las afectadas, en su mayoría mujeres, negaron que se tratase de un problema coyuntural, como hasta ahora venía defendiendo el Sergas. Varias de ellas contaron sus casos.

Aida C.C. explicó que lleva cinco meses esperando a la revisión que tenía que haber pasado en diciembre de 2023 por su cáncer de mama. Cristina expuso el caso de su madre, paciente oncológica desde 2011 el pasado viernes 3 de mayo tuvo que esperar diez horas para un tratamiento de quimioterapia de 15 minutos. "La citaron a las nueve de la mañana y salió del centro a las diez de la noche", afirmó.

Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade: "No es una crítica a la gestión, pero esas gerencias debían cumplir su papel"

Otra paciente, Miriam, narró que había sido sometida a una doble mastectomía con reconstrucción inmediata, en la que no participó ningún cirujano plástico. "La reconstrucción fue desastrosa, las prótesis no eran adecuadas para mí ni por forma, ni por tamaño ni por materiales. Me producen severos dolores y psicológicamente me encuentro bastante mal", afirmó.

Las afectadas alertaron del coste personal que para ellas tiene el sacrificio decidido por el el Sergas, que supone que la Xunta retrase injustificadamente las revisiones a las que deben someterse, que ni siquiera se les dé cita para ellas y que se las incluya "en un sistema de buzón" sin informarlas de previsión alguna de cuándo podrán ser atendidas.

"Vulnera la legalidad"

El portavoz de la asociación, Fernando Abraldes, advirtió de que ese sistema vulnera la legalidad, contra lo establecido en una orden del Sergas del año 2004 que garantiza el derecho de todos los pacientes en seguimiento a contar con una cita "salvo excepciones debidamente autorizadas y por un tiempo claramente definido".

"El sistema de buzón es un área virtual indeterminada y carente de ningún tipo de regulación", alertó Abraldes. "Los enfermos permanecen en ese limbo durante un tiempo indeterminado sin conocer en qué momento van a ser citados y aunque sus dolencias requieran una atención clínica pautada y en los tiempos debidamente establecidos por los protocolos, como sucede con los y las pacientes de cáncer", añadió.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la exgerente del área sanitaria de Santiago, Eloína Núñez Masid, el pasado 26 de abril en un acto del Sergas. — Xunta

Durante los seis años con Núñez Masid al frente, los hospitales de Santiago y la comarca de Barbanza, en la costa sur coruñesa, registraron los peores datos de listas de espera de Galicia.

La Xunta recibió en esa época multitud de denuncias por colapsos recurrentes en los servicios de urgencias y por esperas injustificadas de pacientes, bebés incluidos, con enfermedades raras o dolencias graves para citas con especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

La prima del presidente del Partido Popular enfrentó también numerosos conflictos con el personal de los hospitales por la carencia de medios humanos y el deficiente funcionamiento de algunos servicios, incluida una huelga de médicos otorrinos que duró nueve meses.

El Sergas no responde

El sustituto de Núñez Masid es Ángel Facio Villanueva, hasta ahora gerente del área sanitaria de Ferrol.

La Xunta no ha confirmado ni desmentido que planee situar a la exgerente en otro puesto de gestión sanitaria en el Gobierno de Alfonso Rueda.