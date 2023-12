Sánchez acorrala a Feijóo y el PP tendrá que negociar la renovación del CGPJ caducado

La petición de un mediador internacional por parte de Alberto Núñez Feijóo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cogió a Pedro Sánchez por sorpresa. Precisamente porque, con sorna, el líder del PP había pedido reunirse con el presidente del Gobierno sin mediadores. En este caso, será la Comisión Europea quien se encargará de supervisar el proceso.

Pero las nuevas exigencias de Feijóo para abordar el desbloqueo del órgano del poder judicial, caducado hace más de cinco años, son vistas como una victoria en Moncloa. "Todo lo que sean gestos para llegar a un acuerdo, bienvenido sea", señalan fuentes gubernamentales. La sensación en el equipo de Sánchez es que los populares se encontraban en un "callejón sin salida" precisamente por la posición de Bruselas.

La satisfacción en los socialistas tiene que ver sobre todo porque las expectativas que tenían antes de la reunión no eran muchas en cuanto al CGPJ se refiere. Y esto es, al menos, "un paso". Hay que recordar que, por ejemplo, en el mes de octubre Feijóo había dicho de forma tajante que los acuerdos de Estado solo llegarían "con otro PSOE" y no el de Sánchez.

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, pronunció con cierta sorna varias veces en la rueda de prensa tras la reunión que la Comisión Europea "mediará y verificará". Un mensaje relacionado con las furibundas críticas que ha recibido el PSOE por reunirse con Junts con un verificador internacional fuera de España.

Feijóo, por su parte, dijo entender las comparaciones y las suspicacias pero rechazó poner al mismo nivel al diplomático Francisco Galindo que a la institución comunitaria. Lo enmascaró señalando que la Comisión es también española.

Por lo pronto, en Moncloa señalan que el primer paso, antes de llegar a Bruselas, será una reunión entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons. El Gobierno prevé que será la próxima semana, antes de acabar el año. Ambos pilotarán las negociaciones pese a las fuertes críticas de los populares, que acusan al ministro de mentir durante las pasadas conversaciones y ocultar la reforma de la sedición.

Fuentes socialistas rechazan de manera rotunda esas acusaciones y señalamientos. Para ello, recuerdan la cronología de los hechos. Como por ejemplo que el 25 de octubre de 2022 en el programa Espejo Público de Antena 3, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, afirmó que la sedición no afectaría a las negociaciones del CGPJ y que eran temas independientes.

Al día siguiente el acuerdo para la renovación estaba cerrado. Pero el 27 de octubre Feijóo decidió romper la negociación. Los socialistas recuerdan alguna portada en los medios de comunicación conservadores que consideran clave. La presión mediática e interna, personificada en Isabel Díaz Ayuso, fueron, según el PSOE, las causas de la ruptura y no otras.

Más allá de la relación entre Bolaños y Pons, está por ver el papel que tendrá la citada Comisión Europea. Didier Reynders, comisario europeo, destacó hace unas semanas la urgencia de renovar el CGPJ. Precisamente junto a Bolaños. El comisario deslizó que lo primero debería ser la renovación "urgente" y que "inmediatamente después" se aborde el cambio de ley para la elección de los jueces.

Es en este punto donde las posiciones de PP y PSOE están enquistadas. Los socialistas aceptan hablar de reformar la ley pero una vez se renueve el CGPJ. Los populares, que no se fían, quieren pactar y presentar de forma simultánea la reforma de la ley a la vez que la renovación.

La lectura que hacen los socialistas es que tiene la garantía de que Bruselas no les va a obligar a vincular la renovación del CGPJ y cambiar la ley a la vez. "No va vinculado, él lo ha desvinculado expresamente", señalan fuentes de Moncloa. En todo caso, admiten que en las negociaciones se hablará también de ese punto pero que la urgencia es la renovación. Y recuerdan que además ya hay un acuerdo avanzado (el de octubre del pasado año) y del que deben partir de nuevo las conversaciones.

Un acuerdo y medio de tres propuestas

Sánchez había puesto sobre la mesa tres propuestas concretas de acuerdo con Feijóo. Una, la del CGPJ. Otra, sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución y, la última para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica. De ellas, se puede decir que se ha logrado un acuerdo, el del artículo 49, y medio, sentarse a hablar del CGPJ.

Tampoco estuvo exento de exigencias de Feijóo la renovación del artículo constitucional para eliminar el término "disminuidos" en referencia a las personas con discapacidad. Los populares quisieron poner en el foco mediático la hipótesis de que Sumar pudiera convocar un referéndum para reformar dicho artículo, algo que nunca ha estado encima de la mesa. La proposición de ley se presentará antes del 31 de diciembre y se celebrará un Pleno monográfico en el Congreso, otra condición del PP, en el mes de enero.

No hubo tanta suerte con la financiación autonómica. Sánchez había propuesto formar una comisión de trabajo para comenzar a hablar de ello. Pero el líder del PP esquivó este asunto, quizás para no darle una victoria del todo completa al presidente del Gobierno. O quizás porque no hay unidad en los populares sobre un modelo concreto, habida cuenta de las diferencias territoriales entre comunidades como Andalucía, Madrid o Galicia.

Al contrario que en Moncloa, Feijóo hizo una lectura completamente negativa del encuentro. El presidente del PP llevó un documento de 10 puntos con nuevas exigencias a Sánchez. A todas se negó el presidente del Gobierno porque incluían peticiones como revertir algunos nombramientos de su Gobierno o la moción de censura ya pactada con EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. "Hemos avanzado poco", dijo el líder del PP.

Sánchez y Feijóo acaban el año 2023 con una tensión máxima pero suavizada por al menos un acercamiento final. Los barones más importantes del PP querían dilatar esta reunión hasta el próximo mes. No ha sido así. Está por ver cómo se concretan exactamente los avances de este viernes, no es la primera vez que se rompen negociaciones. Pero en estas fechas prenavideñas, en el PSOE sonríen algo más que en el PP.