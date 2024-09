Sánchez elimina ante la ONU la mención a los campamentos de refugiados saharauis que sí incluyó en 2022 y 2023

En marzo de 2022 España dio un giro histórico a su posición sobre el Sáhara Occidental. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI. En ella avalaba la autonomía que propone el reino alauita para solucionar el conflicto y abandonaba su habitual neutralidad entre las dos partes.

Pese a ello, Sánchez ha destacado siempre que la solución tendrá que venir de la mano de la ONU, gracias al trabajo del enviado especial. Esta solución deberá ser "mutuamente aceptada" por Marruecos y el Frente Polisario, que es quien ejerce como legítimo representante del pueblo saharaui ante Naciones Unidas.

Desde la carta de Sánchez al rey de Marruecos, el presidente del Gobierno ha pronunciado tres discursos en el debate general de la Asamblea de la ONU. El último, este miércoles. En todos ellos, como suele ser habitual, ha mencionado el conflicto con fórmulas tan breves como similares. Pero este miércoles el líder del Ejecutivo eliminó cualquier referencia a la población saharaui que vive en los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia).

Pocos meses después del giro, en septiembre de 2022, Sánchez acudió a la ONU con cierta expectación sobre qué iba decir respecto al conflicto saharaui. Su decisión había generado un fuerte rechazo en los socios parlamentarios y provocó la ruptura de relaciones tanto con Argelia como con el Frente Polisario.

"España apoya una solución política mutuamente aceptable", ha destacado Sánchez de manera reiterada

No hubo menciones ni a la carta, ni a las nuevas relaciones con Marruecos ni a la autonomía. "No podemos arrastrar conflictos del siglo pasado. Por eso, en lo que respecta a una zona muy importante para España como es el Sáhara Occidental, España apoya una solución política mutuamente aceptable en el marco de la carta de Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. En ese sentido, la labor del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas me parece fundamental. Y quiero decir que cuenta con el respaldo total del Gobierno de España", destacó entonces.

Sánchez añadió en esos momentos otras líneas más con referencia directa a la situación de los campamentos de población refugiada. "España va a continuar apoyando a la población saharaui en los campamentos, como ha hecho siempre. Siendo el principal donante internacional de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis", destacó.

Ya en el año 2023, el discurso de Sánchez en la ONU fue prácticamente calcado. "En lo relativo al Sáhara Occidental, España favorece una solución política mutuamente aceptable, en el marco de la Carta de Naciones Unidas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad. La labor del Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas es fundamental, y cuenta con todo el respaldo del Gobierno de España. Y del mismo modo, seguiremos apoyando a la población saharaui en los campamentos, como hemos hecho siempre, manteniendo nuestra condición de principal donante internacional de ayuda humanitaria en este contexto".

Tras estas palabras, Argelia decidió comenzar a normalizar relaciones con España. Algo que en realidad no se ha completado del todo porque hace unos meses el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aplazó en el último momento un viaje al país argelino. Consideraron en Argelia que Sánchez mostró "un cambio de posición" entonces al no explicitar su apoyo a Marruecos en ese marco.



En 2024 las palabras exactas de Sánchez sobre el conflicto saharaui han sido las siguientes: "La labor de las misiones de paz es instrumental en otros muchos escenarios, como el Sáhara Occidental, donde España seguirá apoyando al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para alcanzar una solución mutuamente aceptable en el marco de Naciones Unidas", señaló en un primer momento, reiterando las posiciones mostradas estos años.

Este año Sánchez no ha hecho mención a la situación humanitaria de los saharauis

Sánchez no añadió referencia a los campamentos saharauis y cambió el foco seguidamente a un escenario global y al papel del secretario general de la ONU. "Pero está claro que, más allá de las misiones de paz, debemos abordar las causas subyacentes de los conflictos, como señala la Nueva Agenda para la Paz del secretario general, que España apoya decididamente", afirmó.

Inundaciones en los campamentos

La intervención de Sánchez se produce precisamente en un contexto complicado para la población refugiada saharaui. Esta misma semana se han producido unas importantes inundaciones que han provocado evacuaciones de familias y daños materiales a una zona ya de por sí muy precaria en recursos.

Desde Sumar presentaron precisamente este jueves una proposición no de ley (PNL) para para "dotar un fondo de ayuda humanitaria urgente para los campamentos de refugiados saharauis para su debate en Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo". El objetivo es aportar 10 millones de euros para cubrir, al menos, la alimentación básica de la población de los campamentos de refugiados saharauis hasta el final de 2024 y paliar los daños derivados de las fuertes lluvias caídas en los campamento durante los últimos días.

También se pide incrementar en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) todas las partidas dedicadas a la cooperación internacional para el Desarrollo y la ayuda humanitaria con la población refugiada, así como reforzar las líneas de financiación de las ONG españolas que trabajan en los campamentos de refugiados de Tinduf.

El presidente del Gobierno no hizo menciones a Marruecos durante su discurso. Pero sí aprovechó la estancia en Nueva York para reunirse con su primer ministro, Aziz Akhannouch. "Hemos repasado el magnífico estado de las relaciones bilaterales, las mejores en décadas", destacó Sánchez.

Un placer volver a reunirme con el primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, con quien hemos repasado el magnífico estado de las relaciones bilaterales, las mejores en décadas.



Hemos abordado la gestión de flujos migratorios y la apuesta por una migración ordenada y segura.… pic.twitter.com/rKJ1UeqxNA — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 24, 2024

Los cambios de posición del PSOE sobre el Sáhara Occidental se han evidenciado en los últimos años tanto en los programas electorales, documentos políticos y en los propios discursos ante la ONU. En su intervención en 2018, nada más llegar al Gobierno, Sánchez incluyó una mención específica a "la libre determinación del pueblo del

Sahara Occidental". Una referencia que ya eliminó el líder del Ejecutivo al año siguiente, en 2019 y hasta nuestros días.