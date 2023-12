Sánchez pide condenar el "me gusta la fruta" con el que el PP bromea sobre el insulto de Ayuso 

Durante la investidura de Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insultó al presidente desde su asiento en la zona de invitados del Congreso. Las cámaras le pillaron con un comentado "hijo de puta" que los populares convirtieron en "me gusta la fruta". El PP, con Ayuso a la cabeza, se ha pasado semanas usando esa "broma". Incluso regalando cestas de fruta al propio Alberto Núñez Feijóo.

El líder del Ejecutivo se ha referido este miércoles al asunto al ser preguntado sobre otro tipo de comportamientos violentos como el del concejal y diputado de Vox, Javier Ortega Smith, contra el Eduardo Rubiño, de Más Madrid. "Hay una polarización asimétrica", ha insistido Sánchez en la rueda de prensa ofrecida en Moncloa.

"Me gustaría trasladar a los medios que aquí no hay sino gente que insulta y gente que somos insultados. Partidos que somos asediados y partidos que instan al asedio. Mi compromiso es que no vamos a entrar en ninguna de estas descalificaciones"; ha señalado Sánchez.

Para al presidente del Gobierno, frente al proyecto de la ultraderecha, la coalición va a responder "con un proyecto de país" que se refleja en las leyes que está impulsando desde Moncloa frente a la "descalificación constante".

En este punto, Sánchez ha querido hacer también una llamada a la reflexión sobre el famoso asunto del "me gusta la fruta". Ha pedido que se condene, también desde los medios de comunicación, estos hechos. "No es aceptable el nivel de descalificación e insultos a los que ha llegado la oposición en las últimas semanas. Desde el punto de vista social, debería ser absolutamente reprochable que a un líder de otro partido político se bromee diciendo me gusta la fruta", ha destacado.