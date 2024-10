Un senador del PP vuelve a cuestionar el derecho al aborto en pleno debate por la cumbre ultra que acogerá la Cámara Alta

El senador del PP Carmelo Romero ha cuestionado el derecho al aborto durante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de este miércoles en la Cámara Alta, que acogerá el próximo diciembre una cumbre antiabortista ultra con el apoyo del PP.

La Comisión ha votado seis mociones, de las que se han aprobado cinco. La única rechazada fue la presentada por el grupo socialista y que instaba al Gobierno a la "adopción de determinadas medidas en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Estados iberoamericanos".

El exalcalde del municipio onubense de Palos de la Frontera, en el debate de esta moción, ha preguntado por "los derechos del nasciturus" y "del padre", tras cuestionar que "nada más tiene derechos la persona que va a abortar".

"De esta moción me ha sorprendido y me ha desagradado el motivo 'derecho que debería poseer toda mujer, adolescente y niña", ha aseverado. "Abogan ustedes por el derecho de las niñas cuando deberían abogar para que se proteja a las niñas para que no sean abusadas", ha criticado.

Una asociación internacional de políticos antiabortistas de ultraderecha celebrará el 2 de diciembre una cumbre en el Senado, después de que la Mesa, controlada por el PP, denegase el recurso de amparo presentado por el PSOE para evitar que se cediera gratuitamente el espacio.

No es la primera vez que el PP cuestiona el derecho al aborto. Ya llevó al Constitucional su despenalización en 1985, votó en contra de su ampliación en 2010 y su reconocimiento como derecho fundamental en la UE y ha torpedeado en comunidades y municipios la aplicación de este derecho cuando ha tenido la oportunidad.

Romero, criticado en Palos por 'heredar' la Alcaldía a su hija

Hasta hace unas semanas, Carmelo Romero era también alcalde de Palos de la Frontera (Huelva), hasta que dejó el cargo, tras 29 años, en manos de su hija para dedicarse plenamente al Senado.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y secretaria general de esta formación en el municipio, Belén Castillo, tachó de "vergonzoso" que Carmelo Romero haya entregado "por herencia" la Alcaldía a su hija, tras su renuncia "por imposición y acatando una directriz del PP".

Castillo indicó que "esta decisión del PP ha hecho, también, que renuncien los alcaldes de Aljaraque, La Palma del Condado y Lepe", cuyas alcaldías pasarán a estarán regidas por los primeros tenientes de alcalde, menos en Palos, "que la deja en manos de su hija, la octava en la lista y la última en incorporarse al equipo".