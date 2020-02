La sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso ha servido de previa de cara a la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Govern de la Generalitat. Tanto el PP como JxCat han aprovechado sus preguntas a Pedro Sánchez para hablar de la reunión que esta misma tarde liderarán el presidente y Quim Torra.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha preguntado a Sánchez si "piensa garantizar la igualdad entre todos los españoles", y ha acusado al líder socialista de "trocear" esta igualdad y "la soberanía" con la "concesión de privilegios a los nacionalistas". "Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa de despiece".

"Me había hecho ilusiones con su pregunta, por el hecho de que al preguntar por la igualdad, por fin salíamos del bucle de Venezuela y Catalunya, pero ya veo que no", ha respondido el presidente. En en su primera intervención, Sánchez ha hablado exclusivamente de los problemas de desigualdad que sufre el país.

"España es desigual, y por desgracia hay brechas de género, brechas intergeneracionales... El Gobierno está comprometido con la igualdad entre los españoles a través de la justicia fiscal, la reconstrucción del Estado del bienestar, y el diálogo con los distintos grupos parlamentarios y territorios. Ojalá en estos cuatro años nos podamos encontrar en las políticas que benefician a los españoles", ha afirmado el líder del Ejecutivo.

Casado ha asegurado que "no se puede llamar diálogo a una humillación" y ha acusado al presidente de querer "resetear nuestra democracia" para construir "una España desigual en la que los nacionalistas tienen todos los privilegios".

El presidente del Gobierno sí que ha confrontado con Casado sobre Catalunya en su segunda réplica e, incluso, le ha recordado al líder del PP su reciente crisis en Euskadi, con el cese fulminante por parte de la dirección del candidato conservador a las elecciones vascas Alfonso Alonso: "No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. No lo digo yo, lo dice el señor Alonso, que afirmó que había una forma distinta para articular la diversidad en España".

Sánchez, a JxCat y ERC: " Tienen mayoría electoral, no social"

"Ustedes confunden igualdad con uniformidad, y no son los mismo", ha insistido Sánchez, que ha vuelto a defender el diálogo con Catalunya. También ha interpelado al presidente del Gobierno la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs.

Horas antes de la reunión de la mesa de diálogo con el Govern, la diputada catalana ha cuestionado "¿Qué le corresponde hacer al Gobierno, según su opinión, para satisfacer una demanda de una parte importante de la población que reivindica lo que considera que es su derecho?"

"Durante estos últimos 10 años, se han producido cinco elecciones en Catalunya para elegir Gobierno, y en esas cinco elecciones los partidos independentistas no han logrado la mayoría. Tienen mayoría electoral, pero no social", le ha recordado Sánchez a la portavoz de JxCat.

"Catalunya es plural, como España; tendrán que asumirlo y reconocer a la otra parte de catalanes que no defienden la independencia. Hoy se va a producir un hecho importante, después de un año de desencuentros hoy se inicia el camino de la mesa de diálogo, que será difícil, complejo y largo", ha advertido el presidente.

Borràs le ha espetado que si "usted es tan progresista y tan demócrata, tenga presente que no hay solución al margen de las urnas. Desbrocen el camino del diálogo, pero antes hay que desbrozar el de la represión", ha concluido.