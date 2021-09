La previa de la histórica cita de este miércoles entre el Gobierno y el Govern de la Generalitat para abordar las soluciones al conflicto político catalán está marcada por los sobresaltos de última hora. Una vez confirmada la asistencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al encuentro (incógnita que se mantenía abierta hasta ayer por la noche), el guion ha vuelto a dar un giro este martes con la decisión del president del Govern, el republicano Pere Aragonès, de excluir de la mesa de diálogo a sus socios de Junts por incluir entre sus nombres a Jordi Sànchez y Jordi Turull, dos de los presos del procés indultados en junio.

Tras los últimos acontecimientos, Sánchez ha dejado claro en el Senado que queda mucho por recorrer, ya que el "diálogo va a ser largo". Por ello, para "evitar frustraciones", el presidente ha pedido "no poner plazos" a la solución del conflicto. "Tenemos por delante mucho camino, pero el Gobierno tiene la voluntad, la actitud, la determinación y la responsabilidad de Estado para resolver este problema", ha apuntado en su primera sesión de control en la Cámara Alta desde el pasado 13 de abril.

La portavoz de ERC en el Senado, Mirella Cortès, ha aprovechado la ocasión para preguntar al presidente por la reunión de las delegaciones de los dos gobiernos. En este sentido, ha reiterado que "sin referéndum no hay solución al conflicto político con Catalunya". Asimismo, ha advertido a Sánchez que "si continúan negando la vía de la resolución democrática al conflicto, si no son valientes ahora, si no están dispuestos a ganar al independentismo en las urnas, la derecha acabará imponiendo el relato de la negación y la imposición".

Tras recalcar el rechazo a la autodeterminación como solución del conflicto, Sánchez ha pedido centrarse en los aspectos que unen a ambas administraciones. "Después de la pandemia, las prioridades son otras, que tienen que ver con la recuperación". Además de pedir "autocrítica" al independentismo, el presidente del Ejecutivo ha invitado al Govern a "propiciar una mesa entre los partidos independentistas y los no independentistas".

Esta sesión de control ha tenido lugar el mismo día que el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo paquete de medidas para abaratar la factura de la luz por la escalada de los precios. En esta línea, después de que el portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, le haya reprochado la "tardanza" en la toma decisiones para hacer frente a este problema, Sánchez ha pedido al PP un "poco de humildad": "Ustedes vienen aquí a dar lecciones, pero cuando gobernaron, ¿qué hiceron? Impusieron un canon hidráulico y hoy los españoles tenemos que pagar más de 1.000 millones por una sentencia del Supremo".

El presidente del Gobierno también ha recordado que el grupo conservador se abstuvo en el Congreso en la votación sobre la rebaja al 10% del IVA aplicado en la factura de la luz, una medida que el Ejecutivo impulsó vía real decreto en julio y que incluía la suspensión del impuesto del 7% a la generación que pagan las compañías eléctricas. "El PP nunca está de lado de lado de las PYMES, de los ciudadanos ni tampoco de la industria", ha apostillado.