Sindicatos y patronal negociarán en paralelo sobre la reducción de jornada laboral

Sindicatos y patronal abrirán una negociación bipartita sobre la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en 2025, que irá en "paralelo" a las conversaciones con el Gobierno. Según ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al finalizar la mesa de diálogo social que aborda la reducción de la jornada laboral, sindicatos y patronal "han pedido poder dialogar bipartitamente a la vez que van negociando con el Gobierno".

"Que avancen en diálogo bipartito y el Gobierno irá de manera paralela", ha incidido Pérez Rey, que ha subrayado que se buscan cambios profundos y "no cosméticos". El secretario de Estado ha explicado que este tipo de diálogos en paralelo de patronal y sindicatos se dan en todas las negociaciones. "Los agentes sociales claro que hablan entre ellos y llevan posturas uniformes" a las mesas de diálogo social, en las que luego se toman las decisiones, ha dicho.

En la negociación para la reducción de jornada se abordará también el registro de horario, con el objetivo de convertirlo en "una herramienta eficaz que permita a la Inspección de Trabajo reaccionar de manera más contundente y práctica".

"Este debate es crucial para avanzar en la mejora de la vida de los trabajadores", ha dicho Pérez Rey, quien ha apuntado que esas largas jornadas es el motivo de que "haya personas que no estén dispuestas a trabajar en determinados sectores o que les suponga un enorme sufrimiento".

Además, ha añadido que en el marco de la reducción de jornada el Ministerio de Trabajo tiene previsto "endurecer" las sanciones en materia de tiempo de trabajo porque "no son lo suficientemente disuasorias para evitar conductas incumplidoras".

37 horas y media, una línea roja para los sindicatos

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha señalado que esta negociación en paralelo con la patronal se llevará a cabo "teniendo claro el objetivo y el hito al que no renunciamos de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025 —e incluso más allá de las 35 horas—".

"Vamos a negociar el cómo pero no el cuándo ni el hasta dónde", ha dejado claro Luján, quien ha explicado que se trata de acordar "la efectiva aplicación desde las 40 horas hasta las 37,5 horas semanales, porque tenemos posibilidades de que esto con el concierto de las patronales se haga de forma mucho más sencilla".

"Nos hemos dado un margen de tiempo para abrir un diálogo en el ámbito bipartito entre empresarios y sindicatos para ver si podemos acercar posturas cuanto antes sobre esta materia", ha explicado la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, que ha añadido que el Gobierno los "irá citando para ver un poco cómo va ese proceso de negociación".

En este sentido, ha subrayado que "esto no es que hayamos suspendido la mesa tripartita con el Gobierno". "Si llegamos a acuerdos con los hitos irrenunciables, perfecto. Si no, la reducción del tiempo de trabajo no está en cuestión", ha añadido.

Desde CCOO también han incidido en que la negociación no debe ser "sine die" y que debe incluir el control horario y otros aspectos sobre los tiempos de trabajo. La reducción legal de jornada laboral desde las 40 horas vigentes es uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar.

Díaz confía en que la patronal no se descuelgue

Esta mañana, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado dispuesta a lograr un acuerdo tripartito en torno a la reducción de jornada y ha confiado en que la patronal no se descuelgue, como sí hizo con la subida del SMI.

"La patronal creo que se ha equivocado, no quiso acordar y ha traicionado los legítimos intereses de los empresarios", ha señalado Díaz este jueves en una entrevista en Telecinco, en la que ha apostado por el papel que ejerce la Inspección de Trabajo en el control de la jornada y de las horas extra que en muchos casos "ni se compensan ni se retribuyen".