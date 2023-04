¿Cuándo son las elecciones municipales, autonómicas y generales 2023 en España?

Este 2023 va a estar marcado por ser un año de citas electorales. A la vuelta de la esquina, el 28 de mayo, los ciudadanos tendrán que acudir a las urnas para votar en las elecciones autonómicas y municipales. Además, para finales de año, se tendrán que celebrar unos nuevos comicios legislativos.

Como recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, las municipales se celebran el cuarto domingo de mayo cada cuatro años y de forma simultánea en toda España. En total, hasta 8.131 localidades decidirán la configuración de sus próximas alcaldías y concejalías. Generalmente, esta cita electoral coincide con las elecciones autonómicas en buena parte del territorio.

En esta ocasión, los ciudadanos extranjeros residentes en España sí que pueden votar. Eso sí, para ejercer el derecho al voto hay que ser ciudadano de la Unión Europea o que el país de origen tenga un acuerdo con el Estado español. Las naciones que tienen este convenio son: Noruega, Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Islandia, Bolivia, Cabo Verde, República de Corea, Reino Unido y Trinidad y Tobago.

Las 12 autonomías que acuden al 28M

El próximo 28M, hasta 12 gobiernos autonómicos se someterán al voto de la ciudanía. En concreto, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, País Valenciá, Extremadura, Comunidad de Madrid, La Rioja, Región de Murcia y Navarra. Además, hay que sumarle los comicios celebrados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tan solo Catalunya, Galicia, Euskadi (las conocidas como comunidades históricas), Andalucía y Castilla y León quedarán fuera de esta cita electoral.

De manera llamativa, los castellanoleoneses no participarán este 28M, a pesar de haber adelantado los comicios en 2022, al igual que hizo Madrid en 2021. En el caso de Castilla y León, su estatuto autonómico establece que "el mandato de los Procuradores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara". Así que, si la alianza de Mañueco con la ultraderecha no se tuerce, no habrá en la región elecciones hasta 2026.

En el caso de la Comunidad de Madrid, sus estatutos sí que obligan a convocar elecciones después de un adelanto electoral. En su artículo 21 puede leerse que el presidente "podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura".



Elecciones generales para finales de año

Las elecciones generales tampoco tardarán en llegar. A pesar de los rumores de un posible adelantado, alimentado por la derecha y por las diferencias entre los miembros del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez ha mostrado su deseo de agotar la legislatura.

Eso sí. La Constitución establece cuatro años en los mandatos de las cortes, por lo que estarán disueltas como máximo para el 10 de noviembre de este año. Después de 25 días, podrían celebrarse elecciones. Aunque la ley electoral también contempla un plazo de 54 días, por lo que podríamos regresar a las urnas el 10 de diciembre de 2023.

Calendario de las elecciones autonómicas y municipales de 2023. — Elaboración propia

La carrera electoral está muy reñida entre el bloque de la izquierda y en el de la derecha. Las recientes encuestas apuntan a una ligera ventaja de la derecha en buena parte de los territorios. Los partidos de izquierda tienen el reto de doblegar estas previsiones y ser capaces de revalidar los diferentes gobiernos de coalición progresista.

La irrupción de Sumar, según las últimas encuestas realizadas por KeyData, le convertiría en la cuarta fuerza política con 24 escaños. A la espera de que haya un pacto con Podemos, los morados serían los principales damnificados, ya que caerían hasta los nueve diputados.

Este mismo estudio señala que el PP ganaría las elecciones, al obtener el 31,1% de los votos y los 135 escaños. Alberto Núñez Feijóo podría llegar a la Moncloa, si se apoya en Vox, que alcanzarían 46 asientos. El PSOE, en esta ocasión, desciende en intención de voto y se quedaría como segunda fuerza con 95 diputados.