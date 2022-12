Sumar y Podemos se lanzan a la carrera por definir una candidatura de unidad de la izquierda

La izquierda llegó al Día de la Constitución con una encuesta debajo del brazo y un futuro por definir. El sondeo del grupo Prisa apuntaba a que la confluencia de Unidas Podemos, Sumar y Más País sería la tercera fuerza política y conseguiría rescatar a muchos votantes de la abstención. Todos los espacios compartieron que la unidad es una máxima necesaria, pero la batalla se libra en las fórmulas, los plazos y los modos en los que lograr la unidad.

Yolanda Díaz se encuentra inmersa en el proceso de escucha que servirá de base para diseñar su proyecto político. Este proyecto, Sumar, se construye en la actualidad a dos velocidades, la del proyecto de país y la de la traducción electoral de ese proyecto.

El segundo elemento avanza a su propio ritmo, ajeno al calendario de elecciones. El objetivo es que los 35 grupos de trabajo que lo conforman presenten sus conclusiones entre febrero y marzo, como base para impulsar un programa general que sirva para lanzar un "nuevo contrato social".

Es el primer elemento el que parece tener más urgencia. El calendario electoral va a definir prácticamente todo el año 2023, dado que tendrán lugar unas elecciones municipales y autonómicas, y también unas generales. En el equipo de la vicepresidenta segunda ya estudian los plazos para anunciar si finalmente Díaz es candidata a los comicios generales o no.

Tanto en Podemos como en Sumar tienen claro que el objetivo es lograr una candidatura de unidad que aglutine a todas las formaciones del espacio de izquierdas. La clave es cómo se constituye esa plataforma y qué fuerza tiene cada uno de los actores que la constituyen.

En la formación morada defienden que la negociación que se dará entre todos los actores tiene que ser "justa", y debe tener en cuenta el capital político de cada uno de ellos. En este sentido, se destaca que, aunque la relación personal entre Díaz y las principales dirigentes de Podemos sea distante, no será el elemento que termine por definir el futuro de la unidad.

Las decisiones de Yolanda Díaz

En el equipo de la vicepresidenta apuestan por no precipitarse. Destacan que el proyecto de país es la clave esencial de Sumar, aunque no son ajenos a que Díaz tendrá que decidir si se presenta o no a las elecciones generales de 2023 (que todavía no tienen fecha).

En este sentido, apuntan a que Sumar tiene dos procesos que concluir en los próximos dos o tres meses. Por un lado, las conclusiones del proceso de escucha que la vicepresidenta arrancó en junio y que se ha articulado en 35 grupos de trabajo sectoriales que tienen el objetivo de elaborar un programa.

Por otro, la definición de Díaz en el ciclo electoral, si finalmente va a ser candidata o no. En Podemos insisten en que esperarán a que la ministra se presente y a escuchar su propuesta, aunque matizan que los tiempos son importantes y que cuanto antes se aclare esta cuestión, mejor.

Díaz, por su lado, ya se estaría planteando el hecho de adelantar el anuncio de su posible candidatura, por lo que no coincidiría con las conclusiones del proceso de escucha. Teniendo en cuenta que estas conclusiones están previstas para febrero o, incluso, marzo, la vicepresidenta podría optar por avanzar su futuro antes, con el objetivo de despejar incertidumbres y de revelarse como actor electoral a meses de la cita con las urnas.

La primera encuesta que incluye a Sumar en sus proyecciones apunta a que el proyecto de la vicepresidenta podría rescatar de la abstención a muchos votantes de izquierdas para hacerse con la tercera posición en las elecciones. Eso sí, siempre y cuando se incluya a Unidas Podemos y a Más País en esa estructura. La carrera por definir este proyecto ya se ha puesto en marcha.