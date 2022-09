Yolanda Díaz se da hasta febrero para culminar el "contrato democrático" de Sumar

Cinco meses para proponer y 10 años para transformar. Yolanda Díaz ya ha puesto en marcha toda la maquinaria de su proceso de escucha y ha dotado a Sumar de una organización que le permita elaborar un nuevo 'contrato social' a principios del próximo año. La vicepresidenta segunda ha presentado este viernes en Madrid a los coordinadores de los 35 equipos que se encargarán de elaborar las conclusiones del proceso de escucha que inició hace unos meses.

Los perfiles de estas personas (19 mujeres y 16 hombres) son, mayoritariamente, el de técnicos, profesores de universidad, científicos y expertos en las 35 grandes materias en las que se dividirán las conclusiones del proceso de escucha

Destacan, entre otros, Agustín Moreno (coordinador del área de Educación); Moreno es diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, y llegó a la política institucional en la candidatura de Pablo Iglesias a la Comunidad de Madrid en 2019. Maestro de profesión, también fue dirigente de Comisiones Obreras.

Sumar Equipo by Público.es on Scribd

Marta Lois, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela, y especialista en políticas de género, coordinará el área de Cuidados. El filósofo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, César Rendueles, coordinará el área de Bienestar y Derechos Sociales.

Ignacio Sánchez Cuenca, profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III, se encargará de Calidad Democrática. Yayo Herrero, una de las investigadoras más influyentes en el ámbito ecofeminista y ecosocialista a nivel europeo, coordinará el área de Transición Ecológica Justa; mientras que Fernando Salinas Molina, magistrado del Tribunal Supremo en sala de lo social y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2001 y 2008, encabezará el área de Justicia.

También destacan otros perfiles de la institución pública como el de Javier Burón, gerente d’Habitatge del Ayuntamiento de Barcelona (Vivienda Digna), o Marta Serrano Balbuena, gerente de la EMT de Valencia (Movilidad Sostenible).

"Hoy Sumar da un paso más, que tiene que ver, ante todo, con la gratitud. Le

queremos dar las gracias a todas las personas que coordinarán los equipos de

trabajo temáticos que hoy tenemos el placer de presentar. Se trata de mujeres y hombres que conocen nuestra realidad social, que tienen las herramientas, la sensibilidad, la imaginación, el conocimiento experto y la ilusión necesarias para dibujar los cambios que vienen y aportar soluciones en esta transformación", reza el documento de presentación de los equipos, rubricado por Yolanda Díaz.

"Son 35 personas", prosigue el documento, "al frente de otros 35 equipos de análisis y debate, que sabrán tejer redes, dialogar, ampliando este proceso de escucha ya en marcha y planteando horizontes compartidos en el que todas y todos nos podamos reconocer".

"La imaginación no va de listas electorales"

La coordinadora de Cuidados, Marta Lois, ha sido la encargada de presentar a los coordinadores de los equipos de Sumar. La profesora ha asegurado que se va a dar un "proceso de reflexión tranquilo, sosegado, para pensar el futuro los próximos 10 años. Tenemos que concretar políticas e ir más allá de las palabras. Vamos a construir un diálogo, una inteligencia colectiva para que podamos llegar a acuerdos y consensos".

Ignacio Sánchez Cueca, coordinador de Calidad Democrática, ha explicado que la vicepresidenta no les ha encargado un programa electoral, sino una batería de propuestas para "los próximos 10 años".

La propia Yolanda Díaz ha sido la encargada de clausurar el acto de presentación de los equipos de Sumar. La vicepresidenta ha mandado varios mensajes claros en torno a la traducción electoral de su proyecto, descartando de manera clara el "corto plazo": "El proyecto de país no se acomoda a los procesos electorales. De esto va el proyecto de país, de pensarnos con una mirada larga; no vale restringir la imaginación al tamaño de una urna electoral. La imaginación no va de listas electorales", ha defendido.

La ministra de Trabajo ha explicado que, a su juicio, en España han existido cuatro "grandes proyectos de país": el de Adolfo Suárez, "para la transición de España a la democracia"; el de Felipe González, "para modernizar las instituciones y la economía"; el de José María Aznar, "para liberalizar todo lo económico y social" y para subordinar "la política internacional a los intereses de Estados Unidos"; y el de José Luis Rodríguez Zapatero, para "completar el Estado de bienestar, ensanchándolo e incorporando derechos de nuevo cuño".

"Fueron cuatro proyectos de país, no digo que comulguemos con ellos, pero existían, tenían una dirección. Creo que lo que toca es que tengamos un proyecto de país para este siglo, de manera integral", ha insistido.