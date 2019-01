El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha asegurado este sábado que la propuesta de obligar a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a precontratar sus servicios con 15 minutos de antelación es "suficiente como para diferenciar el servicio del taxi". En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, ha explicado que la precontratación tiene que ser "proporcional en términos de mercado y competencia", y que no se pueden fijar límites que impidan el servicio porque significaría atentar contra la competencia y los tribunales pueden anular la medida.



Ha asegurado que la propuesta de la Generalitat al sector del taxi está bien argumentada y es sólida jurídicamente, y ha recordado que es "una cosa que no hace nadie en Europa" y que se puede completar con un reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Ha admitido que el sector del taxi sufre un agravio y ha declarado que no quieren que las VTC hagan de taxi: "Lo que no puede ser de ninguna manera es que un mismo servicio tenga dos regulaciones diferentes y que las VTC puedan operar 24 horas al día, siete días a la semana, sin días festivos, sin periodos de vacaciones y, además, actúen igual que el taxi, es decir, con inmediatez".

El conseller ha considerado legítima la protesta de los taxistas pero ha recordado que les pidieron que no alteraran el orden público, que no hubiera violencia ni se viera afectada la economía, y ha dicho que las imágenes de desórdenes afectan "negativamente" a Barcelona. En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, Calvet también ha asegurado que tiene "la confianza" de que podrá llegar a un acuerdo con los taxistas para aplicar la propuesta y ha ofrecido mantener el diálogo para preparar una ley que regule el servicio de transporte de viajeros en turismos. Ha explicado que en la reunión con los representantes de los taxistas también les transmitió que "tenían que entender esta regulación como una oportunidad para modernizar su servicio" y digitalizarlo, y hacer compatible los taxis con los VTC.

Colau ve irresponsable la propuesta del Govern

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, considera "irresponsable" la propuesta del Govern para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la alcaldesa asegura que "la Generalitat ha provocado un conflicto con el sector del taxi con una propuesta de regulación de los VTC irresponsable".

La Generalitat ha provocat un conflicte amb el sector del taxi amb una proposta de regulació dels VTC irresponsable. Els taxistes tenen dret a protestar. Pero RES justifica actes de violència com aquest. Gràcies @barcelona_Gub per la intervenció. https://t.co/b08HFH0w6T — Ada Colau (@AdaColau) 18 de enero de 2019

El Govern avanzó ayer que prepara un decreto para que deban pasar al menos 15 minutos desde que un usuario contrata el servicio de un vehículo VTC, modelo usado por las plataformas Uber o Cabify, hasta que se presta. Asimismo, la alcaldesa considera que los taxistas "tienen derecho a protestar", pero "nada justifica actos de violencia como este", ha dicho en alusión a la agresión a un vehículo VTC por parte de un grupo de taxistas en la Via Laietana de Barcelona.