¿Por qué la tele no habla de los vínculos de Putin con VOX?

La Eurocámara ha hecho público un informe que demuestra la financiación rusa a los partidos de la ultraderecha europea. El informe votado favorablemente por el comité especial del Parlamento europeo tras 18 meses de trabajo, con la participación de más de 130 expertos, señala a varios partidos de ultraderecha como receptores de fondos de origen ruso.

¿Llegó dinero ruso a España? Pues parece que sí. El oligarca ruso sancionado Konstantin Malofeyev que apoya abiertamente a Putin habría financiado a Hazte Oír, uno de los grupos de apoyo a Vox más importantes. Les conozco bien porque eran los que montaban las concentraciones a la puerta de mi casa. Álvaro Arsuaga, el tesorero de Hazte Oír, reconoce que el dinero que recibe su grupo puede servir para apoyar a Vox y dice, cito literal, "estamos totalmente alineados" con VOX.

¿Cómo puede ser que esto haya pasado desapercibido por los medios? No solo sabemos que un grupo armado iraní, que estuvo en la lista de organizaciones terroristas de EEUU, el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, pagó el sueldo de Abascal y otros dirigentes de VOX. Ahora sabemos que VOX estaría vinculado, a través de Hazte Oír, con oligarcas afines a Putin que financian a la ultraderecha. ¿Cómo es posible que de esto no se hable en la tele? ¿Cómo es posible que la justicia no esté investigando estos vínculos de VOX y sus grupos de apoyo? Estamos hablando de un partido al que el PP va a meter en el gobierno de Castilla y León y, si pueden, también en el gobierno de España.

Ahora Abascal dice que no apoyan a Putin. El 17 de noviembre de 2015 Abascal manifestaba su admiración por Putin en Twitter. Ha intentado borrar el tuit y ha puesto a sus escuadristas digitales a decir que es todo una invención, pero resulta que varias cuentas de VOX le hicieron RT.

La primera víctima de la guerra es la verdad. Pero aquí no nos la vamos a callar. Los amigos de ultraderecha de Putin podrían llegar al gobierno en España.