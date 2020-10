Teresa Rodríguez, sobre la quiebra de Adelante Andalucía: "Necesito que Pablo Iglesias me dé una explicación"

Teresa Rodríguez y los diputados expulsados del grupo parlamentario Adelante Andalucía han presentado un recurso ante la Mesa de la Cámara para que reconsidere su decisión. En el escrito presentado, primer paso de una estrategia jurídica que va a terminar en el Tribunal Constitucional, si no se rectifica antes, Rodríguez presenta argumentos de tenor formal, como que la expulsión se produjo con un escrito presentado por la portavoz de Adelante, Inmaculada Nieto (IU), fuera de plazo, y también de fondo, como la vulneración de los derechos de los diputados expulsados.

Estos, al pasar a la condición de no adscritos, según denuncian en el escrito, ya no pueden presentar iniciativas legislativas, proposiciones no de ley, mociones, participar en los debates de totalidad de proyectos de ley, de investidura del presidente o presidenta de la Junta, y en general en todos aquellos asuntos reservados a los grupos parlamentarios.

En conversación con Público, Rodríguez tachó el asunto de "muy turbio" y afirmó que se enteró de la presentación de la petición el mismo miércoles por la mañana. "Estuvo oculto en Ágora (la plataforma con los escritos que se presentan en el Parlamento) hasta el inicio de la Mesa".

La maniobra de Podemos e IU se produjo en plena baja por maternidad de Rodríguez, que dio a luz por segunda vez el 12 de septiembre pasado, hace escasamente un mes y medio. "[Tomar esta decisión] en plena pandemia y durante mi permiso de maternidad… En fin".

Rodríguez aseguró a Público que había escrito un mensaje a Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. "Me ha leído, pero no me ha respondido. Estará hasta arriba, pero el que me dio su palabra fue él y necesito que cuando pueda me dé una explicación". Rodríguez se refiere al vídeo que ella e Iglesias protagonizaron cuando Anticapitalistas decidió abandonar Podemos, en el que se escenificó una ruptura amistosa.

Público planteó estas dos cuestiones a la dirección estatal de Podemos, que, a través del gabinete de prensa, declinó responder: ¿autorizó o conocía la dirección de Podemos en Madrid la petición de expulsión del grupo parlamentario Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez y otros siete diputados? ¿Considera la dirección de Podemos en Madrid que Teresa Rodríguez es una tránsfuga?

A la pregunta de si es imposible entenderse con IU y Podemos, Rodríguez responde con un escueto: "Ojalá sea posible aún. Queda tiempo para las elecciones". Y sobre sus planes políticos inmediatos, y si se va a presentar a las próximas elecciones, Rodríguez afirma: "Queda mucho para eso [dos años hasta las próximas autonómicas]. Mi plan es construir un partido andaluz y andalucista de izquierdas con vocación ganadora y rupturista".

Las otras dos fuerzas en Adelante

El coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, por su parte, manifestó que confía en que la expulsión sirva de "punto y aparte para que estemos todos centrados en los problemas reales de la gente, en las preocupaciones y malestares de la ciudadanía, que es lo que los ciudadanos esperan de nosotros".

Valero, en una atención a medios en Santiponce (Sevilla) señaló que ha sido "una situación triste, lamentable, que nadie deseaba" e insistió en que se trataba de "un caso de transfuguismo claro, notorio, patente" y que, por ello, "se ha tenido que resolver por la vía y los cauces que jurídicamente están previstos", según recoge Europa Press.

Valero sostuvo que llega "un momento" en el que hay que optar por ello ante "quien es tránsfuga, tiene un comportamiento ético deplorable y no cumple con la voluntad de los electores cuando pusieron esa papeleta en la urna".

Sobre el momento elegido para ejecutar la maniobra, el coordinador de IU dijo: "Es tránsfuga por haber tenido un comportamiento de tránsfuga, no por ser madre". "Pongamos las cosas en sus justos términos y no utilicemos algo que nos parece una conquista del movimiento feminista, del movimiento obrero durante muchos años, trabajada, luchada y peleada, que era evitar que las mujeres embarazadas fuesen represaliadas en sus puestos de trabajo", agregó.

Adelante Andalucía se presentó a las elecciones como una coalición de partidos de la que formaban parte IU, Podemos, entonces dirigido por Teresa Rodríguez, y también Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista. Estas dos últimas fuerzas presentaron un escrito a la Mesa del Parlamento en el que afirmaban que "en el seno de la coalición Adelante Andalucía no ha tenido lugar ningún debate y por tanto no se ha tomado ninguna decisión de expulsar del grupo parlamentario a ninguno de sus diputados y diputadas".

Luego, Adelante Andalucía, diez meses después de los comicios, en octubre de 2019, fue registrado como partido político. La marca está hoy controlada por una persona afín a Teresa Rodríguez.