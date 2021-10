Teresa Rodríguez reclama que las dietas de los diputados andaluces se equiparen a las de los funcionarios

Una proposición de ley presentada por Teresa Rodríguez y los diputados no adscritos, antes de que la reforma exprés del reglamento del Parlamento les impidiera promover este tipo de iniciativas, persigue la eliminación de lo que la formación considera "privilegios" de los diputados. En ella, Rodríguez y los suyos, hoy agrupados en Adelante Andalucía, reclaman que las dietas que cobran los parlamentarios se equiparen a las de los funcionarios.

Hoy, un diputado andaluz percibe, además de su sueldo, –de 3.261 euros mensuales, que puede ser mayor en función de su responsabilidad–, cantidades para desplazamiento y viajes. Así, por un lado, cada semana cobra una cantidad en función fundamentalmente de la distancia entre su residencia habitual y la sede de la Cámara. Sus cuantías son las siguientes: Si es de 0 a 100 kilómetros, son 200 euros; si es de 101 a 200 kilómetros, 270 euros; de 201 a 300 kilómetros, 340 euros; más de 300 kilómetros, 410 euros. Los miembros de la Mesa y los portavoces de grupos parlamentarios ingresan 500 euros.

Por otro lado, los diputados del Parlamento de Andalucía reciben indemnizaciones por gastos de locomoción de 0,25 euros el kilómetro. El cálculo de los kilómetros se hace desde el domicilio declarado por el diputado o diputada hasta la sede del Parlamento de Andalucía, con la excepción de los parlamentarios que tengan asignado vehículo oficial.

Además, los diputados que usen transporte público –avión, tren, autobús– tienen derecho a ser indemnizados únicamente con el importe del billete correspondiente, "a cuyo efecto deberá aportar el original en los servicios administrativos de la Cámara". Todo ello está recogido en un acuerdo que se puede consultar aquí.

Esto es lo que quiere modificar Rodríguez y reconducirlo para "eliminar el agravio que se producía al comparar las indemnizaciones de los diputados y diputadas del Parlamento de Andalucía con las indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Junta de Andalucía".

"No había argumentos en los que sustentar este trato diferenciado. Mientras que las indemnizaciones de los parlamentarios y parlamentarias no necesitan justificación y se conceden de forma fija, las indemnizaciones del personal de la Junta de Andalucía sí la exigen y tienen una cuantía asignada que varía según cada tipo de gasto: utilización de vehículo particular, alojamiento y manutención", se lee en la proposición.

Rodríguez propone que "las indemnizaciones por gastos justificados que sean necesarios" para que los diputados puedan "cumplir eficaz y dignamente sus funciones" deberán "justificarse y acreditarse documentalmente, junto con una declaración responsable por escrito, antes del último día del mes posterior a aquel en el que se produzcan". "La cuantía de las indemnizaciones diarias por alojamiento y manutención, con o sin pernocta, no podrá ser superiores en ningún caso a las establecidas por el mismo concepto para el personal funcionario de la Junta de Andalucía".

Además, "el uso del vehículo propio por los diputados y diputadas para el desarrollo de su actividad parlamentaria se indemnizará por la misma cantidad por kilómetro que se establece para el personal funcionario de la Junta de Andalucía", es decir, 0,19 euros.

En el caso de que se utilice el transporte público para esos desplazamientos "los miembros de la Cámara tendrán derecho a recibir una indemnización igual al importe del billete". "Si en un medio de transporte –hubiera varios tipos de billete, se abonará como máximo el precio correspondiente a la clase más económica. En los casos en los que se utilicen para el desplazamiento medios gratuitos de la Administración Pública o vehículos oficiales, no se tendrá derecho a recibir una indemnización por este concepto".

Límites

Por último, "todas las indemnizaciones y pago de kilometraje que reciba cada diputado o diputada se publicarán en el Portal de Transparencia del Parlamento de Andalucía, con detalle pormenorizado de la cantidad, el medio de transporte utilizado, el trayecto, el lugar de pernocta y la fecha de cada uno de los gastos que las originan, junto con los documentos que acrediten dichos gastos, ya sean billetes o facturas".

La norma de Adelante, de resultar aprobada, fijaría también unos límites máximos semanales, de hasta 410 euros. "El propósito de estos límites es fomentar la contención en los gastos indemnizables de diputados y diputadas y garantizar, de esta forma, que se reduce el gasto público en estas cuestiones. Para establecer estas cantidades máximas se toma como referencia la cuantía de las indemnizaciones fijas semanales del régimen anterior a esta reforma, eliminando el trato privilegiado para miembros de la Mesa y portavoces de grupos parlamentarios, cuyas indemnizaciones eran las más altas y no tenían en cuenta el lugar de residencia".

Para Rodríguez, eliminar "estos privilegios es una medida de regeneración y dignificación de la política, que siempre debe ser entendida como una actividad altruista". "La representación de la ciudadanía será mejor y más fiel cuando quien realiza esa función tenga condiciones materiales similares a las del colectivo representado", se lee en la proposición de ley.