El PP pone distancia y se complica un posible pacto con el PSOE para los presupuestos andaluces

La letanía con los presupuestos de la Junta y la oferta de pacto del PSOE a Juanma Moreno para cerrarlos parece una vez más una remota posibilidad, a pesar de las intenciones declaradamente serias de Juan Espadas.

Por un lado, este lunes, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, arremetió contra el secretario general del PSOE, y, por otro, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, puso la venda antes que la herida y no descartó un escenario sin presupuestos. Y la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, manifestó que a Moreno se le ve "más cómodo con Vox".

La actitud de la ultraderecha, con quien Moreno (a pesar de declararse cada vez que tiene ocasión como un hombre moderado) ha pactado tres presupuestos, pero que en esta ocasión, no parece querer saber nada, lleva el final de la legislatura en Andalucía a la incertidumbre.

Ya Vox en otras ocasiones, exprimió hasta el final el limón, para al final acabar cediendo, en una estrategia encaminada a hacer ver que en Andalucía, la legislatura dependía de ellos. En esta ocasión, la descomposición de Ciudadanos, algo que podría dar a los ultras un sitio de privilegio en la mesa, hace presagiar que Vox no le va a dar las cuentas a Moreno.

Así, Bendodo, la mano derecha de Moreno, manifestó: "Si Andalucía no tiene presupuestos en 2022 no va a ser por culpa de este Gobierno porque se va a dejar la piel para que haya". El próximo viernes había prevista una reunión de Espadas y Moreno, a la que el PP no ha querido darle una relevancia particular y ha convocado además al resto de partidos.

"Vamos a trabajar y dialogar con todos los grupos y vamos a intentar pactar unas cuentas con todos los grupos, como hemos hecho en las cuentas anteriores que se han incorporado propuestas de todos los grupos a la derecha y a la izquierda de la Cámara", dijo el consejero, según recoge Europa Press.

López fue día con Espadas y, en una rueda de prensa, manifestó que si Espadas quiere "arrimar el hombro" empiece por levantar la voz frente a Pedro Sánchez y afirmó tener dudas sobre su verdadera "disposición al acuerdo". "El PSOE habla mucho de que va a tender la mano, pero a la hora de arrimar el hombro hace poco o nada", agregó, según recoge Europa Press.

López remachó: "A ver si vamos a tener que pensar que [el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo] Puig, defiende más a los andaluces que Espadas". Moreno estuvo la semana pasada en un encuentro con Puig en el que pactaron, con el acuerdo de Espadas, reclamar un fondo específico que palie los problemas de financiación de ambas comunidades. Que se "ponga al lado de los andaluces y se deje de tanto tacticismo electoralista y de tanto defender a Pedro Sánchez en perjuicio de los andaluces", dijo López. Estas palabras no parecen las mejores cuando se trata de negociar un presupuesto.

Más cómodo con la ultraderecha

Para Férriz, la cuestión central es que Moreno está más cómodo pactando con la "extrema derecha" que con ellos. Férriz afirmó que Espadas, lleva "un mes intentando" mantener una reunión con Moreno, pero que el Gobierno andaluz prefiere a Vox.

"En un momento tan complicado como este, en el que hay que afrontar una recuperación económica y social, es importante que Andalucía cuente con Presupuestos porque una prórroga sería nefasta", dijo Férriz en Canal Sur, según recogió Europa Press. "Hemos puesto encima de la mesa voluntad de acuerdo, y queremos sentarnos", afirmó Férriz. La portavoz socialistas afirmó que Espadas tiene "talante conciliador" y que es "capaz de aprobar los presupuestos en Sevilla "entendiéndose a izquierda y derecha".