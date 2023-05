Tomas falsas de la campaña (12): El carro vacío del PP

En la cabeza de Elías Bendodo, 'número 3' de Génova e ideólogo de la performance que se describe a continuación, la imagen que acompaña a esta información iba a dar la vuelta a España saltando de informativo en informativo. Ilusionado, el responsable de la estrategia electoral del Partido Popular activó este miércoles una nueva (también por innovadora) fase de la campaña colocando un carro de la compra "gigante" en plena Plaza de España de Madrid.

La 'Operación carro de la compra' se culminó, para el único interés de una decena de periodistas que a mediodía habían enterrado la imagen. Ni siquiera consiguió el armatoste funcionar de señuelo para quienes pasaban por ahí, que tomaron la foto al carro —confundiendo seguramente el acto del PP con una campaña de Carrefour— y continuaron.

El bodegón del PP en el país de los gigantes lo completaba un ticket de la compra, también gigante. Bendodo no se expuso solo a la comparativa y junto a él posaron el responsable de Economía del partido, Juan Bravo, y la segunda de José Luis Martínez Almeida, Inma Sanz, que es exactamente como ella se definió cuando la única mujer que presenciaba la escena con claras intenciones de intervenir y que no era ni del partido ni de la prensa le preguntó quién era: "Soy la número dos de Almeida".

La mujer, camuflada con un riguroso azul eléctrico y cargando un carro de la compra —la única verdaderamente metida en materia—, se contentó con la respuesta. Es la única que le iban a dar. Insistió en poder hablar con alguno de los dirigentes del PP y todas las solicitudes le fueron denegadas, pero más insistió, detrás de su carro, en que hablasen de Madrid "y no de ETA".

"Váyase a hacer la compra y vuelva", le imploró en varias ocasiones un colaborador de Bendodo. Esa parte no estaba en el guión y a dos días de terminar la campaña no conviene saltárselo. "Al final me voy sin hablar con nadie", se lamentaba resignada, pero risueña. Se fue por donde vino, dejando atrás el carro "gigante" y vacío del PP camino a llenar el suyo.

Más caso le hizo Bendodo a otra 'espontánea' que se coló en su escena para algo sencillo y agradable de resolver: un saludo y un selfie (el que ilustra este texto). "Aunque estoy aquí llego para votar el domingo eh", le tranquilizó, andaluza como él. Se llevó una foto.

No hubo más sobresaltos para los dos mandamases del PP, que se veían minúsculos frente a las dimensiones de un carro de la compra que, a su vez, se veía minúsculo en medio de la icónica Plaza de España de la capital.

Los turistas sacaban fotos, los coches pitaban y superaban semáforos, los periodistas preguntaban por las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y el PP, en boca de Juan Bravo, pedía la rebaja del IVA para la carne, el pescado y las conservas. Costumbrismo adornado por un carro de la compra gigante y vacío.