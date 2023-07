Tomas falsas de la campaña (25): Escanea el QR para que Yolanda Díaz te movilice

El código QR (Quick Response code, por sus siglas en inglés) se inventó hace tres décadas, en 1994. Fue la solución tecnológica de una compañía japonesa que buscaba cómo facilitar el trabajo de sus empleados a través de una fórmula de lectura digital que pudiera contener más información que el tradicional código de barras (para que con un sólo escaneado pudieran tener toda la información con la que etiquetar piezas en una cadena de producción).

Muchas personas, sin embargo, nunca habían utilizado este sistema hasta la llegada de la covid-19. La pandemia obligó a las sociedades a desterrar el contacto físico y activó en sus mentes imágenes de dibujos animados (que se creían olvidadas) sobre pequeños gérmenes microscópicos con conciencia, inteligencia, cara y muy malas intenciones adhiriéndose a la piel y entrando por las vías respiratorias para infectar a sus inocentes huéspedes.

Cuando se empezó a desescalar en las restricciones, los bares y comercios abrieron sus puertas y enseñaron por vez primera el nuevo mundo que imperó durante dos años. Fue en este momento cuando el QR se hizo popular (por necesidad), para desplazar a las antiguas (y seguro que repletas de gérmenes) cartas de menú de los bares.

"Escanea aquí para consultar la carta", era el mensaje tipo que utilizaban la mayoría de establecimientos; los clientes sacaban su móvil, activaban su cámara y, voilá, la carta aparecía en su teléfono.

Sumar tiene su propia aplicación de esta tecnología, presentada este domingo en sociedad. Como en las presentaciones de los mayores avances tecnológicos y científicos, el mayor efecto del descubrimiento se produce cuando el público lo ve con sus propios ojos.

El científico, informático o inventor tiene algo de mago, y sacar el conejo de la chistera siempre funcionó mejor que explicar con palabras cómo funciona este trampantojo.

Allí estaba este domingo en Villaverde Bajo (Madrid) Tesh Sidi, número tres de Sumar por Madrid e ingeniera informática, dispuesta a epatar al público con su particular truco. "En vuestras sillas veréis un código QR; quiero que os levantéis y lo escaneéis con vuestro móvil", le pidió, misteriosa, Sidi a un público que había ido al acto a empaparse de la magia de la remontada electoral.

El canal de Whatsapp de Yolanda Díaz

Sin embargo, el truco no salió esta vez; por cuestiones de la organización, los QR no estaban en las sillas y los voluntarios de Sumar tuvieron que repartirlos entre los asistentes. Ante la ausencia del conejo blanco, a la candidata no le quedó más remedio que explicar el trampantojo: el QR lleva a un canal de Whastapp que Sumar abrió hace unos días para que la gente pudiera enviar sus preguntas a Yolanda Díaz y ésta pudiera responderlas.

Con el objetivo de movilizar al electorado, tras escanear el código, en ese canal habría "un mensaje importante que queremos que enviéis a todas las personas indecisas que conozcáis", en palabras de Sidi. El simpatizante saca el móvil, escanea el QR y, voilá, Yolanda Díaz en tu pantalla movilizando al amigo, familiar o conocido indeciso.

El QR en pandemia posibilitó la consulta del menú sin contacto, pero su consumo siguió dependiendo de que al cliente le gustaran sus tapas y raciones.