Toni Morillas: "Ojalá que la confluencia de Málaga se pueda compartir a nivel estatal"

Toni Morillas deja este martes la dirección del Instituto de las Mujeres para dedicarse al 100% a la candidatura unitaria de las izquierdas que, contra pronóstico y sin Adelante Andalucía, que va en solitario en todas partes salvo en Cádiz, ha logrado conformarse para las municipales en Málaga. Este ayuntamiento está en manos del mismo alcalde, Francisco de la Torre (PP), desde hace 23 años.

En esta entrevista con Público, Morillas, que ya fue edil en Málaga entre 2011 y 2015, afirma que el pacto por el que nadie daba un duro hace unas semanas se ha logrado porque se han puesto por delante los acuerdos sobre lo importante: las políticas. La candidata asegura estar convencida de que habrá acuerdo también a nivel del Estado a pesar de las discrepancias de hoy. "Tenemos que encontrar formulas de colaboración que nos permitan construir herramientas que mejoren la vida de la gente […] Ojalá que la confluencia de Málaga se pueda compartir a nivel estatal", afirma.

Morillas deja claro a Público el modelo de ciudad que quiere, opuesto al del PP de Francisco de la Torre. Para Morillas, el modelo urbano del PP está "agotado" y solo ha servido para poner en venta la ciudad y para expulsar de ella a sus habitantes. Frente a ello, propone una ciudad de cuidados, alejada de la artificiosidad de los macroproyectos, y promete medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Y también un acuerdo con La Invisible, que permita al mundo artístico e investigador autogestionarse sin amenazas de cierre del espacio.

¿Puede hacer un balance de la labor en el Instituto de las Mujeres en estos dos años?

Estoy bastante orgullosa de haber formado parte del equipo del Ministerio de Igualdad. Hemos sido capaces en este periodo de poner en marcha una nueva generación de derechos feministas. Se ha traducido en un paquete legislativo con la ley de derechos del colectivo LGTBI, con la reforma de la ley del aborto y con la ley del 'solo sí es sí'. También una serie de de nuevas políticas públicas orientadas a cuestiones tan relevantes como abordar la organización social de los cuidados.

El instituto y yo personalmente me he involucrado de manera particular en todo el impulso de de la reforma de la ley del aborto, que tuvo detrás un proceso de participación y de diálogo y finalmente la aprobación de una reforma que prácticamente es una nueva ley de derechos sexuales y reproductivos. En ella, se atienden cuestiones y demandas históricas del movimiento feminista como garantizar que el aborto se pueda realizar en la sanidad pública y recuperar derechos que que había eliminado el PP, como el derecho de las mujeres de 17 años a acceder al aborto; y una serie de cuestiones nuevas vinculadas a la baja en los casos de menstruaciones dolorosas y demás. O sea, reconoce nuevos derechos sexuales y reproductivos que son un ámbito especialmente relevante para la defensa de la soberanía de las mujeres sobre nuestros cuerpos.

Una segunda cuestión de la que me siento también especialmente orgullosa es del plan de inserción sociolaboral dirigido a mujeres víctimas de trata de explotación y en contexto de prostitución, que es la primera política pública abolicionista que ha puesto en marcha el Gobierno de España y que está siendo impulsada y desarrollada por parte del Instituto de las Mujeres con organizaciones especializadas en este ámbito. Uno de los temas que van a estar a punto de salir y en torno al que hemos estado haciendo también mucho trabajo es el documento de bases por el derecho al cuidado, que es una herramienta que hemos ido trabajando con economistas feministas, con organizaciones de trabajadoras del hogar, con organizaciones sindicales, con organizaciones feministas y que viene a sintetizar toda una serie de de aportaciones orientadas a que en nuestro país pueda existir un sistema público estatal que garantice el derecho a ser cuidado y cuidada. Este trabajo se va a quedar ahí para que la próxima persona que entre en el equipo pueda finalizarlo y culminarlo.

Al equipo con el que ha trabajado en el ministerio le han caído muchos palos desde numerosos sectores, en ocasiones particularmente virulentos, ¿A qué lo achaca?

"La sociedad española en términos generales es más feminista de lo que era antes"

La principal razón es que ha habido un Gobierno y un equipo feminista que ha avanzado en esa nueva generación de derechos. En la medida que se avanza, hay determinados sectores representados en el Parlamento que niegan las violencias machistas y que suframos una discriminación histórica por el hecho de ser mujeres. Son precisamente esos sectores los que han atacado con enormes dosis de beligerancia en algunos casos los avances que ha impulsado el ministerio de Igualdad.

Sí creo, en todo caso, que la sociedad española en términos generales es más feminista de lo que era antes. No hubiera sido posible esa nueva generación de derechos si no fuese porque hay un nuevo sentido común feminista que forma parte de la sociedad. Y esto tiene que ver con ese impulso movilizador que hubo en las huelgas feministas de 2018 y con las movilizaciones contra la sentencia de la manada, que fueron capaces de poner sobre la mesa una agenda política feminista que nosotras desde el gobierno, modestamente, hemos intentado traducir en un paquete legislativo que reconociera derechos.

¿Qué ha pasado con la ley del 'solo sí es sí'? ¿Se está aplicando mal?

Lo que ha sucedido o lo que está sucediendo es que hay una minoría de jueces que están aplicando mal la ley del del solo sí es sí. La ley ha dado respuesta a una demanda del movimiento feminista que venía reivindicando la necesidad de que las violencias sexuales y las víctimas de las violencias sexuales fueran situadas en la primera línea de protección y de reparación y también de prevención por parte del Estado. Eso significa poner en el centro el consentimiento y ha supuesto un cambio de paradigma profundo en términos legislativos y particularmente también en el en el Código Penal. Ahora hace falta que se aplique correctamente esa ley y que se aplique correctamente el cambio que se impuso en el Código Penal.

Vuelve ahora a Málaga, a una ciudad gobernada durante 23 años por la misma persona, Francisco de la Torre, del PP. ¿Cuál es su fórmula, la receta para contribuir a ganar unas elecciones allí, algo que hasta ahora ha sido imposible para la izquierda?

"Haber presentado una candidatura de confluencia cambia el terreno de juego"

En primer lugar, haber presentado una candidatura de confluencia cambia el terreno de juego y abre esa posibilidad de diputar al PP la alcaldía. Hay partido. Esta candidatura de confluencia abre la posibilidad cierta de que podamos poner fin a toda una era del Partido Popular en la ciudad de Málaga y a un modelo de ciudad que está absolutamente absolutamente agotado.

La receta que nosotros planteamos es que esa nueva creatividad para pensar un modelo de ciudad que ponga en el centro las necesidades de la ciudadanía, las necesidades de la mayoría social y que tenga un enfoque de sostenibilidad, que tenga un enfoque de situar en el centro la defensa de los servicios públicos y de atender cuestiones tan urgentes como la situación de emergencia habitacional que vive la ciudad, es posible hacerlo con una candidatura de confluencia y también abriendo un amplio proceso político de diálogo y de construcción de ese modelo de ciudad con los vecinos y con los vecinas de Málaga.

¿Cómo se ha logrado en Málaga, precisamente en Málaga, donde parecía imposible que se produjera hace tan solo dos semanas? ¿Cómo ha sido el proceso?

Hemos hecho una reflexión política que tiene que ver con reconocer que la izquierda en Málaga –y en el conjunto del Estado también– tenemos que encontrar formulas de colaboración que nos permitan construir herramientas que mejoren la vida de la gente. Había una coincidencia amplísima en lo importante: qué políticas son necesarias para que haya un Ayuntamiento que atienda las necesidades de la mayoría social, que están siendo expulsados de su ciudad por una política que prácticamente ha puesto la ciudad en venta a los fondos buitre.

El acuerdo era sobre qué política municipal debemos de impulsar para darle la vuelta como un calcetín al Ayuntamiento de Málaga y construir otro modelo de ciudad. Planteamos una ciudad que cuida, que no es otra cosa que poner en el centro la defensa de unos servicios públicos municipales fuertes que atiendan el conjunto de las necesidades de la ciudadanía. Ahí, en qué es lo que está pensando la gente, en lo que piensan las vecinas y vecinos de los barrios, estábamos de acuerdo y eso es lo fundamental. Partiendo de que en lo importante estábamos de acuerdo, buscamos una forma de colaboración que nos permitiera concurrir juntos a las elecciones municipales porque sabemos que de esa manera es como somos más fuertes. Juntas somos más fuertes y estamos en mejor disposición para que el cambio de gobierno pueda abrirse paso en el Ayuntamiento de Málaga.

La idea de que sea usted la que ponga la cara por así decirlo, en los carteles: ¿Eso cómo y cuándo se le plantea?

Había dos espacios políticos que habían hecho sus procesos de elección de candidato y de candidata y había un obstáculo que era en este caso ver quién lideraba la la candidatura. Se busca una fórmula de colaboración que es una fórmula de consenso y en este caso, pues había consenso en torno a que yo podía liderar este proceso. Y yo, obviamente me he puesto a disposición con la mayor de las voluntades. En estos cuarenta y pocos días que quedan hasta el 28 de mayo, vamos a recorrernos los barrios de la ciudad recogiendo propuestas y sobre todo trasladando que es posible recuperar la esperanza de cambio en la ciudad de Málaga.

El conflicto en el Estado tiene algunos componentes similares a los de Málaga ¿Cree que habrá un acuerdo en el Estado también? ¿Puede servir de ejemplo lo sucedido en Málaga?

Sin duda. Estoy convencida de que vamos a confluir. Esto lo hemos entendido en Málaga y también en buena parte de Andalucía, pues prácticamente en todas las capitales de provincia y en numerosos pueblos hemos logrado un amplio acuerdo. Hemos entendido que si estamos de acuerdo en lo fundamental, que es en en poner en marcha políticas que permitan mejorar la vida de la gente corriente, de la gente trabajadora, si estamos de acuerdo en eso, que es lo importante, hay que buscar cuáles son las mejores fórmulas para que podamos garantizar que haya en Málaga y en el Estado también un gobierno que esté al servicio de la gente de trabajadora. Creo que hay una amplia coincidencia en que para mejorar la vida de la gente, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, las políticas feministas que hace falta poner en marcha, una ley de vivienda como el acuerdo que se ha alcanzado, el resto de elementos que puedan suponer algún tipo de escollo de obstáculo, seguro que se supeditarán a lo importante, que es construir gobiernos que estén al servicio de la gente.

¿Ha invitado a Yolanda Díaz, a Ione Belarra, a Irene Montero a hacer campaña en Málaga?

"Ojalá que vengan Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón, Juantxo López de Uralde..."

Ojalá que vengan Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón, Juantxo López de Uralde y el conjunto de los y las referentes estatales de las organizaciones que forman parte de esta candidatura de confluencia. Ojalá que la confluencia de Málaga se pueda compartir a nivel estatal. Ojalá que esa reflexión que hemos hecho en Málaga de situar lo importante en el centro y de construir una herramienta de confluencia que nos permita disputar en mejores condiciones el gobierno en Málaga se pueda compartir a nivel estatal. Ojalá que podamos compartir actos.

Diga tres problemas que hoy tiene Málaga y las soluciones que ofrecen desde su candidatura.

"En el último año del precio de la vivienda ha crecido en torno a un 15%"

El problema central que tiene Málaga es la situación de emergencia habitacional. En el último año del precio de la vivienda ha crecido en torno a un 15%. Es la ciudad en la que más ha subido el precio de la vivienda en el último trimestre y esto está generando un problema muy concreto y muy específico de posibilidad de acceso a la vivienda tanto en régimen de alquiler como en venta en el conjunto de la ciudad y está generando también un proceso de gentrificación a gran escala. Por tanto, atender la situación de emergencia habitacional es la primera tarea que, si conseguimos que el cambio se abra paso en el Ayuntamiento de Málaga, hay que atender. Esto tiene que estar acompañado de que en Málaga se pueda poner en marcha toda una red de vivienda en alquiler que pueda facilitar el acceso a la vivienda de la gente más joven y por supuesto también regular los alquileres turísticos que es uno de los elementos que más están presionando al alza lo precios en nuestra ciudad.

En segundo lugar, y vinculado con esto, creo que uno de los grandes temas que debemos de atender es el mejorar las condiciones y los equipamientos de los barrios: el centro urbano de la ciudad ha cambiado mucho, pero sigue habiendo una asimetría y una segregación con respecto a muchos de los barrios. Ahí todo lo que tiene que ver con la inversión en equipamiento y con los servicios públicos es una de las prioridades que debemos de abordar.

En tercer lugar, todo tiene que ver con la apuesta por una ciudad sostenible, que más allá de los eslóganes a los que está acostumbrado el Partido Popular en nuestra ciudad haga una apuesta seria por abordar cuestiones como el bosque urbano frente a ese modelo de levantar torres, de utilizar el suelo público para construir torres, que acaban construyendo los fondos buitres para, por lo general, vivienda de lujo poco accesible para el común de los mortales. Frente a ese modelo apostamos por invertir desde lo público para que Málaga sea una ciudad sostenible. Esas tres cuestiones forman parte de las prioridades que tenemos por delante y que implican fundamentalmente un cambio de modelo.

¿Cómo enfocaría el tema de la Invisible? ¿Les dejaría trabajar tranquilamente sin amenazas de cierre?

"La Casa Invisible forma parte del mejor patrimonio cultural de esta ciudad"

La Casa Invisible forma parte del patrimonio cultural, del mejor patrimonio cultural de esta ciudad. Los creadores y creadoras se autoorganizan en un espacio que estaba en desuso, en un espacio muerto en el centro de la ciudad y lo llenan de vida y construyen programaciones culturales para que el conjunto de la ciudadanía pueda disfrutarlas. Por tanto, yo creo que en la medida que forma parte de ese patrimonio cultural de la ciudad es necesario que por parte del Ayuntamiento se reconozca ese valor y se proteja y se llegue a un acuerdo de cesión de uso que garantice su continuidad.

El rascacielos del puerto y la marina para megayates, ¿Qué le parecen?

Hemos denunciado el impacto ambiental del rascacielos, que cambia el paisaje de la ciudad. Y tapa La Farola, que es un emblema en la ciudad. Y además del impacto paisajístico, tenemos que hacer la reflexión sobre esta apuesta por los megaproyectos urbanísticos para usos que tienen bastante poco que ver con la cotidianidad de la vida de la gente. Esto tiene mucho que ver con un enfoque y con exprimir un modelo que ya vemos que hace aguas por todas partes. Representa un enfoque que lleva en realidad, grosso modo, fundamentalmente a viviendas de lujo, que además presionan los precios de la vivienda en en nuestra ciudad. Nos hemos opuesto.