Toni Valero repite al frente de IU en Andalucía e insta a proteger a la clase trabajadora frente a los abusos del capital

Toni Valero renovó este domingo en el puesto al frente de IU en Andalucía al obtener un amplísimo respaldo –cerca del 85%– a la gestión de los últimos años, desde que sucedió a Antonio Maíllo hace dos años, y también hacia el futuro. El coordinador federal y ministro Alberto Garzón respaldó a Valero: "Acertamos. Tiene integridad y claridad a la hora de entender la política".

La apuesta por el cambio de modelo de desarrollo económico, una industrialización verde y la soberanía de la clase trabajadora, la economía social y el pequeño comercio frente a los grandes trasatlánticos del capitalismo –los fondos de inversión– fueron los ejes del discurso –de cierta profundidad analítica– de Valero, que pronunció este domingo, una vez elegido en el cargo.

"El Estado necesita jugar su papel y hay que empezar por los más vulnerables. Tenemos que huir de la propaganda fácil, ser serios, de la política depende la vida de la gente", dijo, antes de entrar en materia. "Se están produciendo cambios en Andalucía: hay adversarios y posibles aliados que tenemos que identificar. Una nueva clase dominante se está haciendo en Andalucía. De repente, llegan empresas tecnológicas, fondos de inversión, se hacen con la tierra, imponen cultivos hiperintensivos y se están haciendo con todo. También con el sector del turismo y el sector inmobiliario", describió Valero.

"¿Por qué no lo sabemos? –se preguntó– Porque también están en el capital de los grupos de comunicación. Los fondos de inversión están desplazando a esa vieja oligarquía empresarial española, que ahora juega el papel de intermediarios. Son los manijeros".

"Las derechas –prosiguió– están poniendo a la Junta como sucursal de los fondos de inversión. No tienen proyecto de país. Y lo hacen en contubernio con la monarquía. Esa vieja oligarquía y la monarquía, que está en crisis por corrupta, es lo que nos ha traído hasta aquí. Eso hace que tengamos nosotros, la clase trabajadora, que poner un proyecto de país y defender la soberanía del pueblo frente al capital, evitar dejar a los trabajadores al albur de estos monstruos financieros".

La ultraderecha

Es en este marco en el coordinador de IU incardinó el papel de Vox, como el gran actor político que representa esos intereses, frente a los cuales hay que fortalecer al Estado –"es lo público lo que nos ha salvado de esta pandemia"–.

"[La ultraderecha] no ha salido de la nada porque sí. Impulsados por la crisis territorial –Catalunya–, han surgido porque estaban operando estos cambios en nuestro país. El surgimiento de Vox tiene que ver con eso: se le pide que se desguace el Estado, que se quiten las normas, el sálvese quien pueda, que se eliminen todas las trabas a los fondos de inversión", analizó Valero.

"El fascismo –remachó el coordinador– hoy lo que quiere es la ley de la selva para que el pez grande se coma al chico. Pero la gente sufre y se defiende. Y ¿cómo hacer que no se defienda? Dividiendo. Ese es el otro papel de la ultraderecha, sembrar odio, dividir y crear chivos expiatorios. Lo que no sea de su patrón es el chivo expiatorio, inmigrantes, gays, lesbianas, mujeres… Ha venido a horadar las organizaciones populares,. Y tienen buenos aliados, por ejemplo, en parte de judicatura, por la cual no pasó la transición democrática. Otro síntoma de que estamos en una crisis de estado. Nuestros compañeros están en el gobierno, pero no están en el poder. Hay que democratizar de una vez este país".

Valero abrochó esta cadena de razonamientos con una broma –"el pesimismo de la razón lo manejamos muy bien"– y luego se preguntó por el mismo sentido de la existencia de IU: "Bueno, y ahora qué ¿cuál es el sentido de nuestra existencia política?""Defender al pueblo trabajador y defender Andalucía; crear comunidad y hacer valer la fraternidad", se respondió Valero.