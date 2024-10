"Tres días hablando de Ayuso": nerviosismo en el PP por la incapacidad para reconducir su mensaje

"Es lo de siempre, ya llevamos tres días hablando Ayuso". Así explica una fuente autorizada del Partido Popular como ven en Génova lo sucedido después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciase su decisión de no acudir al encuentro con Pedro Sánchez en La Moncloa previsto para este viernes. Ayuso no solo ha desautorizado a Alberto Núñez Feijóo, que dijo que sería "un error" no ir, sino que ha señalado al resto de barones del PP, que sí se han reunido con Sánchez.

Y, aunque todos en la formación conservadora hace tiempo que se resignaron a asumir la singularidad de Ayuso dentro del partido, el nerviosismo se ha instalado en la cúpula de un Feijóo que capea la tormenta.

El presidente nacional del PP guardó silencio durante 24 horas y solo el martes, forzado por una nube de periodistas que le esperaron a la salida de un acto en la capital, verbalizó su postura de manera escueta: "¿Cómo no voy a apoyar a Ayuso?". Feijóo dijo que todo estaba "suficientemente explicado" y dio carpetazo despidiéndose así de los medios: "Entiendo que cuando no hay noticias hay que inventarlas".



Este miércoles no acudió a la sesión de control en el Congreso

—aunque Sánchez no estaba es habitual que Feijóo acuda— e hizo una visita a los alumnos "madrugadores" de una escuela en el barrio madrileño de Sanchinarro que no fue anunciada en su agenda oficial, evitando así el encuentro con los medios.

Pero a última hora de la tarde, terminado el pleno en el Parlamento, el presidente nacional del PP intervino ante la prensa para pedir la dimisión de Sánchez ante las noticias judiciales sobre el exministro José Luis Ábalos y Begoña Gómez. Feijóo pretendía lanzar una imagen de excepcionalidad y urgencia y acabó siendo preguntado por Ayuso. Se reafirmó en su "compresión" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, subrayando que había hablado con él primero, y añadió: "¿Cómo no voy a entender que en estas condiciones cualquier persona, simplemente desde el punto de vista anímico, no está en condiciones para poder tener una reunión con el responsable de estas difamaciones y acusaciones?". La líder madrileña aseguró este martes que el plante a Sánchez "no es una cuestión personal" sino política.

Miembros del PP defienden que la posición de Feijóo no es de apoyo sino de resignación. La dirección nacional del PP quiere apagar el fuego cuanto antes y volver a reconducir su mensaje contra el Gobierno sin que las polémicas internas opaquen su agenda política.

Además, también ha molestado en Génova el movimiento de incluir el nombre de Sánchez en el listado de comparecientes para la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre la cátedra que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

"Sánchez y Ayuso no van a parar"

El PP también llevará a Sánchez a la comisión sobre el 'caso Koldo' que han impulsado en el Senado, pero desde que lo anunciaron en el mes de mayo no hay fecha para su comparecencia. Los populares trasladan que están esperando a que avance la investigación judicial, pero lo cierto es que la comisión no les está saliendo tan bien como esperaban y hay fuentes del partido que creen que el presidente del Gobierno podría salir bien parado.

Con todo, Génova y Sol se habían puesto de acuerdo para que Sánchez pasase por la comisión del Senado y su esposa por la de la Asamblea de Madrid, pero Ayuso ha ido más allá aun a sabiendas de que el jefe del Ejecutivo no tiene obligación de ir y de que lo más probable es que no lo haga. Un fuego de artificio que ha provocado que el entorno de Feijóo tenga que explicar porqué no da el paso de llamar ya a Sánchez a su comisión.

La incomodidad con las polémica desencadena por Ayuso es absoluta y la reflexión que se extiende de manera casi generalizada en el partido es la siguiente: "A los dos les viene bien esto (por Sánchez y Ayuso) y no van a parar", asegura un miembro de la dirección nacional del PP.