El triunfo de Moreno saca a Ayuso de la alineación titular del PP

"El tándem Moreno-Feijóo ha dado una muestra de hasta donde puede llegar". Así ha definido Génova una estrategia que no solo supone en números una mayoría absoluta histórica en Andalucía, sino que sobre todo es una victoria política trascendental en su espacio: Vox será irrelevante y Ciudadanos ha desaparecido. Y en esta celebración la cúpula nacional del PP, pilotada por gallegos y andaluces, arrincona al otro principal activo político del partido, Isabel Díaz Ayuso. Juanma Moreno y Núñez Feijóo, "moderados" y "en el centro", representan el ADN popular, aseguran en Génova. Pero la presidenta madrileña se resiste: "No voy a cambiar ni un milímetro mi política en la Comunidad de Madrid", aseguró este lunes.

20J. Tocaba hacer balance en el Partido Popular y así lo han hecho. Alberto Núñez Feijóo dedicó de forma monográfica el comité de dirección habitual de todos los lunes a analizar el resultado en Andalucía y, a juzgar por la valoración de su coordinador general al término del cónclave, Génova vive en una euforia colectiva que les dibuja ganando las próximas elecciones generales.



Elías Bendodo se felicitó por los éxitos conseguidos, él fue el artífice de la campaña electoral de Moreno Bonilla, y delineó la hoja de ruta que seguirá el PP de Feijóo. "El PP debe tener siempre un pie en el centro y con el otro pie puede pivotar a derecha e izquierda", señaló. Bendodo, que hasta ahora se movía entre Andalucía y Madrid, no volverá a la Junta de Andalucía y será uno de los estrategas políticos de Feijóo a tiempo completo.

"El PP siempre ganó centrado y moderado", dijo el número tres del presidente popular. "Ese modelo es perfectamente identificable con el que representa Juanma Moreno en Andalucía y el que representa Feijóo a nivel nacional", continuó. Ni una sola mención a Isabel Díaz Ayuso, quien hasta ahora se identificaba, dentro y fuera del partido, como la gran baronesa del PP.

¿Encaja Ayuso en la estrategia nacional de Génova? Elías Bendodo se limitó a defender que "las sensibilidades" políticas dentro del PP son "amplias" y a subrayar la "autonomía" de los presidentes territoriales. Pero lo cierto es que el grueso del análisis que el equipo de Feijóo ha hecho del éxito andaluz parece una enmienda al discurso de Díaz Ayuso: "La moderación no es una receta, es una actitud y una seña de identidad del PP".

"El que no sumaba no venía a la campaña"

Por esa misma razón o por otras, que no explican los populares, Juanma Moreno no quiso contar con ningún barón autonómico en su campaña. Ni con Ayuso, a quien los suyos se encomendaban hace un mes para frenar a Vox. "El que sumaba venía y el que no, no venía", explicó este lunes Elías Bendodo. No solo no estuvieron los líderes territoriales sino que tampoco participaron los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, a quien Andorra investiga por la 'Operación Cataluña'.

Con ausencias destacadas y poco habituales y tras la mayoría absoluta, Génova considera que su estrategia de esconder al partido y ensalzar a Moreno ha triunfado. Eso sí, Bendodo quiso señalar al presidente y a la secretaria general, Cuca Gamarra, que sí participaron en actos y mítines en Andalucía, como los principales reclamos actuales del PP. De nuevo, Ayuso se queda fuera.

Ayuso se atrinchera en su estilo "pandillero"

A pesar de todas las señales que mandan desde la sede nacional del partido, para la presidenta de la Comunidad de Madrid se trata de una "campaña de la izquierda" para "ver si de esta manera buscamos unas divisiones dentro del PP". "Nadie me va a enfrentar a Juanma Moreno, nadie me va a enfrentar a Alberto Núñez Feijóo, aseguró este lunes, ignorando que es en Génova donde se desliza que no "suma" al proyecto del "tándem Moreno-Feijóo".

Aún así, Ayuso seguirá firme en su estilo "pandillero", tal y como ella lo define. "No voy a cambiar ni un milímetro mi política en la Comunidad de Madrid", avisa. Aunque Juanma Moreno la haya desplazado como dique de la extrema derecha.