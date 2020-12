Dos meses de suspensión de empleo y sueldo es la enésima sanción por una falta grave impuesta por el Ministerio del Interior al policía nacional youtuber Alejandro León, precisamente cuando se encuentra cumpliendo una sanción anterior, también de dos meses, que había sido suspendida cautelarmente en septiembre pasado por el TSJCM y que, finalmente, se ha ejecutado.

Jandro Lion (alias que usa este agente ultraderechista en redes sociales) fue desde 2017 el portavoz extraoficial de la asociación Jusapol; pero desde sus redes sociales, con más de 50.000 seguidores, ha desbordado el espacio de la "crítica social" limitada a la reivindicación sindical policial para convertirse en un medio más de agitprop de los líderes de Vox y sus proclamas políticas.



En esta ocasión la sanción impuesta al policía de Móstoles es consecuencia del expediente sancionador 77/2020, abierto en marzo de este año por Asuntos Internos, como consecuencia de su actuación en las movilizaciones callejeras por la equiparación salarial de los cuerpos de seguridad, en tanto que funcionario adscrito al Cuerpo Nacional de Policía y sometido a unas normas regladas de conducta.

Esta manifestación contó con el apoyo de la ultraderecha española y terminó rodeando el Congreso y cortando el tráfico en el Paseo de la Castellana sin autorización y sin que los policías nacionales de servicio lo evitaran, ni tampoco identificaran a los agentes que infringieron la ley.

La sanción impuesta al policía nacional de la escala básica obedece a las manifestaciones de tono amenazador y desafiante vertidas contra el Gobierno durante la citada manifestación, que fueron difundidas en sus redes sociales "sobrepasando los límites de la crítica y dándoles publicidad en la plataforma YouTube", según el expediente, lo que supone una falta grave tipificada en el artículo ocho de la ley de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

Expediente sancionador contra el policía de Vox. — Público

Según esto, Alejandro León habría cometido una falta por "grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito notorio a la Institución Policial", que se castiga con entre cinco días y tres meses de suspensión de empleo y sueldo.



El rosario de declaraciones lanzadas sin filtro por el policía youtuber adscrito a la comisaría de Móstoles y recogidos por la Unidad de Asuntos Internos es largo, y se relata de modo literal en el punto primero del expediente incoado, facilitado a Público por varias fuentes policiales.

Tras diversas consideraciones, el informe expone que Alejandro León "va entrevistando a algunos asistentes, que aparecen con la cara tapada, quienes muestran su descontento por la decisión del Gobierno [de no aprobar la equiparación salarial]" profiriendo expresiones tales como: "Va a permanecer cortada (la vía pública) el tiempo que nos salga de los huevos. Ni un puto político nos va a quitar los derechos que nos merecemos, vais a tener guerra".

El escrito sigue describiendo la actuación desafiante del policía de Vox, diciendo que "mientras el Sr León a su vez mientras jalea y anima a los asistentes, realiza comentarios tales como: 'Aquí tenéis lo que habéis buscado, esto es lo que habéis buscado, habéis vetado la ILP, ahora varias a pagar las consecuencias Gobierno, esto es lo que hay, nos la sudan los expedientes'; 'ahora qué, ahora qué, Gobierno'; '...el Gobierno no nos escucha, y como no nos escucha y prefiere pagar a sus CDR'; '…esto es lo que hay, se acabó el miedo, se acabó el miedo'; 'Sánchez, nos has mentido, Podemos, nos has mentido, y aquí vienen las consecuencias'; 'esto solo acaba de empezar'.

El escrito sancionador señala que el policía Alejandro León, "mientras enseña una imitación de un billete de 200 euros con una foto caricaturizada del presidente de la Generalitat [Quim Torra], dice 'mira quien se lleva el puto dinero, mira quien se lo lleva, un puto inhabilitado'".

Retirada del arma y la placa por Asuntos Internos de la Policía el 30 de noviembre. — Público

Otro aspecto que destaca el expediente sancionador contra el policía youtuber Jandro Lion es lo que Asuntos Internos define como un "rumor" difundido por el agente: "Igualmente, [Alejandro León] publicita un rumor entre los asistentes sobre la posibilidad de llevar a cabo una acción concertada entre todo el colectivo policial para no acudir al servicio el día 10 de marzo, concretamente, cuando le pregunta a uno de ellos (lleva la cara tapada) sobre esto, le contesta 'coronavirus policial, el día 10 de marzo', matizando el Sr Leon la declaración diciendo 'el 10 de marzo parece ser que llega una pandemia a la Policía Nacional y la Guardia Civil, ¿no?'".

La Dirección General de la Policía pone el énfasis en esta parte, ya que el video colgado en la cuenta del YouTube del policía Alejandro León fue visto por miles de personas. "El referido vídeo —según el expediente— ha sido visualizado más de 38.490 ocasiones, y el mismo ha tenido amplia referencia en los medios de comunicación". Seis días después de esa manifestacion de Jusapol se inició la incoación de expediente disciplinario contra el policía youtuber, que le fue notificado el 24 de marzo, si bien Alejandro León se negó a declarar ante los instructores de este expediente.

Jandro Lion posa junto a Macarena Olona en una imagen difundida en la redes sociales. — Público

Según recoge el informe de Asuntos Internos, tras la negativa a contestar preguntas al respecto, el policía nacional de Móstoles procedió a hacer "entrega en ese acto de copias del PF6 de cese, del PF 19 de entrega de distintivos y armas y del acta de entrega de armamento en Grupo Técnico; todos con fecha de 17 de febrero de 2020". Esto es, antes de la manifestación contra el Gobierno del 3 de marzo (que ahora le ha costado una nueva suspensión de empleo y sueldo) el policía youtuber ya estaba sancionado por otro expediente y suspendido de empleo y sueldo, con retirada de placa y pistola.

Actualmente penden sobre Alejandro León sendos expedientes de Asuntos Internos que podrían generarle nuevas sanciones graves o muy graves, con suspensiones de empleo y sueldo por un período de al menos seis meses. De momento, el abogado de Jusapol que le asiste ha preparado los oportunos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid para paralizarlos o desactivarlos. Estos expedientes, de no prosperar los recursos, podrían dejar al histriónico policía en casa hasta, al menos, el próximo mes de agosto.