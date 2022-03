UPN suspende de militancia a Sayas y Adanero durante dos años y medio

El Comité de Garantías y Disciplina de UPN ha decidido sancionar a los diputados Sergio Sayas López y Carlos García Adanero con la suspensión de dos años y seis meses de militancia por contravenir la postura oficial de la formación regionalista en la votación de la reforma laboral.

Asimismo, según informa UPN en un comunicado, les impone la sanción accesoria de inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo.



Contra la resolución sancionadora, Sayas y García Adanero podrán interponer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de los Estatutos, recurso de apelación ante el Consejo Político en el plazo de 10 días hábiles a partir de mañana.



El presidente de UPN, Javier Esparza, había declarado que Sayas y Adanero "han debilitado a UPN" tras votar 'no' a la convalidación de la reforma laboral, contraviniendo las directrices de la dirección, y había adelantado que "no pueden seguir" en el partido si no entregaban sus actas de diputados.