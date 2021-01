La "utilización" de ETA por parte de Casado indigna a las víctimas: "No tiene escrúpulos"

La brecha sigue creciendo. En Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco que dirige Consuelo Ordoñez –hermana de Gregorio Ordoñez, el dirigente del PP asesinado por ETA en 1995– sienten que la distancia con la formación que dirige Pablo Casado es inmensa. Las últimas críticas del líder conservador al Gobierno al calor del aniversario del asesinato de un concejal popular en Zarautz han derramado el vaso por enésima vez.

"Llevo años denunciándolo", afirma Ordoñez a Público tras la polémica abierta el pasado domingo, cuando Mikel Iruretagoyena, hijo del exedil Ignacio Iruretagoyena –asesinado hace ahora 23 años–, criticó precisamente a Casado por haber aprovechado el aniversario de este crimen para arremeter contra el Gobierno de coalición.

"Cuando Casado recuerda a mi hermano o a otras víctimas del PP, hace lo mismo", sostiene la presidenta de Covite. Sus críticas hacia el líder conservador resultan contundentes. "No te importamos una mierda. Si quieres recordar a una víctima, recuerda quién era y por qué le mataron, pero la coletilla de 'con esos pacta Sánchez' es una falta de respeto total. Ahí se ve la poca empatía que tiene Casado con las víctimas".

Ordoñez, que lleva varios años enfrentada al PP por esa utilización de las víctimas, asegura que esa posición es mantenida por muchas familias de personas asesinadas por el terrorismo. "Esto ha pasado toda la vida, pero a Covite nunca han podido manipularnos", afirma a Público. En esa línea, lamenta que el PP de Casado "utiliza a las víctimas para hacer oposición al gobierno, arrogándose el pensamiento de todas".

En esa línea, acusó al líder de la formación popular de "no tener escrúpulos" y denunció su "cinismo". "Están acostumbrados a que sea yo quien les afee esa conducta, pero hay más víctimas que denuncian la utilización política por parte del PP", subrayó.

Sus críticas también se dirigieron hacia Teresa Jiménez-Becerril, actual diputada del PP y hermana de Alberto Jiménez-Becerril, dirigente del PP asesinado por ETA en 1998. "Me indigna y me enfada ver a Teresa Jiménez-Becerril apropiándose del sentir de todas las víctimas. Es la falta de respeto total. Son mentalidades totalitarias, no se paran a pensar que las víctimas somos un reflejo social. El respeto a la pluralidad de las víctimas es sagrado. Si quieres respetar a las víctimas, comienza por respetar eso", subrayó la presidenta de Covite.

"No os cansáis, ni os cansaréis"

El alejamiento absoluto entre la organización que dirige Consuelo Ordoñez y el PP, así como las críticas del hijo de Iruretagoyena a Casado por utilizar el homenaje a su padre para atacar al Gobierno, se suman a las posturas manifestadas en reiteradas ocasiones por distintas víctimas de ETA. Una de esas voces es la de María Jauregi, hija de Juan María Jauregi, el gobernador civil de Gipuzkoa y dirigente del PSE que fue asesinado por ETA en el año 2000.

A finales de noviembre pasado, al calor del apoyo de EH Bildu a los Presupuestos del Gobierno, Jauregi se dirigió directamente a la dirección del PP para afear su utilización de las víctimas. "¿Con qué derecho habláis en nombre de las víctimas?", preguntó desde su cuenta de Twitter. "Veo que no os cansáis, ni os cansaréis –remarcó–. Si realmente os preocuparan, las respetaríais y las dejaríais fuera del debate político. Dar vuestra opinión y defender vuestra postura, pero con argumentos políticos".

En las últimas horas, Jauregi mostró su apoyo a Mikel Iruretagoyena tras el mensaje en el que criticaba al PP por utilizar el aniversario de la muerte de su padre para criticar al Gobierno.

En ese contexto, fuentes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) prefirieron no hacer valoraciones sobre las acusaciones contra el PP. "Respetamos siempre la opinión de otras víctimas y no entramos en valoraciones", indicaron.