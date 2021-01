El hijo de un edil del PP asesinado por ETA, a Casado: "Que sus políticas se basen en algo más que en nuestros muertos"

"Ya es hora de que vuestra política se base en algo más que en nuestros muertos. ¡Dejad a mi aita en paz, por favor!". Así de contundente se ha mostrado este domingo contra el PP y su presidente, Pablo Casado, el joven guipuzcoano Mikel Iruretagoyena.

Se trata del hijo de José Ignacio Iruretagoyena, un concejal del PP asesinado por ETA en 1998. El sábado, la cúpula de los populares vascos, con su líder, Carlos Iturgaiz, a la cabeza, homenajearon a Iruretagoyena en el cementerio de Zarautz para conmemorar el 23º aniversario de su muerte. Un acto que Iturgaiz — presencialmente— y Casado —a través de un mensaje en Twitter con una fotografía del edil, su hermana y su hijo de corta edad— aprovecharon una vez más para atacar al PSOE por su relación con EH Bildu.

"Las víctimas siempre estarán en nuestra memoria y condenamos que el Gobierno pacte con quien esta semana ha visitado en la cárcel a terroristas y amenaza con tumbar el régimen", decía Casado en el tuit con la imagen de la familia Iruretagoyena.

"Señor Casado, efectivamente soy yo el niño que aparece en esa foto. Te quería comentar que os ha quedado muy bonito el homenaje realizado en el día de hoy a mi aita. Tanto que ni un solo miembro de la familia ha asistido al acto", ha señalado Iruretagoyena en una respuesta al tuit de Casado que ha levantado críticas en el mismo sentido de otras víctimas de la organización terrorista, incluidas algunas del PP.

Señor Casado, efectivamente soy yo el niño que aparece en esa foto. Te queria comentar que os ha quedado muy bonito el homenaje realizado en el dia de hoy a mi aita.Tanto que ni un solo miembro de la familia ha asistido al acto. (1/2) https://t.co/NVGqSryCRa — Mikel Iruretagoyena (@mikeliru) January 10, 2021

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, respondió con otro tuit en la misma línea: "¿Por qué será que cada vez somos más las víctimas, incluidas del PP, que nos quejamos de lo mismo? Basta ya de usarnos como si fuéramos mercancía política".

Basta Ya! de usarnos como si fuéramos mercancía política. https://t.co/j8Tv2pj7Oj — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) January 10, 2021

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y otros miembros de la dirección de esta formación en Euskadi, rindieron tributo este sábado al edil en el cementerio de la localidad guipuzcoana, donde además hace veinte años, en un homenaje similar, tuvo lugar un atentado frustrado de ETA contra la cúpula de los populares vascos. En la misma fecha de 2001, la banda terrorista colocó una bomba con cinco kilos de dinamita en una maceta junto a la sepultura del concejal Iruretagoyena, y pretendía hacerla estallar durante el acto de homenaje organizado por el PP.

El PP vasco dejó de celebrar actos individuales en memoria de sus concejales asesinados en Euskadi en 2001 por razones de seguridad, entre otros motivos, pero tras la llegada de Carlos Iturgaiz de nuevo a la presidencia los populares han retomado estos homenajes cargados de propaganda política contra el Gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos.



"20 años después, hay cosas que cambian y cosas que no cambian", dijo Iturzgaiz a los periodistas al término del homenaje del sábado. "Hay algunas que no cambian. Vemos a los mismos que siguen manifestándose en favor de los criminales, de los verdugos, en favor de los asesinos, de los que nos quisieron matar. Y les siguen aplaudiendo, se manifiestan jaleándoles y además justifican y no condenan el terrorismo de ETA. Son el brazo político de ETA y se llaman Bildu. Antes se llamaban Batasuna y son los proetarras que 20 años después siguen justificando todo ello", insistió.

También criticó que el Ejecutivo actual "pacta con los verdugos y pacta con los que justifican a los verdugos", a cuenta del apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado y otras votaciones parlamentarias. "Vemos cómo Sánchez está pactando con Bildu, pactos bochornosos que sin duda alguna demuestran que es este Gobierno del frente de izquierdas, de Sánchez e Iglesias, sigue dando prebendas a aquellos que siguen justificando la violencia de ETA, que no condenan a ETA, a aquellos que hoy irán a las calles a manifestarse y aplaudir, a hacer apología del terrorismo (en referencia a las movilizaciones a favor de los reclusos en Euskadi y Navarra)", dijo.

Entre quienes han respondido al hijo del edil asesinado también se encuentra María Jáuregui, hija de Juan María Jáuregui, exgobernador civil de Gipuzkoa, a quien ETA asesinó en el año 2000 en Tolosa, que envía un abrazo a Mikel Iruretagoyena, quien a su vez le da las gracias por sus palabras contra la utilización partidista de las víctimas del conflicto vasco.