Vacío legal para suspender las elecciones: "No hay nada escrito"

Bienvenidos a lo desconocido. A medida que pasan los días, Euskadi y Galicia se acercan un poco más a un escenario insólito, histórico y de imprevisibles consecuencias: la posible anulación de las elecciones autonómicas previstas en ambas comunidades para el 5 de abril provoca a esta hora distintas interpretaciones sobre quién, cómo y cuándo debe tomar tal decisión. Solo hay algo claro: nada está claro.

La culpa de todo esto la tiene el coronavirus. En medio de las campañas de prevención lanzadas por las autoridades para tratar de frenar la epidemia, hoy poco se habla sobre la otra campaña: la electoral, dirigida a cazar votantes de cara a unos comicios en los que Iñigo Urkullu busca una mayoría absoluta junto al PSE y Alberto Núñez Feijóo pone a prueba su firme decisión de no llevar a Ciudadanos –con mayúsculas– en sus listas.

Junto a la campaña figura otra incertidumbre. O mejor dicho, la gran incertidumbre, esa que también se escribe con mayúsculas: ¿habrá elecciones el 5 de abril? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿quién debe suspender las elecciones y cómo tiene que hacerlo?

En la Junta Electoral Central (JEC) admiten que a día de hoy "nadie lo sabe". "Para que la Junta decida sobre este tema tiene que haber alguna formulación sobre el particular, y de momento no lo ha habido", señalaron. De hecho, indicaron que en la reunión mantenida este miércoles no se abordó este delicado asunto porque no había ninguna solicitud al respecto.

Casi al mismo tiempo, el lehendakari señalaba en Vitoria que la decisión de suspender las elecciones recaía, precisamente, en la JEC. Sin embargo, fuentes de la Junta subrayaron que "no está escrito en ningún sitio" cómo se suspenden unas elecciones. "Ese es el problema", explicaron.

"Ni con el estado de alarma"

Por su parte, expertos en derecho constitucional consultados por Público destacan que se trata de un escenario absolutamente complejo e inédito, por lo que aún no hay respuestas claras a estas preguntas.

"Es una situación no prevista y de difícil respuesta normativa, dado que estamos hablando de derechos políticos", afirma a este periódico Ainhoa Lasa, profesora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (UPV). En ese sentido, señaló que "desde el punto de vista constitucional, las elecciones no pueden suspenderse".

Lasa subraya que ni siquiera el estado de alarma, contemplado en las últimas horas por otros expertos como posible vía para la suspensión electoral, valdría para postergar los comicios. "No se contempla esa opción en la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Habría que modificar la ley, pero al ser orgánica requeriría un largo procedimiento", apuntó. "Es una situación extraordinaria", remarcó la experta.