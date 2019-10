La compleja relación de Vox con los medios de comunicación se traduce en una lista de periódicos y programas de televisión que el partido de ultraderecha tiene vetados. La dirección de comunicación del partido de Abascal ha dado órdenes concretas a sus diputados en el Congreso para que no se relacionen con los periodistas de una lista de medios con los que "no deben hablar nunca".

En la lista, que ha avanzado Eldiario.es, se incluyen en este orden: "Público, Eldiario.es, La Marea, El Plural, Todo es mentira (Cuatro), El Español, El Mundo (salvo a dos periodistas concretos), El País (en términos generales, luego ya iremos viendo), El Intermedio (La Sexta), InfoLibre y Contexto (CTXT)". Esta orden para vetar a las 11 cabeceras y programas viene de la jefa de prensa de la formación, Rosa Cuervas, que además justifica el veto tratando de descalificar a los trabajadores de los medios.

A juicio del partido, "aunque se les trate como tal, no son ni medios de comunicación ni periodistas, sino activistas que solamente hablarán mal de nosotros, porque somos su enemigo". Además, en el mensaje distribuido entre los diputados, se da instrucciones de que cualquier contacto o petición que se haga por parte de estos medios al partido se envíe directamente a la jefatura de prensa de la formación para que "nosotros lidiemos con ellos", impidiendo de esta manera que los periodistas puedan tener contacto con los parlamentarios que desarrollan sus trabajos en el Congreso.

Público ha tratado de obtener la versión del partido directamente de la jefatura de prensa (de donde sale la instrucción), pero no ha recibido respuesta. Sí que se ha producido una reacción a través de un hilo de la cuenta oficial de la formación en Twitter, unos mensajes donde se reafirman en la decisión de vetar a estos medios y vuelven a cargar contra la profesionalidad de los trabajadores.

Sí, hay 'medios de comunicación' con los que VOX no habla ni hablará.



Por mucha apariencia periodística que tengan, ni buscan la verdad ni están comprometidos con el rigor informativo y la ética profesional exigida a todo periodista... y hay buenos ejemplos de ello.



⬇ HILO ⬇ pic.twitter.com/6VaakAWAFz — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 21 de octubre de 2019

"Sí, hay medios de comunicación con los que Vox no habla ni hablará. Por mucha apariencia periodística que tengan, ni buscan la verdad ni están comprometidos con el rigor informativo y la ética profesional exigida a todo periodista... y hay buenas pruebas de ello", escriben en la red social, adjuntando ejemplos de noticias críticas con el partido de ultraderecha.

"Desde sus páginas se insulta, se miente y se manipula sobre este partido casi a diario. Por eso Vox ha elevado numerosas quejas a la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), algunas aún sin respuesta", añaden. A pesar de reconocer la existencia del veto y de reafirmarse en el mismo, el partido asegura compartir la "defensa del derecho a la información y, sobre todo, del derecho de la ciudadanía a conocer las actividades de sus representantes públicos. Por eso este partido traslada a agencias de información, medios públicos y medios relevantes de iniciativa privada toda su actividad política". En este sentido, desde la misma formación se autoreconocen y se arrogan que cumplen "sobradamente con el escrutinio público al que toda formación política debe someterse".

"Tenemos todo el derecho a no a atender a activistas políticos disfrazados de periodistas", concluye su mensaje en Twitter. En el caso de Público, este medio llegó a estar presente en los grupos de comunicación mediante los que el partido se mantenía el contacto con la prensa, pero fue vetado bajo el pretexto de haber publicado un artículo de opinión crítico con José Antonio Ortega Lara, fundador de Vox.

Conversación entre Mariscal y Público

Al ser preguntado por la razón del veto a Público, el secretario de comunicación de la formación, Manuel Mariscal,el pasado 8 de agosto aseguró que "no queremos tener relación con un "medio" que se atreve a publicar basuras como esta", y especificó que no se trata de un problema con el trabajador (expulsado de los grupos por un artículo de opinión en su cabecera), sino con el medio. Posteriormente, el 1 de octubre, este medio trata de acreditarse para cubrir el acto de precampaña que el partido organizó en Vistalegre el pasado 7 de octubre. Sin embargo, el propio Mariscal reconoce que no están dispuestos a acreditar a Público: "Me da a mí que no os darán (acreditación) a Público, Eldiario...", y, al ser preguntado por el periodista por las razones del veto, remite al mensaje en el que califica de "basura" el contenido del medio.