Vilagrà, Mas Guix y Capella, el tridente de Aragonès para la recta final hacia las elecciones

En la política catalana vamos a ver emerger en el próximo año a tres figuras destacadas por parte del Govern de la Generalitat, que desde la salida de Junts -hace poco más de un año- controla Esquerra Republicana al completo. Sus nombres son Laura Vilagrà, Natàlia Mas Guix y Ester Capella.

Y es que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, está reconfigurando la estrategia de prioridades para este último año de legislatura con la intención de fijar puntos fuertes que permitan a los republicanos afrontar con garantías las próximas elecciones generales que, a más tardar, se celebrarán a principios de 2025.

El objetivo es poner el foco en las infraestructuras, con el traspaso de Rodalies a la cabeza, los presupuestos del 2024 y la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, y la reactivación de la mesa de diálogo, Negociación y Acuerdo.

Llevar la iniciativa para interpelar al PSC en la pugna electoral

La concreción de estas nuevas prioridades fijadas por Aragonès -y trasladadas al Consell Executiu en una reciente reunión extraordinaria- buscará también llevar la iniciativa política en esta fase final de la legislatura, que la minoría de 33 diputados de que disponen los republicanos en el Parlament dificulta conseguir. Y, a su vez, interpelar a los partidos de la oposición, especialmente al PSC.

Los socialistas catalanes deberán explicitar su posición en la negociación de la Generalitat con el Gobierno español sobre el conflicto político. Pero también en temas tan sensibles como el traspaso integral de Rodalies o el sistema de financiación, o si dan apoyo a los presupuestos o no. Y ello supone posicionarse entre las peticiones de máximos del Govern de ERC en reivindicaciones históricas de la sociedad catalana y las reticencias que pueda oponer el Gobierno de sus compañeros del PSOE. "¿En qué lado de la mesa se va a sentar el PSC en cada uno de estos trascendentales temas?", inquiere efusivamente un miembro de la dirección de Esquerra.

ERC busca que el PSC se posicione en temas tan sensibles como el traspaso de Rodalies o el sistema de financiación

Veremos cómo durante el 2024 se incrementa el cuerpo a cuerpo dialéctico entre republicanos y socialistas. La pugna por la hegemonía independentista existe y existirá, pero en Esquerra han llegado a la conclusión de que los continuos enfrentamientos con Junts "no hacen otra cosa que debilitar al conjunto del independentismo en beneficio del PSC", asegura este mismo miembro de la dirección de ERC. Y van a disputar al PSC el papel de "mejor motor en la defensa de los intereses de los catalanes y las catalanas". Lo harán a partir de la acción de gobierno combinado con la negociación con el Gobierno español, y reivindicarán la imagen de la "gobernabilidad y la estabilidad".

Hay que recordar que la demoscopia es favorable a los socialistas. El PSC ganaría con claridad las elecciones al Parlament con 39-45 escaños por delante de ERC que se quedaría con entre 29-34, según el último barómetro de opinión política del Centro de Estudios de Opinión (CEO) del mes de octubre, anterior a los acuerdos de investidura.

Pero los republicanos ven margen de mejora para intentar la remontada, y más cuando la misma encuesta define que la amnistía parte por la mitad al electorado del PSC entre favorables y contrarios. Junts perdería entre 8 y 13 representantes quedándose con 19-24 diputados mientras que el PP, que ahora tiene 3, se situaría como cuarto partido con una horquilla de entre 12 y 17 diputados. Los comuns subirían levemente con entre 10 y 14 escaños, Vox se situaría detrás con 6-9 diputados y la CUP sería el partido con menos representación con 4-8. Ciudadanos, que ahora tiene 6 diputados, se quedaría fuera del Parlament.

Un tridente ofensivo y un punto débil

La nueva focalización de prioridades dará con toda seguridad un papel relevante en el Govern a tres de sus conselleras: la de la Presidencia, Laura Vilagrà; la de Economía y Hacienda, Natàlia Mas Guix; y la de Territorio, Ester Capella. Vilagrà es seguramente la más consolidada en la proyección pública del Govern, de facto número dos de Aragonès desde que Junts decidió dejar el Consell Executiu y ya interlocutora del Gobierno español en la anterior legislatura.

Mas Guix ha mantenido un perfil público muy discreto al frente de Economía. Mientras, Capella se reincorporó al Govern después de una temporada alejada de la política catalana como delegada del Govern en Madrid asumiendo una cartera siempre importante pero que, con el traspaso de Rodalies sobre la mesa acordado entre ERC y el PSOE, adquiere un cariz estratégico.

En los próximos meses también tendrá un papel destacado el conseller Mascort, por la gestión de la sequía

Las tres conselleras recibirán ahora un empujón de protagonismo notable y tendrán un papel relevante en la polarización con el PSC. Aunque hay una conselleria que continuará teniendo un papel destacado si la climatología no lo remedia. Y no es otra que la de Acción Climatica, Alimentación y Agenda Rural que dirige David Mascort. Este departamento gestiona temas tan relevantes como el impulso a la transformación energética, pero a nadie se le escapa que, en los próximos meses, si está en el foco mediático será por la gestión de la extrema sequía que sufre Catalunya y no por otros proyectos, por estratégicos que sean. Una problemática que puede dar muchos dolores de cabeza al Govern y tener un coste electoral si no se afronta adecuadamente. El PSC, como el resto de grupos de la oposición, ya ha hecho caballo de batalla de este tema para desgastar al Govern de Esquerra.

Nuevas claves para una nueva etapa

Pere Aragonès articuló la primera presidencia de los republicanos en junio de 2021 bajo cuatro banderas estratégicas que debían guiar la actuación de su Govern, en aquel momento de coalición entre ERC y Junts: la transformación democrática, la social, la verde y la feminista. Con la voluntad de englobar la acción de gobierno en una defensa y profundización de los derechos fundamentales de los ciudadanos; desarrollo de políticas sociales; políticas ecologistas y medioambientales; y las de igualdad y lucha contra el machismo y sus violencias.

Según fuentes del Govern, estas continúan siendo sus banderas. "Ha surgido un nuevo contexto que debemos afrontar y aprovechar de inmediato", añaden. Estas fuentes se refieren a los acuerdos entre ERC y el PSOE para investir a Pedro Sánchez y la nueva aritmética en el Congreso de los Diputados.

Es por ello que el president de la Generalitat ha fijado "las claves de la nueva etapa que se abre tras el acuerdo de amnistía" y el resto de pactos establecidos. Donde destacan el traspaso de Rodalies, la condonación de 15.000 millones de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) estatal y el compromiso de un nuevo sistema de financiación que Aragonès quiere que sea "singular" para Catalunya. Y la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado.

Aragonès ha nombrado Pere Macías comisionado para el traspaso de Rodalies

Aragonès asegura que en estos temas el Govern debe ponerse "a trabajar desde el minuto cero". Esto es lo que ha conllevado el nombramiento de Pere Macías como comisionado para el traspaso integral de Rodalies. También el encargo a Mas Guix de la elaboración de "una propuesta de financiación singular" de Catalunya que "acabe con el déficit fiscal y que permita que sea la Generalitat quien gestione los impuestos que pagan los catalanes". Y "la renovación del compromiso para continuar trabajando en el proceso de negociación para fijar a lo largo de esta legislatura las condiciones para que la ciudadanía de Catalunya pueda decidir votando el futuro del país", según Aragonès.

"Hay una nueva etapa en el conjunto del país y el Govern no tiene tiempo que perder", afirma el president de la Generalitat. Todo ello con los ojos puestos en "la mejora del día a día de la ciudadanía": "Es por lo que hemos venido a servir a Catalunya".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, recibe a la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, en junio de 2022. — Javier Lizón / EFE

Vilagrà: diálogo para resolver el conflicto político

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà (Santpedor, 1976), es una experta en la dirección y gestión de equipos y con experiencia en el tercer sector, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Autònoma de Barcelona y tiene un máster en Dirección Pública en ESADE.

Más allá de los contactos entre los presidentes, Pere Aragonès y Pedro Sánchez, -que se reanudaran el 21 de diciembre con una nueva reunión en Barcelona- el Govern tiene en Vilagrà la principal interlocución con la Moncloa, especialmente con el ahora ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Vilagrà controla por parte catalana dos mesas fundamentales: la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, donde tratar temas de gestión y la mesa de diálogo, Negociación y Acuerdo para discutir la resolución del conflicto político.

En ERC creen que "los acuerdos de investidura abren una vía para desarrollar muchos temas y traspasos"

En la primera de las dos mesas, los frutos fueron escasos en la pasada legislatura. Pero fuentes de la Presidencia se muestran convencidos de que "los acuerdos de investidura abren una vía para desarrollar muchos temas y traspasos que son fundamentales para la Generalitat". Y respecto a la mesa de diálogo, después de centrarse en la desjudicialización en la legislatura pasada -con los indultos, la reforma del Código Penal y la eliminación del delito de sedición-, y con la ley de amnistía en trámite, en esta nueva etapa Vilagrà pretende centrar este ámbito de negociación en "la resolución democrática del conflicto político". O lo que -en palabras de Esquerra- quiere decir, conseguir un referéndum de autodeterminación acordado.

Aragonès recuerda que en los acuerdos alcanzados con el PSOE se reconoce que "el conflicto entre Catalunya y España es un conflicto sobre la soberanía, sobre el reconocimiento nacional de Catalunya" y asegura que "nuestro problema ha sido que las instituciones del Estado español impedían realizar lo que decidía el pueblo de Catalunya, entre otras cosas poder votar". El president fija como objetivo revertir este bloqueo, que considera "antidemocrático".

La consellera de Territorio, Ester Capella, en un acto reciente. — Lluís Sibils / ACN

Capella, perfil duro para concretar el traspaso de Rodalies

La consellera de Territorio, Ester Capella (La Seu d'Urgell, 1963), es una de las dirigentes republicanas más veteranas de la primera línea de ERC. Ha sido concejala en el Ayuntamiento de Barcelona (2007-2011), senadora, diputada en el Congreso durante varias legislaturas, consellera de Justicia y delegada del Govern de la Generalitat en Madrid. Será la cara visible del Govern en un tema trascendental como es el traspaso integral del servicio ferroviario de Rodalies.

Fuentes de la Presidencia admiten que el traspaso es "muy complejo" y llevará tiempo "culminar el proceso y poner el servicio al día, ya que está muy deteriorado". Pero Capella tiene el encargo de llevar la iniciativa y transmitir que se avanza y se "da respuesta a una reivindicación histórica" -en palabras del propio Aragonès- a lo largo de este primer año de la legislatura española que coincidirá con la convocatoria electoral en Catalunya. Aragonès quiere avances tanto en la constitución de la empresa mixta entre la Generalitat y el Gobierno español como en el traspaso efectivo de las tres primeras líneas de Rodalies comprometidas: la R1, la R2 Sud y la R3.

La consellera Mas Guix, con el vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix. — Cedida por el Departamento de Economía y Hacienda a la ACN

Mas Guix, presupuestos y sistema de financiación "singular"

Por su parte, la consellera de Economia y Hacienda, Natàlia Mas Guix, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Comercio Internacional por la Universitat Pompeu Fabra. Tiene un máster en Economía Europea por el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica) y un máster en Política Económica por la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Su cometido principal este último año de legislatura será la confección de los nuevos presupuestos de la Generalitat para el 2024 y la negociación de un nuevo sistema de financiación "singular" para Catalunya.

En referencia a esa financiación "singular" de Catalunya, Aragonès destaca que debe "desarrollar mecanismos para asegurar el cumplimiento de las inversiones comprometidas con Catalunya, y que pase a ser la Generalitat quien se haga responsable de la garantía de que estas inversiones se lleven a cabo". Además, debe prever "fórmulas de compensación" en caso de incumplimientos, asegura el president de la Generalitat.

Todo apunta a que se reeditará el acuerdo de presupuestos con los socialistas y los comuns

Y respecto a los presupuestos, las negociaciones con los diversos grupos, si han empezado, no se conocen. Hay que recordar que Esquerra solo dispone de 33 diputados, muy lejos de los 68 de la mayoría absoluta del Parlament. El PSC asegura mostrarse dispuesto a negociar, pero da largas aludiendo a incumplimientos del acuerdo para los presupuestos en vigor. Con todo, visto el enfrentamiento que Esquerra y Junts mantienen y vista la aritmética del Congreso -en el que ERC es decisiva para aprobar también los presupuestos del Gobierno de coalición- todo apunta a que se reeditará el acuerdo de los republicanos con los socialistas y los comuns.

Las primeras intenciones de Mas Guix para los presupuestos ya han trascendido. Prepara una rebaja del IRPF para 2,6 millones de contribuyentes. La rebaja fiscal se plantea de cara al próximo año, en el marco de la ley de acompañamiento de los presupuestos, y es una reducción de un punto del primer tramo de tributación, del 10,5% al 9,5%. La medida beneficiaría a los ciudadanos con rentas anuales iguales o inferiores a 33.000 euros. La implementación de esta reducción en el tramo autonómico del IRPF situaría a Catalunya en la media estatal y está condicionada a la aprobación de las cuentas catalanas.

Y a nadie se le escapa la munición electoral que comporta para Esquerra una medida de este calibre, pero también la dificultad para el resto de actores políticos a la hora de justificar un bloqueo que prive a las clases populares de un beneficio fiscal que puede aliviar las dificultades económicas que la inflación y otros elementos imprimen a los catalanes y las catalanas. Una prueba más de que ERC está poniendo toda la carne en el asador en la recta final de su primera presidencia. Veremos si le queda poco hecha, al punto o se le quema.