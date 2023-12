Aragonès i Sánchez es reuniran el 21 de desembre a la Generalitat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran el 21 de desembre al Palau de la Generalitat. Serà la primera trobada institucional després de la reelecció de Sánchez. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha afirmat en declaracions als mitjans que es tracta d'"una reunió de treball, no de cortesia" entre dos governs que ja han treballat junts.

Els principals temes seran el traspàs de Rodalies, el finançament i l'autodeterminació

La reunió suposarà el "marc efectiu de negociació" dels principals temes de l'acord subscrit entre PSOE i ERC per la investidura del socialista. Algunes de les carpetes que hi ha sobre la taula són el traspàs de Rodalies, el finançament de Catalunya i l'autodeterminació, tenint en compte que l'amnistia ja està molt avançada.



La notícia arriba el dia després que es confirmés que el PSOE mantindrà una trobada amb Junts a Ginebra aquest dissabte pel mateix motiu. Sobre això, Vilagrà ha posat èmfasi en què la del 21 de desembre serà una trobada "de govern a govern", concretament de dos que ja es coneixen, i que farà agafar "velocitat de creuer" a les negociacions.

Un pas més en la "nova etapa" per a Catalunya

Aquesta trobada significa un pas més en la "nova etapa" que Aragonès -de viatge institucional a Corea del Sud- considera que s'ha obert per Catalunya després dels acords d'investidura, del compliment dels quals dependrà l'estabilitat de la legislatura.



En unes negociacions en què Junts també té un paper destacat, malgrat anar cada partit pel seu compte, Aragonès vol marcar perfil institucional i demostrar que les negociacions avancen.



En aquest sentit s'emmarca l'anunci que el Departament d'Economia està preparant una proposta de finançament propi per a Catalunya o la creació d'un comissionat per pilotar el traspàs de Rodalies, amdós fets públics la setmana passada.