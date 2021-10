Villarejo, sobre su cita con Rajoy: "Quería tener la certeza de que era él quien estaba detrás de las órdenes"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo no lee las informaciones de Público, "uno de los medios que más me ha atacado" y contra el que "he perdido todas las querellas", ha dicho el policía, confundiendo "ataque" con el derecho de la ciudadanía a la información veraz, en la sesión de este miércoles de la comisión de investigación en el Congreso sobre el caso 'Kitchen'. No leerá Villarejo las noticias de este medio pero las confirma. Así ha ocurrido cuando, en el arranque de la sesión, el diputado socialista Jesús Sicilia le ha preguntado por las dos recientes exclusivas de Público sobre sus encuentros con el presidente del Gobierno en 2014, Mariano Rajoy, y con la ministra de Defensa y secretaria general del PP, en 2017, María Dolores de Cospedal.

Villarejo ha regresado a esta comisión de investigación sobre el robo a Bárcenas de documentación comprometida para el PP por parte de la brigada política del Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy, tras su comparecencia de mayo pasado. Entonces el comisario jubilado afirmó que informó a Mariano Rajoy de sus actuaciones en relación al espionaje a Luis Bárcenas, a través de mensajes con un teléfono que le habían entregado en el entorno de Rajoy.

Pero esta nueva comparecencia de Villarejo ha estado precedida de dos importantes revelaciones publicadas por ese medio: Cospedal recibió a Villarejo en su despacho del Ministerio de Defensa un mes y medio antes de que este fuera detenido, el 3 de noviembre de 2017, y se comprometió a ayudarle para parar la investigación que el Servicio de Prevención de Blanqueo estaba realizando en sus cuentas bancarias con el conocimiento del ministro del ramo, Luis de Guindos. Cospedal quedó con Villarejo en hablar con el ministro y con la Fiscalía para ayudarle, después de que el policía le recordara la cantidad de información contraria a los intereses de Cospedal que controlaba.

"Estuve en la reunión con la señora Cospedal mes y pico antes de ingresar en prisión", ha afirmado Villarejo ante la pregunta del socialista Sicilia que le pedía explicaciones sobre la exclusiva de Público. El comisario ha dicho que está dispuesto a un careo con Cospedal.

Respecto a la información que este mismo miércoles este periódico publicaba en primicia: La consigna de Rajoy a Villarejo que dio carta blanca al comisario para gestionar la crisis con Bárcenas: "A trabajar" . "Creo recordar en líneas generales que se produjo esa reunión con Rajoy", ha afirmado el comisario jubilado, que ha añadido: "Le he visto en tres o cuatro ocasiones más".

Sobre la finalidad que tuvo la reunión de Villarejo con Rajoy el 12 de marzo de 2014, según ha desvelado este medio basándose en una grabación inédita hasta ahora, Villarejo ha respondido: "Quería tener la certeza de que era él quien estaba detrás de las órdenes que estaba recibiendo". En otro momento de su comparecencia, ha sustituido la palabra 'órdenes' por 'instrucciones'. Y ha añadido: "Yo entendí que era una manera de decir: "Oye, que yo estoy detrás, deja de desconfiar de los emisores que te mando".

El 15 de marzo de 2014 Villarejo le contó a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, imputado en el causa abierta en la Audiencia Nacional por la operación 'Kitchen', que se ha había visto, tres días antes, con Rajoy, según revela la grabación efectuada por el propio Villarejo a la que ha tenido acceso Público. Un encuentro breve, que el comisario había exigido al entorno del presidente. El personaje, que, según Villarejo, promovió el encuentro fue el abogado Javier Iglesias, el Largo o el Capillas .

En la comisión, sin embargo, Villarejo no ha querido mencionar a Javier Iglesias. En aquella reunión en 2014 con Rajoy, "había un letrado, pero me reservo su nombre; creo recordar que era el abogado defensor de algún miembro destacado del PP, no sé si del señor Bárcenas o del señor Lapuerta [Álvaro Lapuerta, tesorero del PP]. Iglesias fue abogado de Lapuerta, ya fallecido, en el juicio por la trama Gürtel.

Respecto a las "tres o cuatro veces" que vio Rajoy a Villarejo, según este, el presidente del Gobierno le formuló preguntas escuetas: "¿Hay algo nuevo? No; ¿Se ha visto esta persona con Pedro J.? Sí. Las preguntas eran cortas... Me enfadé porque yo ya di la información a través de los enlaces", ha dicho Villarejo, que ha añadido sobre Rajoy que le daba la impresión de que el entonces presidente seguía con interés la información que afectaba al partido, como la trama Gürtel y la crisis abierta con el tesorero, Luis Bárcenas.

Villarejo no ha desaprovechado la ocasión para arremeter contra Público, y a la pregunta del portavoz de EH-Bildu, Jon Iñarritu, sobre si la grabación a la que ha accedido este medio sobre su cita con Rajoy fue efectuada por él mismo, el policía ha contestado: "Todas las grabaciones que salen me perjudican. Público no se ha definido por ayudarme, no hay momento que no espere para no darme en la cresta".

Al final de su comparecencia, Villarejo ha querido restar importancia a sus supuestos encuentros con Mariano Rajoy. "Eran reuniones sociales, reuniones multitudinarias, desayunos, me reuní con él porque formaba parte de los invitados". Sin embargo, se contradice con el relato que él mismo hizo a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad. En su encuentro con el número dos de Interior en marzo de 2014 le contó que había forzado la cita con Rajoy, a través de Javier Iglesias, "porque tenía dudas de si era él quien estaba detrás de las instrucciones".